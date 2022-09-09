На чём плавали индейцы доколумбовой Америки?

Цивилизации инков, ацтеков, майя – развитые доколумбовые культуры, обладавшие обширной береговой линией и подходящими климатическими условиями для развития мореходства. Существовала ли морская торговля между этими государствами? На чём плавали индейцы, и насколько продолжительными были их путешествия?

1.

Морская торговля между Северной и Южной Америкой

В цивилизационном развитии страны доколумбовой Америки находились на разных ступенях развития. Государства ацтеков, майя, тольтеков находились на уровне IV тысячелетия до н.э., оставшись на одной ступени с царствами Древнего Египта или Шумера.

В то же время инки построили империю, не уступавшую по площади и населению странам Европы, а по цивилизационному развитию находились на уровне государств Античности.

И всё же, доколумбовая Америка сильно отставала от цивилизаций Старого Света. Классических морских судов с коробчатым корпусом, мачтами и реями у индейцев не было.

Подобно древним египтянам, передвигавшимся по Нилу на папирусных лодках, аборигены Америки передвигались на тростниковых и бальзовых плотах и каноэ. Впрочем, они обладали достаточной плавучестью, позволявшей людям свободно торговать между континентами.

2.



Наиболее развитой морская торговля была у инков, они же обладали крупнейшим флотом.

Именно от них по континенту распространялись технологические достижения, например, металлургия.

Регулярное морское сообщение между Америками было налажено приблизительно в I веке до н.э. Непосредственно перед вторжением испанцев, крупнейшие торговые центры располагались на северном побережье Эквадора и на юге Перу.

Суда доколумбовой Америки

Наиболее надежным плавсредством, позволявшим организовывать многомесячные морские путешествия, был инкский плот из бальзового дерева.

3.



Высушенная бальза – это чрезвычайно прочная и легкая древесина, которая плохо впитывает воду. Инки собирали плот из 8-11 крупных брёвен диаметром до 90 см, выкладывая их таким образом, чтобы корпус имел заостренную форму по типу вытянутых пальцев.

Вода легко просачивалась между бревнами, что защищало плавсредство от затопления на морских волнах. Палуба выравнивалась тростником или бамбуком. «Корабль» имел надстройку в виде хижины, одну или две мачты, а также прямоугольные или треугольные плотные паруса.

Такое примитивное судно развивало скорость до 5 узлов (10 км/ч). Для сравнения, максимальная скорость средневековых каравелл достигала 12 узлов (22 км/ч).

4.



Позже этот плот усовершенствует норвежец Тур Хейердал. В 1947 году он проплыл на этом судне тысячи километров и пересёк Тихий океан!

Грузоподъемность бальзового плота, размером от 5 до 12 метров в длину, составляла от 10 до 30 тонн. Впрочем, через несколько месяцев плавания, из-за пропитывания дерева водой, грузоподъемность значительно снижалась.

Непрерывно плыть по морю и эффективно перевозить груз можно было не дольше 4 месяцев. Специалисты посчитали, что доплыть из Эквадора до Мексики можно было за 6-8 недель. Торговцы успевали сделать 2 рейса в год, прежде чем плот безнадежно пропитывался морской водой.

Коренные американцы также знали каноэ – простое водное судно, зауженное с обеих сторон. Их либо выдалбливали из цельного ствола дерева, либо строили каркас и обшивали берестой.

Кажется, что эти «посудины» недалеко ушли от лодок, но их длина доходила до 11 м, а перевозить можно было несколько сотен кг. Знали их практически все народы Америки, включая североамериканские племена. Плавали они как внутри континента по рекам, так и вдоль океанического побережья.

5.

Какую роль играли эти судна в жизни американцев?

К XV веку инкские мореходы вовсю осваивали окружающее Перу морское пространство. Так, при императоре Тупаке (конец XV века) южные американцы побывали на острове Пасхи. Об этом говорят развалины архитектуры, построенной в стиле инков, а также сохранившиеся в островной культуре сказания о могущественном вожде по имени Тупа.

К слову, минимальное расстояние от острова до континентального побережья Южной Америки составляет более 3,5 тысяч километров! Для цивилизации, которая не пользовалась классической письменностью и колесом, это было огромное достижение.

6.



Расстояние между территориями, где жили инки, и островом Пасхи.

Впрочем, согласно американскому историку Виктору Хагену, географические открытия и развитие морского дела индейцев совершенно не интересовали. Это были абсолютно сухопутные люди.

У инков, как и у других высокоразвитых народов континента, существовало убеждение, что за морем нет жизни. Примерно такой же психологический барьер в своё время испытывали античные европейцы: «Ne plus ultra» – дальше идти некуда. Это изречение относилось к Гибралтарскому проливу – самой западной точке Средиземного моря.

Вероятно, будь индейцы любопытнее или не столкнулись бы с европейцами, история могла сложиться иначе. Развитие мореходства и более тесная торговля между Америками могла бы поспособствовать более активному развитию. Однако нам остались лишь примитивные судна древних цивилизаций.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2563285140119489007/

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