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А вы это знали ?

А вы это знали ?

 

1. Ацтеки каждый год приносили в жертву около 250 тысяч человек (около 1% населения). Мексиканские индейцы славились своими ритуалами и жестокими дарами для богов.

2. В Древнем Египте было нормой вступать в брак с ближайшими родственниками. Например, родители Тутанхамона были братом и сестрой. Сам же фараон женился на родной сестре Анхесенамон, но оба их ребенка оказались мертворожденными.

3. В 1740 году баварский герцог Клеменc Август основал тайное общество, именуемое «Орденом Мопса». В то время мопсы были самой популярной породой собаки, а организация клуба стала данью масонским идеалам. Участники общества, как мужчины, так и женщины, обязывались носить ошейники и царапать дверь, как подобает собакам.

Тайное общество «Орденом Мопса»

Тайное общество «Орденом Мопса»

 

4. Арабские цифры придумали вовсе не арабы. Знакомое всем начертание чисел возникло в Индии в V веке и использовалось среди астрономов. Почему цифры стали арабскими - сказать сложно. Предположительно арабы «одолжили» счетную систему у индусов и распространили ее по миру. Так индийские цифры превратились в арабские.

5. До 1946 года японцы свято верили, что император - это божество. Жители страны восходящего солнца считали правителя прямым потомком великой священной богини Аматерасу.

Японцы даже не имели права услышать голос своего императора, поскольку это строжайше запрещалось. Лишь в 1947 году в Конституцию внесли поправки, где указали, что правитель - это не бог, а символ народного единства.

Император - это божество

Император - это божество

6. Клеопатру довольно часто ассоциируют с фараонами и Древним Египтом, однако это большая ошибка. Царица родилась спустя два с половиной тысячелетия после строительства пирамид. Выходит, что изобретение мобильного телефона к ней намного ближе, чем возникновение одного из чудес света.

7. Умерших фараонов оставляли в гробницах не одних. Вместе с ним в пирамидах запечатывали наложниц, слуг и домашних животных. Считалось, что они должны проводить фараона в последний путь, а затем встретиться с ним и служить в другой жизни.

Египетский фараон Тутанхамон

Египетский фараон Тутанхамон

8. В ХХI веке не всегда удавалось доподлинно распознать умершего человека, поэтому нередко людей хоронили еще живыми, и они задыхались в закрытых гробах. Чтобы избежать подобных ситуаций, в продолговатом ящике сделали специальный колокольчик, звон которого оповещал, что человек еще жив.

9. Самым успешным пиратом всех времен и народов был вовсе не Эдвард «Черная борода» Титч, а китаянка Чжэн Ши. До замужества девушка работала проституткой, а после смерти супруга унаследовала его флот. В расположении Чжэн Ши оказалось 2000 судов и более 70 тысяч пиратов. Черная борода мог обзавидоваться, ведь у него имелось лишь 4 корабля и 300 человек экипажа. Чжэн Ши руководила рекордно большим флотом, при этом она ни разу не попадала в тюрьму и благополучно умерла от старости, сохранив награбленные деньги.

Чжэн Ши

Чжэн Ши

 

10. Сербский изобретатель Никола Тесла считал, что любовь и отношения мешают работать и делать новые открытия. Ученый решил оградиться от общества женщин и на всю жизнь остался холостяком.

11. Иосиф Сталин ввел цензуру на фото еще до того, как это стало мейнстримом. Он строжайше запрещал фотографировать себя без предупреждения, а также использовал некие возможности, которые могли стать прототипом фотошопа. Иосиф Виссарионович приказывал убирать со своих фото умерших соратников .

А вы это знали ?

12.Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини номинировали на Нобелевскую премию мира. Награда вручается выдающимся личностям, которые сделали большой вклад в защиту прав человека и укрепление мира во всем мире.

Лев Николаевич Толстой

Лев Николаевич Толстой

 

13. Лев Николаевич Толстой был в тренде еще в ХIХ веке, когда придерживался жесткого вегетарианства. Как-то раз тетя попросила его принести к ужину курицу. Толстой не растерялся. Взял живую птицу, привязал ее к столу, а вместо столовых приборов оставил мясницкий нож.

14. Долгое время отпечатки пальцев не рассматривали как серьезное вещественное доказательство, до случая в Канзасе, США. Полиция штата осудила двух мужчин за одно и то же преступление. У них было одинаковое имя и внешность как у братьев-близнецов. Только благодаря отпечаткам пальцев удалось выяснить, кто настоящий преступник.

Использован источник : https://novate.ru/blogs/130421/58573/

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