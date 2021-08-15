Какие сны являются предвестниками беды?

Люди зачастую не придают значения тому, что увидели во сне. Но очень часто сновидения могут значить что-то очень важное и даже предупреждать об опасности.



Падение во сне

Если во вне случилось падение, то это сулит серьезные проблемы с самооценкой. Статус и дела человека упадут так же, как и он во сне.

Кроме того, падение во сне вещает о том, что человеку не хватит сил и умений для свершения задуманного.

Возвращение в школу

Если снятся сны о школе, то важно задуматься о своей карьере и ее ближайшем развитии. Если во сне повторяется один и тот же урок, то это значит, что придется побороться за место под солнцем. Также такой сон значит скорую новость о том, что на работе есть недоброжелатель.

Если же снится опоздание на уроки – не миновать сложностей на работе и изнурительного труда. Опоздание во сне также говорит о том, что скоро у Вас совсем не останется свободного времени из-за переизбытка дел.

Белые совы

Многие эзотерики считают, что белые совы, приходящие во сне – вестники скорой кончины. Кроме того, птичьи образы, приходящие во снах, зачастую сулят смерти близких людей либо скорые проблемы со здоровьем.

Это связанно с тем. Что птицы издавна считались проводниками между мирами живых и мертвых.

Родственники во сне

Взаимодействие с усопшим родственником может предвещать собственную смерть. Также вестником смерти является трапеза с покойником во сне.

Чем чаще человек видит родственников, тем ближе и вероятнее его смерть. Такие сны бывают либо пугающими, либо успокаивающими и приятными.

Очень часто в таких снах человеку очень комфортно, а родственники говорят максимально хорошие и добрые вещи. Но психологи не считают такие сны чем-то плохим и списываю их на то, что человек просто скучает по близкому человеку.

Сообщать о смерти может сон, где человек ставит свечу за упокой, общается с иконами или обувает белую обувь.

Гробы

Гроб сам по себе не ассоциируется с чем-то хорошим и приятным. Считается, что видеть во сне собственные похороны – к скорой гибели. Также гроб может сулить неудачную женитьбу или разлуку, если он усыпан цветами и украшениями.



Дальнее путешествие

Конечно, сон, в котором человек отправляется куда-то далеко, может быть просто его внутренним желанием вырваться из рутины и исследовать новые места и не значить ничего плохого.

Очень часто люди перед своей смертью видели сон, в котором покупали билеты, собирали чемоданы или садились в поезд, самолет и т. д.

Хоть эти сны и несут в себе определенный смысл, важно помнить, что люди сами создают свои сны, генерируя их на каждодневных переживаниях и размышлениях.