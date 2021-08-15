Какие сны являются предвестниками беды?

Люди зачастую не придают значения тому, что увидели во сне. Но очень часто сновидения могут значить что-то очень важное и даже предупреждать об опасности.
Падение во сне
Если во вне случилось падение, то это сулит серьезные проблемы с самооценкой. Статус и дела человека упадут так же, как и он во сне.
Кроме того, падение во сне вещает о том, что человеку не хватит сил и умений для свершения задуманного.
Возвращение в школу
Если снятся сны о школе, то важно задуматься о своей карьере и ее ближайшем развитии. Если во сне повторяется один и тот же урок, то это значит, что придется побороться за место под солнцем. Также такой сон значит скорую новость о том, что на работе есть недоброжелатель.
Если же снится опоздание на уроки – не миновать сложностей на работе и изнурительного труда. Опоздание во сне также говорит о том, что скоро у Вас совсем не останется свободного времени из-за переизбытка дел.
Белые совы
Многие эзотерики считают, что белые совы, приходящие во сне – вестники скорой кончины. Кроме того, птичьи образы, приходящие во снах, зачастую сулят смерти близких людей либо скорые проблемы со здоровьем.
Это связанно с тем. Что птицы издавна считались проводниками между мирами живых и мертвых.
Родственники во сне
Взаимодействие с усопшим родственником может предвещать собственную смерть. Также вестником смерти является трапеза с покойником во сне.
Чем чаще человек видит родственников, тем ближе и вероятнее его смерть. Такие сны бывают либо пугающими, либо успокаивающими и приятными.
Очень часто в таких снах человеку очень комфортно, а родственники говорят максимально хорошие и добрые вещи. Но психологи не считают такие сны чем-то плохим и списываю их на то, что человек просто скучает по близкому человеку.
Сообщать о смерти может сон, где человек ставит свечу за упокой, общается с иконами или обувает белую обувь.
Гробы
Гроб сам по себе не ассоциируется с чем-то хорошим и приятным. Считается, что видеть во сне собственные похороны – к скорой гибели. Также гроб может сулить неудачную женитьбу или разлуку, если он усыпан цветами и украшениями.
Дальнее путешествие
Конечно, сон, в котором человек отправляется куда-то далеко, может быть просто его внутренним желанием вырваться из рутины и исследовать новые места и не значить ничего плохого.
Очень часто люди перед своей смертью видели сон, в котором покупали билеты, собирали чемоданы или садились в поезд, самолет и т. д.
Хоть эти сны и несут в себе определенный смысл, важно помнить, что люди сами создают свои сны, генерируя их на каждодневных переживаниях и размышлениях.
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