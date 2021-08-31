О чём рассказывал блогер-путешественник Средневековья, посетивший почти все страны

Больше, чем Ибн Баттута, во времена Средневековья не путешествовал никто. Он побывал во всех странах мусульманского мира, но и ими не ограничивался, посещая и христианские государства.

Прибывая в очередной город, Ибн Баттута, как правило, брал себе жену (а то и не одну), а перед отъездом разводился – и правила ислама, и невысокие требования к стоимости приданого это позволяли. Но женщины были, разумеется, не главной и не единственной целью странствий марокканца.

Паломничество в Мекку, обернувшееся многолетними странствиями

Абу Абдуллах Мухаммад ибн Баттута появился на свет в 1304 году в Танжере, в семье судьи (кади), шейха из племени Лавати. Образование получил в суннитской школе права, а в 21 год задумал совершить хадж (паломничество) в Мекку, что, хоть и представляло собой серьезные трудности, все же не было событием экстраординарным. Такое путешествие занимало в те времена около шестнадцати месяцев, но Ибн Баттута уже заранее знал, что так рано он не вернется: уже в юности его манили дальние страны и чужеземные города. Распрощавшись с матерью и отцом – как потом выяснится, навсегда – Ибн Баттута отправился в дорогу.

В переводе с арабского «Баттута» -

«утенок». По-видимому, это было прозвище марокканца. Источник: pinterest. com com



Путь проходил вдоль североафриканского побережья, и несмотря на то, что свое путешествие Ибн Баттута предпринимал самостоятельно, без попутчиков, все же перемещался он вместе с караванами. Это повышало шансы благополучно добраться до пункта назначения: в Сахаре хозяйничали кочевники-бедуины. Ибн Баттута не торопился, по пути он останавливался в Тунисе, посещал там мечети, беседовал с местными чиновниками и мудрецами. Да и первая из многочисленных жен путешественника нашлась в Тунисе, в городе Сфакс.



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Через девять месяцев после начала странствия Ибн Баттута оказался в Александрии, преодолев к тому времени уже 3500 километров. Оттуда путь в Мекку был уже довольно коротким, но путешественник решил повернуть на юг и осмотреть другие города Мамлюкского султаната, прежде всего столицу – Каир, и лишь потом направиться в священный для мусульман город. Ибн Баттута побывал также в Иерусалиме, Дамаске, Басре, Багдаде, Тебризе. Обратно домой он не торопился, решив отправиться дальше, на восток – до самого Китая.





Туризм Средневековья

Ни самолетов, ни поездов, ни автомобилей, только лошади и верблюды в качестве транспорта, а в качестве неприятностей в пути – не проблемы со страховкой или языковой барьер, а нечто посерьезнее. Столкновения между племенами, в которых легко можно стать случайной жертвой или объектом нападения разбойников, конфликты с местными властями, легко приводящие к драматичным решениям, сумасбродство султанов и ханов, про которое недаром было написано столько книг – все это было частью жизни Ибн Баттуты, и со всеми этими напастями он благополучно справлялся, в отличие от спутников и провожатых, которым часто везло гораздо меньше.

Не раз Ибн Баттута становился объектом нападения, а по пути к побережью Индии и вовсе оказался похищен. А один из правителей ближневосточного государства, ильхан Абу-Саид, которым восхищался в своих заметках путешественник, был отравлен своей наложницей – из ревности или из мести за убитых родственников. Прекрасные мечети и мавзолеи, их росписи и орнаменты неизменно вызывали восторг марокканца, но реальность была неумолима: средневековый Восток (как, впрочем, и запад) был опасным местом для странствий.

В 1330 году путешественник переправился через Красное море и оттуда направился на юг вдоль восточного побережья Африки, прошел сомалийское побережье. Он останавливался во всех городах, осматривал архитектурные достопримечательности, заводил знакомства, прислушивался к предсказаниям и напутствиям «святых людей». Произвел впечатление на Ибн Баттуту Могадишо, большой город, переживавший тогда состояние расцвета: там торговали лучшими тканями сотни купцов. Дальнейший путь лежал к Суахили и центру «золотой» торговли Африки – городу Килва.

Мечеть Килва-Кисивани на Танзании, внесенная в список всемирного наследия человечества.

Из этой части своего многолетнего путешествия Ибн Баттута вновь вернулся в Мекку, а следующий этап странствий пролегал через Малую Азию, Крым, Кавказ. Баттута посетил ставку Золотой Орды, а затем направился в Булгар (в нынешнем Татарстане) – самую северную точку своих странствий, где ночи поразили его своей краткостью, а рассказы о суровых зимах помешали продолжать движение в сторону Сибири. Ибн Баттута вернулся в Хаджи-Тархан, будущую Астрахань.

Прибывая в очередной город, Ибн Баттута, как мусульманин-чужеземец, удостаивался аудиенции правителей и часто задерживался в стране – с одной стороны, не желая пренебречь гостеприимством, с другой – оказывая услуги богословского характера, разбирая споры по законам ислама, выполняя другие почетные поручения. Однажды Узбек-хан, правитель Золотой Орды, назначил Ибн Баттуту сопровождать одну из жен правителя в поездке к ее отцу в Константинополь – так марокканец оказался в православной стране, где посетил храм Святой Софии и вел беседы с императором Андроником III Палеологом.

Путешествия Ибн Баттуты по Азии, Европе и Африке и их описания в книге

Попал ли Ибн Баттута в Китай, как мечтал, точно неизвестно, но, во всяком случае, в его записках путешествие по Поднебесной описывается весьма подробно. Нынешние исследователи, правда, подозревают, что описания были позаимствованы у других путешественников того времени, но, тем не менее, именно благодаря Ибн Баттуте стали известны многие подробности китайского быта и особенности китайской культуры. Именно в книге Баттуты встречается самое раннее средневековое упоминание Великой Китайской стены, которую сам путешественник, правда, так и не смог увидеть.

Восток - дело тонкое; в каждой стране Ибн Баттута сталкивался с особенностями правителей и правления.

В Индии Ибн Баттуте пришлось задержаться на долгие восемь лет – султан отказался отпускать марокканца, и тому пришлось принять предложение стать судьей. Судил Ибн Баттута строго – настаивал на строгом соблюдении норм шариата, порицал местные традиции, в том числе слишком открытые женские наряды, жестко наказывал за проступки вроде воровства или пропуска молитвы. Воспользовавшись возможностью представлять интересы султана в качестве посла, Ибн Баттута уехал сначала на Мальдивы, где на некоторое время задержался и, кстати, взял себе еще четырех жен. А затем путешественник отправился на восток, откуда вернулся домой в Марокко в 1349 году.

В странствиях Ибн Баттута провел почти тридцать лет.

Отец Ибн Баттуты до этого времени не дожил, мать умерла за несколько месяцев до возвращения сына. А сам путешественник чудом избежал чумы, которая в те времена выкашивала целые города. И все же уже в 1350 году странствия его продолжились – на этот раз целью путешествия стало посещение мусульманской части Испании, а потом – и Африки. Всего в пути Ибн Баттута провел 29 лет, преодолев за это время 120 тысяч километров – Марко Поло спустя два века этот рекорд повторить не смог. Само собой, все увиденное и услышанное необходимо было сохранить в виде книги.

Воспоминания Ибн Баттуты были отражены в его жизнеописании.

«Рихла», или «Подарок тем, кто созерцает чудеса городов и чудеса путешествий», стала тем самым трудом, что отразил впечатления, полученные Ибн Баттутой в его странствиях. Вероятнее всего, собственный опыт путешественник дополнял и услышанным от других рассказчиков – так утверждают исследователи. Свои воспоминания он диктовал ученому Ибн Джузайе. Последние годы Ибн Баттута провел в Марракеше, исполняя обязанности судьи, и скончался в 1377 году в возрасте 73 лет.

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