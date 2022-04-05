Загадочная смерть Александра I. Почему споры не умолкают?

Смерть многих русских царей овеяна легендами. Слишком уж высокое место при жизни занимали эти люди, поэтому и их уход в мир иной сопровождался различными предположениями, догадками, а часто и досужими домыслами.

Однако среди русских императоров есть человек, о смерти которого спорят до сих пор. Это Александр I, правившей Россией с 1801 по 1825 год.

Судьба этого царя требует особого внимания. Он родился в 1777 году в правление его знаменитой бабушки Екатерины, прозванной Великой, и был долгожданным ребенком в семье царевича Павла Петровича. Однако царственная бабушка по моде того времени забрала Александра и его младшего брата Константина у родителей для их более правильного воспитания. Мальчики выросли фактически без семьи.

Вероятнее всего, по этой причине отношения между Павлом I и его старшим сыном не сложились, особенно конфликт обострился тогда, когда Павел взошел на престол.

Трудно сказать, насколько хорошо был посвящен Александр в то, что против его отца готовится дворцовый заговор. Сами заговорщики в своих воспоминаниях указывали, что Александр все знал и одобрял их действия.

Так или иначе, в 1801 году Павел был убит и престол достался Александру. Современники считали, что молодой царь виноват в гибели отца, возможно, так полагал и сам новый император.

Его личная жизнь тоже была непростой. В 1793 году бабушка женила старшего внука на милой немецкой принцессе, получивший в крещении имя Елизаветы Алексеевны. В браке родилось двое дочерей, которые умерли в младенчестве. Больше законных детей у Александра не было.

Некоторые из его современников вспоминали, что это обстоятельство тяготило императора, полагавшего, что так Бог наказывает его за грех отцеубийства.

Александр Павлович и его супруга. Придворный портрет

В последние годы своей жизни Александр все более погружался в мир религиозных переживаний и терял желание управлять страной и быть тем, кем был рожден. Известно его высказывание о том, что после 25 лет службы простым солдатам дают увольнительную, так и он после 25 лет царствования мечтает уйти на покой.

Смерть его была неожиданной. По официальной версии император скончался от внезапной болезни в возрасте 47 лет 1 декабря 1825 года в далеком городе Таганроге.

Смерть царя сразу вызвала пристальный интерес, который усугубился тем, что его тело так и не было показано публично. Официальной причиной стало неудачное бальзамирование. В дороге при перевозке тела императора в столицу для погребения в 1826 году скончалась и его вдова Елизавета Алексеевна, что только усилило слухи.

В целом все предположения сводились к тому, что император из-за угрызений совести инсценировал свою смерть и ушел простым странником бродить по Руси.

Позже в Сибири появился старец под именем Федор Кузьмич, которого еще при его жизни некоторые назвали императором Александром. Сам он, однако, от этого отказывался. По воспоминаниям современников, Федор Кузьмич был похож на императора Александра лицом и телосложением, знал несколько языков и имел очень хорошее образование. О родителях своих и о своем происхождении старец ничего не говорил. Скончался Федор Кузьмич в 1864 году. Ныне он причислен к лику святых.

Изображение старца Федора Кузьмича, написанное уже после его смерти

Есть свидетельства, что представители дома Романовых (начиная с Николая Второго) почитали Федора Кузьмича именно как своего родственника. Николай, будучи в Томске, был на могиле старца. До сих пор потомки Романовых верят, что император Александр и старец Федор Кузьмич – это одно лицо.

Косвенное подтверждение данное убеждение получило в первые годы советской власти, когда производились массовые вскрытия могил царей и представителей знати.

Документального подтверждения факт вскрытия могилы императора Александра не имеет, однако есть устные свидетельства о том, что при этих работах не было обнаружено именно гроба Александра I. В частности, об этом говорят профессор В.К. Красуский, профессор В.И. Ангелейко и профессор Н.М. Коробов.

Удивительно, но сегодня спустя столько лет интерес к этой истории не утихает. Недавно вышли публикации президента русского графологического общества Светланы Семеновой, которая на основе почерковедческой экспертизы заявила об идентичности почерка императора Александра и старца Федора Кузьмича.

Изоражения старца и императора

Русская православная церковь разрешила исследование останков старца для генетической экспертизы на предмет его принадлежности к роду Романовых. Последнее обстоятельство связано с тем, что в церковной среде есть глубокая убежденность в том, что император Александр и есть старец Федор.

Заметим, что если обстоятельства сложатся так, что красивую легенду удастся подтвердить доподлинно, мы можем узнать совсем другого императора Александра. Человека, который смог сделать фактически невозможное: добровольно отказаться от власти над огромной империей, стать простым странником и посвятить свою жизнь служению Богу и людям, обретя в конце жизненного пути святость.

Но пока это только легенда, которая живет более 150 лет, рассказывая нам о том, что Россия – удивительная страна, потому что в ней возможны самые невозможные метаморфозы, например, такие как добровольное превращение императора в простого странника.

От того ли что такое возможно только в России, история страны наполнена особым духовным смыслом?

Ну а пока единственным достоверным фактом остается то, что после императора Александра никто из Романовых с помощью убийства на престол не вступал.

Этот грех в семье более не повторялся…

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