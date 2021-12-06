Короткая молитва на сон грядущий, о чем молиться перед сном?

За труды дня верующие благодарят Господа, для этого используется короткая молитва на сон грядущий. Слов в ней немного, зато суть очень содержательная и объемная. И последнюю желательно понимать. Никакого толку в бессмысленном бормотании заученных слов нет. Давайте поговорим о том, какой бывает вечерняя молитва на сон грядущий, зачем ее произносят, о чем в этот момент думают.

Легенда-притча

У воцерковленных людей Господь всегда в душе, а всем остальным напомним известную историю. Она повествует о человеке, который идет по песку. В легенде говорится, что рядом с ним постоянно бредет ангел, приноравливаясь к ритму шагов путника. А на песке они вместе оставляют следы, которые не сметает ветер, не заливает дождь, то есть всегда можно оглянуться и проверить, как протекал их маршрут. Спросите, при чем здесь короткая молитва на сон грядущий? Сейчас поймете ее суть, а это важнее слов. Как-то человек обернулся и посмотрел на следы. К удивлению, он заметил участки, на которых видна всего одна цепочка, а вторая отсутствует. Человек припомнил, что именно в это время ему было особенно трудно. Он упрекнул ангела в том, что тот бросал его, не поддержал в самые неудачные моменты пути. Но тот возразил.

Вечерняя молитва на сон грядущий

Ангел напомнил путнику, что в это время силы покидали его вместе с твердостью духа. Он опускался на песок и отказывался продолжать дорогу. Ангел нес его на руках, оттого на песке осталась только одна цепочка следов. Согласитесь, персонаж этой притчи напоминает каждого из нас. У всех бывают трудности, моменты уныния и депрессии. А кто помогает их преодолевать? Вот ему и адресуется короткая молитва на сон грядущий. Она представляет собой благодарность Господу за прожитый день и его поддержку.

Монахи соблюдают особые правила. Они читают множество молитв в течение дня. Это для монахов и людей воцерковленных становится привычным занятием, не вызывающим неудобств. Молитва о спасении души, как и другие тексты, для них подобны глотку свежего воздуха или отдыху. Эти люди душой постоянно устремляются к Господу, оттого совершенно естественно воспринимают строгие правила. Иное дело миряне. Им поначалу трудно приходится. Даже короткая молитва на сон грядущий занимает некоторое время, а еще воспринимается как обязанность. И последнее особенно опасно. Вспомните притчу о мытаре и фарисее. Того молитва милее Господу, кто читает ее сердцем. Если же обращение к Святым превращается в нудную обязанность, не будет в нем никакой благодати, вред один для души. Человек, решив, что ему необходимы молитвы, читаемые на ночь или любые другие, берет перед Господом обязательство. Иногда его выполнение может быть неудобным или тяжким, однако нельзя говорить слова без вдумчивости, механически. Лучше уж согрешить и отступить от своего правила.

Разъяснения святителя Феофана Затворника

Не думайте, что только в нашем сугубо материальном мире люди не понимают, о чем молиться перед сном. Эти вопросы интересовали многих и в прежние времена. Люди пытались заручиться рекомендациями своих духовников. Так, существуют письма святителя Феофана Затворника, касающиеся именно этой проблемы. Он говорил, что молитвенное правило – это не гранит и не хозяин верующего. Нельзя становиться его рабом. Наоборот, следует ответственно относиться к принятым на себя обязательствам, но концентрироваться на духовном общении с Господом. Когда обстоятельства не способствуют раскрытию сердца, лучше поклониться иконе святой с именем Бога на устах. Тот, кто бездумно следует правилу, отходит от молитвы либо осужденным, либо фарисеем. В этом деле необходимо избегать формальности. Молитва о спасении души должна от сердца идти, а не только с уст. Еще святитель писал, что надобно быть госпожой своему правилу, а не рабой. Из этого следует, с одной стороны, стремление исполнять взятые обязательства, с другой, делать это от души. Верующие - только Господу рабы. И потому все их помыслы направлены на угождение Ему, а не молитвенному правилу. Давайте немного проясним последний момент.

Верующие люди и Господь

Заявленный вопрос сложен. В пару предложений его не раскрыть. Но мы не к этому стремимся. Нам важно понять, почему святитель Феофан Затворник говорит о возможности и даже необходимости нарушения молитвенного правила. Дело в том, что верующий рискует подменить понятия, чрезмерно ретиво относясь к выполнению обязательств. В какой-то момент окажется, что для него важнее соблюдение правил, а не общение с Господом. А это означает, что он подменил Бога своим долгом перед Ним. Такое мировоззрение и есть фарисейство, о котором говорится в притче. Нельзя слепо придерживаться любых правил. Они принимаются верующим добровольно, и желательно их соблюдать. Однако это относится больше не к форме обязательства, а к его содержанию. Возьмите, к примеру, вечерние молитвы «Оптина Пустынь». Их читают монахи, посвятившие себя Господу. Они не только всю душу отдали служению, но и отказались от мирских удовольствий ради него. От мирян такого не требуется. Им надобно стремиться к общению с Господом всем сердцем. Для этого и берутся обязательства, создаются молитвенные правила. Не знаете, что это такое?

Молитвенные правила

Мы все говорим о сути традиции, а ведь есть и определенная форма. Опять обратимся к вышеприведенному примеру. Вечерние молитвы «Оптина Пустынь» включают в себя до трех десятков текстов. Чтобы все их прочесть, требуется значительное время. Это вполне может напугать мирянина, думающего о принятии правила. На самом деле обычному человеку не обязательно все их читать. На этот счет есть рекомендации церковнослужителей. Например, в книге «Как научиться домашней молитве» (Трифонов Печенгский монастырь) говорится, что можно читать следующие тексты: «Отче наш», «Боже вечерний», «Царю Небесный», «Ангеле Христов», «Благаго Царя», Трисвятое, «Помилуй нас, Господи». Это только рекомендация, а не обязательный канон. Стоит понимать, что выбранные тексты – это и есть правило или обязательство верующего. Его каждый сам для себя составляет.

Подробности молитвы

Строгое правило, о котором мы до сих пор говорили, предписывает брать уже существующие тексты. Однако верующие не всегда так поступают, многих интересует, о чем молиться перед сном. Можно ведь просто поговорить с Господом перед тем, как лечь в постель. Тему вы всегда найдете, если вспомните притчу, с которой мы начали разговор. В течение дня вы переживали разные события, трудились или думали над разрешением проблем. Рядом всегда был Господь, даже тогда, когда вы этого не понимаете и не осознаете. Поблагодарите Его. Для этого читается православная молитва на сон грядущий. По сути, она есть благодарность Господу за день жизни, за то, что Он рядом, в сердце, мыслях и душе. Если хорошо подумаете над текстами, указанными выше, то и они о том же. Верующие люди стремятся ежесекундно быть с Господом, все свои дела повседневные Ему посвящают. И любое решение сверяют с Его заповедями. А за то, что даровал такой способ жизни, обязательно благодарят.

Как подготовиться к молитве

Обращаясь к вере, человек по привычке много внимания уделяет внешней стороне вопроса. Вероятно, так легче менять образ жизни. На самом деле для настоящей веры не нужны специальные «декорации». Бог в душе человека, и это важнее всего. Однако ощутить это сразу почти ни у кого не получается. Религиозный мир слишком сильно отличается от нашей привычной действительности. Потому следует настраиваться на молитву, во всяком случае первое время. Принесите из храма иконы и поместите их в «красном углу». Это православная традиция. Святые лики должны висеть на противоположной от двери стене. Рядом нельзя размещать картин непотребного содержания и транслирующих информацию приборов (телевизор, компьютер). Рядом с иконами хорошо бы разместить лампадку или место для свечей. Еще подумайте о месте, удобном для всего семейства. Нужно, чтобы люди могли собраться у Святых ликов и не мешать друг другу. Договоритесь о времени вечерней молитвы. Так вы сможете спокойно пообщаться с Господом. Только телевизор не включайте в это время. Он нарушит уединение.

Молитва ребенку на сон грядущий

Детей тоже нужно приучать к вере. Пока они малы, матери молятся об их душах (или отцы, другие родственники). А как подрастут, то станут подражать старшим. Их нужно будет только направить, объяснить суть происходящего. Вот, к примеру, молитва о детях, рекомендуемая Амвросием Оптинским: «Господи, Един ты вся веси. Ты все можешь и каждому хочешь помочь прийти в разум истины. Господи, вразуми наших деток (имена) познанием Твоей святой истины. Укрепи их волю жить по заповедям Твоим. И нас, грешных, помилуй. Аминь!» Эту молитву следует включить в свое правило. А как станут отроки интересоваться, что там матушка говорит и крестится, обязательно объясните. Только делайте это вдумчиво, не пренебрегая сутью традиции. Родители часто думают, что дитя еще слишком мало, чтобы понять, как верующий с Господом общается. А дети потом скатываются к фарисейству (выше объясняли, как это), просто повторяя правило за родителями.

Зачем верующие берут обязательства

Наверное, этот вопрос тоже придется раскрыть детям. Потому давайте немного поговорим. Мы уже выяснили, что молитвенное правило верующий принимает добровольно. Он не отчитывается ни перед кем, кроме Господа и своей совести. А делает это, чтобы доказать твердость решения о принятии веры. Но суть в том, что это личное дело. Доказывает человек приверженность Господу только себе. И борется с леностью, нежеланием молиться для своей души. Никому больше не нужно, чтобы он придерживался молитвенных правил. Каждый делает это для себя. Верующий таким способом стяжает благодать Божию. А это, как разъяснял Сергий Саровский, и есть главная цель человека. Он так накапливает небесный «капитал». Все, что делается верующим, направлено на стяжание благодати. Вот и исполнение молитвенного правила – тоже шаг по этому пути.

Так какие тексты читать?

Не всех затрагивают рассуждения о вере. Некоторые люди ищут подсказки, им необходимо указать точно, что такое молитва на сон грядущий короткая. 3 сильных мы уже упомянули ранее, но повторимся. Перед сном необходим произнести: «Помилуй нас, Господи», «Ангеле Христов» и «Отче наш». Остальные тексты можно включать в правило по желанию и потребности. В названной выше книге монахи рекомендуют начинать ежевечернее моление с одного текста. Когда привыкнете, произойдет осознание того, что делаете, добавляйте следующий. Так постепенно выработаете собственное молитвенное правило. И важно отходить от механического чтения текстов ближе к духовности. Если сразу не получается, то отложите молитвослов, просто побеседуйте с Господом, поблагодарите за прошедший день. А коли и это не выходит, поклонитесь иконам с открытым сердцем и доверием.

Заключение

Религиозные традиции только на первый взгляд сложны, трудны и запутанны. На самом деле, если будете концентрироваться на их истинной сути, то быстро во всем разберетесь. Встали утром – обратите помыслы к Господу, прочтите молитву. Днем столкнулись с трудностями – то же сделайте, образовались – опять вспомните о Боге. А вечером поблагодарите его за все, что вам на долю выпало, попросите о благословении. Он всегда будет в вашей душе, к чему стремятся все верующие.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2360398544399501461

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Казнить нельзя помиловать: Как Петр Великий разделался с любовником жены(https://otari.mirtesen.ru/blog/43223852823/)

Почему Сталин отменил празднование Дня Победы (https://otari.mirtesen.ru/blog/43905256384/)

Был ли Сталин антисемитом? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43475890214/)