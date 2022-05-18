Православная молитва чтоб все было хорошо на работе

Человеку свойственно обращать свой взор к небесам в минуты испытаний. Когда в жизни всё ладится, о Боге забывают. Как только обстоятельства начинают прижимать, сразу вспоминают о молитве. Многие идут в храм к иконе Чудотворца, потому что именно о нем и Пресвятой Богородице знают даже атеисты.

Многие ищут молитву чтобы все было хорошо, готовы стоять на коленях ночами. Сегодня я расскажу вам о молитвенной помощи, которую оказывают православные святые. Многие верующие получили от них своевременную поддержку, спасение и исцеление. Мне эти молитвы помогают всегда, благодаря им меня и мою семью покинули невзгоды и болезни.

НАСТАВЛЕНИЕ ОТЦОВ ЦЕРКВИ

Однажды батюшка нашей поместной церкви сказал на служении: «Многие желают положительных изменений в жизни, но не хотят меняться сами». Эти слова перевернули всю мою жизнь. Наконец я поняла, в чем была причина моих неудач и волнений. Просто задайте себе вопрос: «Как часто я позволяю себе нарушать заповеди Бога о зависти, гневе, осуждении?». Мы не задумываясь нарушаем веление Бога, оправдывая себя «легкостью» прегрешений. Ведь не убийство же это и не прелюбодеяние, да?

Но у Бога нет «легких и тяжелых» грехов, но есть понятие — грех. Грех не бывает маленьким или большим, он категория постоянная: он есть или его нет.

Поэтому обманывать себя, что сплетни не грех, очень глупо. Сплетни, пересуды — это осуждение. В Библии запрещается осуждать (судить) ближнего, но мы упорно продолжаем это делать. А потом возникает вопрос о том, почему вдруг стало всё плохо? Ответ: потому что нарушили заповеди.

Однако не всё так печально, как может показаться с первого раза. Всё познаётся в сравнении, и без печали не бывает радости. Так что черная полоса в жизни — это не кара Божья, а тренировка души. Можно с этим не соглашаться, но так и есть. Если б не было в жизни человека испытаний, он бы и не подумал прийти к Богу. А зачем, если всё и так хорошо?

Испытания посылаются, чтобы:

мы ценили то хорошее, что имеем;

укрепить веру в Бога;

оградить от более страшных событий;

сделать нас сильнее.

Самое главное — это не роптать на Бога в тяжелые жизненные моменты, а довериться его воле и провидению. Откуда нам знать, что будет дальше? Поэтому наши предки оставили мудрую поговорку: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Во время испытаний нужно уповать на помощь Бога и молиться, чтобы было все хорошо.

Когда нужно молиться и просить Бога о помощи:

во время полосы невезения и когда кажется, что обстоятельства загнали в угол;

для помощи в конкретном деле, бытовых и рабочих вопросах;

во время благоденствия, когда все складывается удачно.

Последний пункт может вызвать недоумение, но именно в дни благоденствий нужно молиться и благодарить за всё. Если этого не сделать, придут темные времена судьбы. Когда человек молится и горячо благодарит за благополучие, энергия благодарности творит настоящие чудеса. Это вторая по силе энергия после любви.

Если желаете, чтобы у вас всё было хорошо всегда, просите об этом Бога не только во времена невзгод.

УЛУЧШИТЬ ЖИЗНЬ С ПОМОЩЬЮ МОЛИТВЫ

Как молитва может помочь в улучшении качества жизни? Отец Предвечный, создатель жизни на земле, может изменить любой неблагоприятный исход дела, если его об этом попросить. Многие люди не верят, что Бог может в чем-то помочь, поэтому и не видят помощи. Иисус Христос учил: «стучите и отворится, просите и дано будет».

Однако если человеку определено пройти жизненные уроки для очищения души от скверны, Бог может допустить испытания. Поэтому не следует отчаиваться, если ожидания на помощь не оправдаются. Нужно уметь с благодарностью принимать не только хорошее от Господа, но и плохое: так учили апостолы. То, чо нам кажется плохим в жизни, может раскрыть в будущем хорошую перспективу. Поэтому апостолы учили за все благодарить: и за плохое тоже.

КОМУ МОЛИТЬСЯ

Теперь рассмотрим, к кому нужно обращаться за содействием. Пантеон святых в православии велик, поэтому новичок в вере может растеряться от неожиданности.

О помощи молят:

Пресвятую Богородицу;

Иисуса Христа;

святых угодников;

ангела хранителя.

Среди святых выделяются некоторые фигуры, к которым обращаются за молитвенным содействием, — это Николай Чудотворец, Спиридон Тримифунтский, Матрона Московская и Иосиф Волоцкий.

Николай Чудотворец почитаем во всем христианском мире, его мощи покоятся в итальянском городе Бари. Этот святой всегда спешит на помощь страждущим, не оставляет без внимания ни одну просьбу. Но важно понимать, что помощь святого заключается в горячей молитве у Престола Божьего: святой Николай не волшебник и не кудесник — он просто молится по вашей просьбе.

Молитва Иисусу христу, ежедневная:

Молитва Богородице:

Молитва чтобы все было хорошо Чудотворцу:

Молитва святым угодникам:

Молитва Ангелу хранителю чтоб все было хорошо на работе:

Молитва Иосифу Волоцкому о спасении от жизненных бурь и страстей:

МОЛИТВА СПИРИДОНУ ТРИМИФУНТСКОМУ

Это единственный святой, изображенный на иконе в вязанной шерстяной шапке. Спиридон при жизни был пастухом и земледельцем, много трудился для помощи ближним. Даже когда его посвятили в епископский чин, он продолжал возделывать землю и сеять пшеницу. Амбары святого Спиридона всегда были открыты для страждущих, он не раз помогал людям во время неурожая.

Нетленные мощи святителя Спиридона покоятся на греческом острове Корфу. Этот святой прославился стоптанными башмачками. При переодевании мощей тапочки всегда находят стоптанными, поэтому Спиридон считается ходящим святым. Башмачки раздают разным церквям и монастырям, есть они и в России.

Молитва святителю Спиридону:

О чем можно молиться свт Спиридону? Он хорошо помогает в исцелении и коммерческих делах, так как сам был «предпринимателем», то есть, вел свой бизнес. В те времена это называлось по-другому, но для современного человека так будет понятнее — коммерсант, предприниматель, бизнесмен.

СОВЕТ

Чтобы в жизни всё было хорошо, нужно молиться ежедневно, а не от случая к случаю. Обязательно уделяйте достаточно времени покаянию в грехах (на вечерней молитве), потому что раскаяние хорошо очищает душу. Если душа чистая, сатане трудно будет склонить такого человека к греху. Если человек несколько раз в день осеняет себя крестным знамением, нечистый не имеет над ним власти.

Не пренебрегайте молитвами, они даны нам для защиты от невзгод. Старайтесь выполнять Божьи заповеди и регулярно читать Библию. Если человек постоянно находится на уровне высоких вибраций, то сатана даже подступиться к нему не может. Есть утреннее и вечернее молитвенное правило: старайтесь их выполнять. Если утром молиться не получается, обязательно прочитайте вечерние молитвы и на сон грядущим.

Когда молитесь святым угодникам, купите их иконы и слушайте акафисты в записи. Если нужно решить какую-то проблему с помощью святого, ему молятся ежедневно в течение двух месяцев или пока вопрос не решится. Но часто вопрос решается еще до окончания молитвенных просьб. Старайтесь вести благочестивую жизнь, чтобы не гневить Господа.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2479820939355752804/

А вы знали об этом?

Был такой римский император Диоклетиан. Кстати сказать, очень приличный император. Так вот в самый расцвет своей империи он вдруг отказался от власти и удалился к себе в деревню. А когда из Рима приехали, чтобы просить его вернуться к власти, он сказал: ‟Если б вы видели, какую я вырастил капусту, вы б перестали меня уговаривать”».

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43264164664/ ).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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