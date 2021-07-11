Неизвестный сын Альберта Эйнштейна: Какую тайну всю жизнь хранил блестящий учёный

Имя Альберта Эйнштейна известно, наверное, всем. После открытия им теории относительности и уравнения E=MC2 он прославился на весь мир и навсегда вошёл в историю. Естественно, что его личная жизнь вызывала у многих огромное любопытство. И не зря. Она у него и правда была весьма бурной, полной драм, скандалов и всяческих жизненных перипетий. Было и кое-что такое, что приходилось скрывать от широкой публики. Какой же скелет хранил в своём шкафу гениальный физик?

Альберта Эйнштейна знают все. Слышал ли кто-нибудь о его сыне, Эдуарде Эйнштейне? Мало кто знает о его существовании. История его жизни полна трагизма. Почему же сама память о нём была предана забвению?

Детство

Эдуард Эйнштейн родился 28 июля 1910 года в Цюрихе, Швейцария. Он был вторым сыном физика Альберта Эйнштейна и его первой жены Милевы Марич. У него был старший брат, Ганс Альберт Эйнштейн, который был на шесть лет старше его.

Милева Марич, первая жена Альберта Эйнштейна.

Альбер нежно прозвал его «tete» от французского слова «petit» (малыш).

Через некоторое время семья переехала в Берлин. Однако вскоре брак Альберта и Милевы распался. В 1919 году они официально развелись. Это событие, видимо, сильно повлияло на мальчиков, особенно на Ганса.

Милева не любила Берлин, поэтому она оставив Альберта, уехала в Цюрих и забрала с собой сыновей. Несмотря на расстояние, Альберт поддерживал живую переписку со своими сыновьями. Он навещал их так часто, как мог, и даже брал Ганса и Эдуарда на каникулы.

Долгое время многие считали, что Альберт был холоден с обоими мальчиками. Но недавно обнаруженная переписка свидетельствует, что он был очень нежным, любящим и внимательным. Его интересовали все подробности их жизни. Милева всегда говорила, что Альберт предпочёл науку семье. Но позже их сын Ганс рассказывал, как Альберт откладывал все свои дела, чтобы присматривать за детьми, пока мама была занята домашними делами.

Альберт и Милева Эйнштейн, 1912 год.

Болезненный, но одарённый ребёнок

В юности Эдуард был чрезвычайно слабым и болезненным ребёнком. Из-за этого он часто пропускал семейные поездки. Альберт Эйнштейн был очень озабочен состоянием здоровья своего сына. В одном из писем своему коллеге он написал: «Состояние моего маленького мальчика меня очень удручает. Я боюсь, что ему не суждено стать взрослым».

Альберт и Эдуард.

Учёный часто думал о том, что лучше не видеть сына, чтобы не привязываться к нему, но он гнал от себя подобные мысли. Альберт поклялся сделать выздоровление сына своей первоочередной задачей. Он изо всех сил старался найти для Эдуарда самый лучший уход и лечение, даже сопровождал его в различных санаториях.

В раннем возрасте Эдуард показал многообещающие признаки того, что унаследовал интеллект своего отца. Он был щедро одарён различными творческими талантами. Особенно в области музыки и поэзии. Мальчика интересовала психиатрия, его кумиром был Зигмунд Фрейд. В 1929 году Эдуард сдал все экзамены и стал одним из лучших учеников в своей школе. Он поступил в Цюрихский университет, как когда-то его отец. Юноша изучал медицину, чтобы стать психиатром.

Альберт Эйнштейн с новорождённым сыном.

Смертную тень на все успехи бросало лишь состояние его здоровья. Особенно это беспокоило Альберта Эйнштейна. Он очень гордился достижениями своего сына. Какое-то время даже казалось, что Эдуарда ждёт такое же светлое будущее в науке, как и его отца.

В тени своего отца

Было непросто иметь отцом самого Альберта Эйнштейна. Одно дело это когда родители развелись и ты просто одного их них редко видишь. Но и для Ганса, и для Эдуарда самой большой проблемой было жить в тени отца. К тому времени, когда Эдуард поступил в университет, Альберт приобрёл мировую известность. Молодой человек написал об этом весьма красноречиво и откровенно: «Иногда бывает очень трудно иметь такого важного отца, потому что ты чувствуешь себя таким незначительным».

Ганс Альберт в 2005 году.

Страшный диагноз

В 20 лет у Эдуарда начали проявляться симптомы шизофрении. Именно в это время он влюбился в университете в одну пожилую преподавательницу. По иронии судьбы, именно там Альберт Эйнштейн встретил Милеву. Роман Эдуарда закончился катастрофой, что ухудшило его психическое состояние. Его здоровье ухудшилось, и где-то в 1930 году он попытался покончить жизнь самоубийством.

Тогда ему официально поставили диагноз шизофрения. Эдуарда поместили в Бургхёльцли, психиатрический санаторий в Цюрихе, в 1932 году. Сейчас многие считают, что неправильное и жестокое психиатрическое лечение в то время только непоправимо усугубило его болезнь. Его брат Ганс считал, что электросудорожная терапия, которую получал Эдуард, в значительной степени повлияла на его речь и когнитивные способности.

Два сына Альберта Эйнштейна, Эдуард и Ганс Альберт, видны на этой фотографии в июле 1917 года.

Эдуарду пришлось оставить учёбу. Милева сама присматривала за сыном. Несмотря на деньги, которые Альберт регулярно присылал, женщине приходилось очень тяжело трудиться, чтобы ухаживать за сыном и оплачивать космические счета за его лечение.

Разрыв между отцом и сыном

Ухудшение здоровья Эдуарда только удвоило беспокойство Альберта Эйнштейна за своего сына. Он переживал об этом до конца своей жизни. Учёный чувствовал себя виноватым за состояние здоровья Эдуарда. Он считал, что это было наследственным, переданным по материнской линии. Эльза, вторая жена Альберта, даже заметила однажды, что эта глубокая печаль просто пожирает его изнутри.

Утончённый и талантливый Эдуард Эйнштейн с отцом и учителем.

В письме своему другу Альберт писал: «Самый утончённый из моих сыновей, тот, которого я считал действительно талантливым, унаследовавшим мою природу, охвачен неизлечимой душевной болезнью».

После очередного душевного срыва, Эдуард заявил отцу, что ненавидит его. В то время начал набирать угрожающие обороты нацизм и Альберту пришлось принять решение уехать в Америку. Чуть позже за ним последует его старший сын. Для Эдуарда иммиграция не была вариантом. Альберт очень хотел перевезти своего сына в Соединённые Штаты, но постоянное ухудшение психического состояния Эдуарда сделало это невозможным. В 1933 году Эйнштейн навестил сына перед отъездом. Это была их последняя встреча, больше они никогда не увидятся.

Эльза Эйнштейн Ловенталь, вторая жена Эйнштейна.

Эйнштейн с женой Эльзой, 1921 год.

Конец

Эдуард и его отец всю оставшуюся жизнь поддерживали переписку. Он по-прежнему интересовался искусством и музыкой. Даже продолжал писать стихи, отправляя их Альберту. Даже его любовь к психиатрии не угасла. На стене его спальни висел портрет Зигмунда Фрейда.

Мать Милева ухаживала за сыном до своей смерти в 1948 году. После этого Эдуарду пришлось переехать на постоянное место жительства в психиатрическую клинику Бургхёльцли в Цюрихе. Там он и умер от инсульта в 1965 году в возрасте 55 лет. Эдуард Эйнштейн пережил своего отца на 10 лет. Похоронен забытый сын гениального Эйнштейна на кладбище Хенггерберг в Цюрихе.

Источник : https://vseonauke.com/2254408193899497738/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Мало кто знает, что выдающимся ученым физиком был не импульсивный авантюрист Альберт Эйнштейн, а его первая жена!Именно Милева Марич является основным разработчиком теории относительности, за что по договоренности при разводе Эйнштейн отдал ей весь гонорар Нобелевской премии! Именно она произвела все математические расчеты этой теории !

Об этом стало известно в 1986 году по письмам Эйнштейна к Марич, которые долгое время хранились у их сына Ганса. Именно после этой публикации общество заговорило о том, что у теории относительности, за которую ученый получил Нобелевскую премию, может быть два автора.Именно поэтому после этого открытия Эйнштейн фактически больше не предложил науке ничего гениального!

Как известно, отношения с первой женой у Эйнштейна сложилась довольно трагично: талантливая Марич встретила мужчину, который фактически отобрал у нее славу ! Именно поэтому Милева Марич стала скорее тенью Эйнштейна, а не выдающейся ученой!

Кроме того, этот профессиональный шарлатан и аферист присвоил и активно использовал открытия великого французского математика Анри Пуанкаре! Думаю, после всего вышесказанного многие со мной согласятся, что на свете нет создания тупее и примитивнее человека, которому можно внушить практически все что угодно и даже то , что палач народов Сталин, который фактически устроил геноцид своему народу, якобы был самым выдающимся деятелем России!!!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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