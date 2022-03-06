Оказывается, кошка приносит нам пойманную мышь не только для того, чтобы нас порадовать или угостить

То, что практически все кошки являются прекрасными мышеловками, знают все без исключения. Некоторые даже специально заводят себе питомца, дабы избавиться от противных и вредных грызунов в доме.

И даже крайне домашняя и породистая котейка, которая самого захудалого мышонка никогда в своей сытой жизни не видела, прекрасно может проявить свои природные инстинкты в процессе его ловли. Особенно если предоставится такая возможность.

Если же дикая кошка свою добычу быстренько съедает, то домашняя что делает? Правильно, тащит эту пакость своему хозяину.

Очень многие владельцы усатых-полосатых испытывают самый настоящий шок, когда пойманный грызун вдруг оказывается около или даже в их кровати, или в обуви, или притащен прямиком к обеденному столу.

Я всегда считала, что кошка таким образом хочет заслужить похвалу от своего любимого человека. Мол, вот какая она умница, не зря корм дорогой ест и молоко обезжиренное пьет. Ну или домашний питомец таким образом хочет накормить своего хозяина, предлагая ему в качестве завтрака свежепойманную мышь.

А что, это разве не вкусно? А вы пробовали?

Даже самая домашняя кошка, которая никогда нос из квартиры не высовывала, прекрасно умеет серых маленьких воришек ловить.

Однако грызун, принесенный хозяину - это не только ценный подарок.

Как оказалось, домашние кошки считают своих хозяев существами не приспособленными к жизни в дикой природе. Ну еще бы, ведь люди не умеют ловить грызунов. А это значит, что их надо научить этому важному навыку. И как мама-кошка показывает своим котятам как добывать пропитание, так и всех членов семьи считает своим долгом тоже этому обучить.

Ну а как иначе, у человека же нет жизненно необходимых умений своими силами ловить еду. И значит наша питомица просто обязана подготовить нас ко многим трудностям жизни. Без столь важного навыка по ловле мышей мы же определенно оголодаем.

Так что знайте, если ваша хвостатая приволокла вам мыша, то это значит, что вы пока не умный и самодостаточный человек, а неразумный котенок. В общем, смотрите, учитесь и запоминайте.

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