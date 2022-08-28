Июньский дозорщик: Есть перелетные птицы, а это — перелетные стрекозы! Толпой летят на юга, чтобы не помереть зимой

Для насекомых зима — что-то вроде планового апокалипсиса. Большая часть членистоногих погибает. А те, кто остались в живых, находятся в глубокой отключке до следующего сезона. А вот июньские дозорщики не теряют времени на бессмысленный анабиоз. Они летят на юга и продолжают плодиться и размножаться!

Братан, отпусти меня! Я на рейс в Мексику опаздываю!

Как это водится у беспозвоночных, жизнь стрекозы начинается с яйца. Маленький дозорщик появляется на свет весной, в болоте или озере на территории одного из 49 штатов США или в южных провинциях Канады. И сразу превращается в опасного и агрессивного хищника.

Я родился! А это кто рядом? (Это пресноводный рачок)

Нимфы стрекоз — великолепные засадные охотники. Они, как и полагается дозорщику, не сходят со своего поста. Благодаря жабрам и прямой кишке (она тоже используется для дыхания) стрекозы способны безвылазно сидеть под водой. И даже приближение добычи не заставит букаху сдвинуться с места. Для атаки личинке достаточно выбросить вперёд огромную жуткую нижнюю губу. Молодые нимфы питаются рачками, но через 3-4 линьки переходят на рацион из водных жуков, нимф помоложе и маленьких рыбёшек.

Если приглядитесь – увидите рудиментарные крылышки. Эта стрекоза сменила уже 3 шкуры и сейчас активно закусывает подёнкой.Если приглядитесь – увидите рудиментарные крылышки.

Через 2-3 месяца после рождения животина линяет в восьмой раз. Под полупрозрачным хитином становятся видны сложенные в несколько раз крылышки. Ещё немного поплескавшись в родном болоте, стрекоза вылезает на берег, сбрасывает детскую шкуру и превращается в имаго – взрослое насекомое.

Нимфа 8 линьки. Недолго ей осталось речную живность шугать!

Массовый вылет июньских дозорщиков приходится на июнь (кто бы мог подумать!), и пропустить это событие крайне сложно. Здоровенные, до 7 сантиметров в длину, стрекозы появляются сразу и отовсюду. Они носятся везде: от горных лесов до городских районов. Под прицел дозорщика попадают мушки, комары, мотыльки и крупные мухи. Их охотница хватает прямо на лету!

Человек, твой палец выглядит довольно аппетитно...

В конце лета шестое чувство дозорщиков начинает вопить: «Зима близко!». Вняв голосу разума, летуны срываются с насиженных мест и отправляются в длинное путешествие. Среднестатистический дозорщик пролетает не меньше 900 километров, но отдельные уникумы умудряются пролететь вдвое больше. Крейсерская скорость полёта стрекозы относительно невысока, всего 16 км/час, но за день она может преодолеть расстояние в 140 километров!

Стрекоза может поддерживать вдвое большую скорость, но и сил тогда уйдёт больше.

Секрет их феноменальной выносливости прост: дозорщики не оставляют сил на обратный путь. Достигнув Мексики, стрекозы облегчённо выдыхают и умирают, предварительно забросив потомство в тёплые воды местных озёр.

Этим красоткам осталось жить несколько часов.

И пусть сами они не отдохнули на курорте, их дети порезвятся вволю. Всю зиму насекомые будут спасать родину тако от кошмарного гнуса с местных болот. Во второй половине сезона животины начнут откладывать яйца и ранней весной новое поколение отправится на родину своих бабушек и дедушек – обратно в США. Их судьба аналогична судьбе предков: добравшись до пригодных водоёмов, дозорщики откладывают в них яйца и идут на корм падальщикам.

Июньские дозорщики обнимаются на прощанье. Дикая природа удивительна!

Моя оценка июньским дозорщикам: 10 тайм-менеджеров из 10. Пока другие виды тратят время на зимний сон, наши герои продолжают развиваться и наращивать свою численность! У такой эффективности есть лишь один побочный эффект. Периодически путешественников заносит куда-то не туда, и их находят на Камчатке, в Японии и Китае. Впрочем, и это к лучшему, у вида есть шанс захватить новые территории!

С вами была Книга животных!

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А вы знали об этом?

Николай Михайлович Карамзин. Создатель «Истории государства Российского» считал Петра человекому незаурядным.Но и во многом упрекал. Карамзин был недоволен чрезмерным радикализмом Петра Великого в плане заимствования всего иностранного. Иногда это заимствование превращалось в слепое копирование. Более того, оно затронуло, в основном, «верхи» общества, ударив по лояльности элиты.Василий Осипович Ключевский тоже очень неоднозначно оценивал итоги петровского правления. Он признавал выдающиеся внешнеполитические результаты, но задавал вопрос о цене этих успехов. Ключевский также поднял вопрос о подготовленности реформ Петра, которые лично он считал спонтанными, оттого плохо подготовленными. В своей диссертации Милюков доказывал, что реформы были плохо подготовлены. В результате население России сократилось, а налоги подскочили аж в три раза. Кроме того, П.Н. Милюков доказывал, что многие основы якобы петровских реформ на самом деле уже были подготовлены предыдущими правителями.

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