Какие монеты в копилке и сколько их

Наша очередная загадка связана со счетом.

Желаем удачи!

В свинке-копилке лежит 21 фунт 45 пенсов.

Эта сумма составилась из разменных монет четырех разных достоинств, при этом всех монет там поровну, а самая крупная - это монета достоинством в 1 фунт.

Сколько там монет разного достоинства и какова ценность этих монет?

[В Британии хождение имеют монеты достоинством в 1 пенни, 2, 5, 10, 20, 50 пенсов и 1 и 2 фунта. В 1 фунте - 100 пенсов.]

Ответ

13 монет по 5, 10, 50 пенсов и в 1 фунт.

2145 должно делиться на общую сумму в пенсах всех четырех монет разного достоинства.

Составляя разные комбинации из четырех монет достоинством в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 пенсов, складывая их, чтобы потом разделить 2145 на полученную сумму, мы видим, что такое число составляют 5, 10, 50 и 100 (пенсов или 1 фунт).

Если их сложить, то получится 165 пенсов, которые укладываются в 2145 как раз 13 раз.