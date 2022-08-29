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Какие монеты в копилке и сколько их

Наша очередная загадка связана со счетом.

Желаем удачи!

В свинке-копилке лежит 21 фунт 45 пенсов.

Эта сумма составилась из разменных монет четырех разных достоинств, при этом всех монет там поровну, а самая крупная - это монета достоинством в 1 фунт.

Какие монеты в копилке и сколько их

Сколько там монет разного достоинства и какова ценность этих монет?

[В Британии хождение имеют монеты достоинством в 1 пенни, 2, 5, 10, 20, 50 пенсов и 1 и 2 фунта. В 1 фунте - 100 пенсов.]

Какие монеты в копилке и сколько их

Ответ

13 монет по 5, 10, 50 пенсов и в 1 фунт.

2145 должно делиться на общую сумму в пенсах всех четырех монет разного достоинства.

Составляя разные комбинации из четырех монет достоинством в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 пенсов, складывая их, чтобы потом разделить 2145 на полученную сумму, мы видим, что такое число составляют 5, 10, 50 и 100 (пенсов или 1 фунт).

Если их сложить, то получится 165 пенсов, которые укладываются в 2145 как раз 13 раз.

А вы знали об  этом?

Цепь на статуе Свободы находится у её подножия, поэтому туристам он обычно не виден. Речь идёт о сломанной цепи, в которую как бы была закована нога женщины. История её связана с контекстом появления самой достопримечательности: всё дело в том, что Эдуард де Лабулэ, известный французский политик, который принял участие в создании Статуи Свободы, придерживался тех же взглядов, что и президент Линкольна, который боролся за отмену рабства.

И разве после этого разломанную цепь у подножия статуи Свободы можно считать — символом свободы, торжества демократии и отмены рабства? 

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