10 опасных мест на планете, в которых умудряются жить люди

На планете достаточно мест, проживание в которых буквально опасно для жизни.

Но тем не менее местные жители не торопятся покидать насиженные места.

1. В Индонезии живут как на вулкане



Этот регион — одно из самых опасных для проживания мест на планете, потому что расположен на разломах коры, что чревато сильными (до 8 баллов) землетрясениями, имеет множество действующих вулканов, а равнинная часть то и дело страдает от разрушительных ураганов. При этом только на острове Суматра проживает больше 50 миллионов человек с железными нервами. Иначе не скажешь: стихийные бедствия случаются регулярно и порой даже неизвестно, с какой стороны придет беда — с гор или океана. А на другом индонезийском острове Ява жителей держит в тонусе вулкан Мерапи. У него по расписанию крупные извержения случаются раз в 7 лет, мелкие — два раза в год, а клубы дыма от него идут каждый день.

2. Самое холодное место на Земле — Оймякон



На самом деле лидерство в этом вопросе принадлежит нескольким местам, но якутская деревня Оймякон — среди них, потому что только здесь в невероятно суровых условиях есть населенный пункт. Зимой температура опускается до минус 64 градусов, а были времена, когда мороз был и похлеще — до минус 77.

Правда, это уже не официальные данные, а те, что сохранились в исторических справках. За время короткого лета воздух может прогреваться до 34 градусов — и это еще один рекорд местности, перепады температур в сто градусов.

Жителей в Оймяконе сейчас насчитывается несколько сотен. Живут они в деревянных домах без каких-либо удобств, потому что земля тут промерзает гораздо глубже, чем обычно пролегают трубы, греются печным отоплением. Школы отменяют занятия, только если мороз опустился ниже 50 градусов. Не нужно объяснять, что на улицу жители выбираются, тщательно экипировавшись: термобелье, теплые костюмы, натуральные шубы до пят и унты на ногах — обувь из оленьих шкур. Обморожение (и даже летальный исход) может наступить в считанные минуты. Машины в таком климате нужны тоже особенные, чтобы могли завестись если не сразу, то хотя бы в принципе. Россиянам к холодам не привыкать, но такие суровые будни, согласитесь, просто пугают. А вот местные жители живут тут семьями, привыкли и потепление до минус 20 считают просто подарком погоды.

3. Так высоко, что не хватает кислорода



Рабочий городок Ла-Ринконада в Перу находится высоко в горах — свыше 5 тысяч над уровнем моря, окруженный ледниковыми шапками вершин Анд. Температура там почти не бывает плюсовой, растительности совсем нет — скалистая местность, сильно разреженный воздух, из-за которого сбивается дыхание обычного человека, а силы покидают организм. Чтобы добраться туда, нужно несколько дней карабкаться по узкой дороге среди скал. Но суровый климат и бытовые трудности не пугают желающих быстро разбогатеть: население городка за последнее время выросло в два раза и насчитывает больше 50 тысяч человек. Дело в том, что в этой местности расположены шахты по добыче золотой руды. Не будем говорить о тяжелых условиях работы отчаянных золотоискателей, добавим только, что и дома работяг ждет совсем не комфортная жизнь: в поселке нет проточной воды, канализации, утилизации мусора и вообще какой-либо инфраструктуры. Смрад и грязь повсюду. Но и это и не самое страшное. При обработке руды выделяются пары ртути, которые крайне опасны. Но жажда золота перевешивает все.

4. По соседству с драконом



Комодо — небольшой островок вулканического происхождения, прославившийся, конечно, не благодаря одноименному фильму ужасов, а благодаря засилью варанов. Этих гигантских ящериц времен динозавров — до 3 метров в длину и 180 кг веса — там проживает чуть меньше, чем людей: 1700 особей на 2000 человек. Причем хозяева жизни на Комодо — именно вараны, ради них почти 80 лет назад организовали охраняемый заповедник, который позднее вошел в состав объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Вараны выглядят не комильфо, но зато быстро бегают, прыгают, плавают и ныряют. Иногда лениво передвигаются или греются на солнце. Жертв выбирают из дикой природы, но и на людей нападают. Как у любого хищника, у них развит нюх на запах крови, любая ранка может спровоцировать приступ агрессии. Туристов в этом случае защитит гид с длинной деревянной палкой, а вот как спасаются местные, неизвестно, но живут себе в деревушке и уезжать с острова драконов не торопятся.

5. Песок здесь главный



Каждое утро в поселке Шойна начинается… с откапывания своего дома из песка. У некоторых заметает жилье по окна, а у некоторых совсем, поэтому есть запасной лаз через крышу. Когда-то на этом берегу Белого моря, что в Ненецком автономном округе Российской Федерации, было все замечательно: обитала живность, море кишело рыбой, имелась первозданная природа в виде тундры. Пока в 30-х годах XX века не основали рыболовецкий поселок. Дела у совхоза пошли хорошо, население выросло до 2 тысяч, настроили домов, цехов, школу, детский сад, клуб, магазины и все, что нужно для жизни вдалеке от цивилизации. Но для улова в море рыбаки использовали тяжелые тралы, которые полностью уничтожили придонную растительность. А тут еще активная деятельность человека на берегу, после которой трава не растет. И песок начал наступление: сначала намел дюны вдоль берега, потом замел прибрежные дома, потом поглотил целые улицы. А те строения, что еще видны, держатся благодаря стараниям жильцов и единственному в поселке трактору. Жителей осталось человек 200, и они привыкли к тому, что регулярно нужно откапываться.

6. Самая дождливая погода в Маусинрам



В Книге рекордов Гиннесса самым влажным местом на планете названа индийская горная деревушка Маусинрам. За год там выпадает почти 12 тысяч мм осадков — влагу прямиком с Бенгальского залива несут муссоны. Но если у большинства людей дождь вызывает только неприятные ассоциации и неудобства, то жители Маусинрам приспособились к нему и научились извлекать выгоду. Например, после ливней в горах образуются зрелищные водопады, а потоки воды выбивают в известковой породе пещеры с лабиринтами, чем не достопримечательности для туристов? К тому же здесь необыкновенной красоты пышная и яркая флора — при такой-то влажности и плюсовой температуре. У каждого в деревушке есть специальный большой бамбуковый зонт, который прячет все тело от воды, поэтому простуда местное население не пугает. Сельского хозяйства в регионе нет из-за влажности, продукты привозные. Ну и главное — дожди в Маусинрам идут летом и ранней осенью, а в другие времена там бывает даже засуха.

7. Озеро, которое может взорваться



Вокруг озера Киву в Центральной Африке прекрасные пейзажи, и ничего не напоминает о катастрофе. И озеро — само спокойствие, в своих прозрачных водах разводит экзотических рыб, например, аквариумных барбусов. Местное население, а его по некоторым данным 2 миллиона, ведет обычный образ жизни, купается в озере, ловит рыбу. Но ученые бьют тревогу — на дне водоема огромные залежи метана и двуокиси углерода. И если случится даже небольшое землетрясение (а вулкан Китуро неподалеку имеется), то возможны не только взрыв, цунами, закипание воды и прочее, но и отравление всей округи смертельным газом. Один раз в современной истории (в 1948 году) извержение вулкана уже было: тогда вода в озере закипела, и вся рыба сварилась. Население не пострадало, и говорят, даже ели приготовленную природой рыбу. Но газы на дне озера продолжают накапливаться, а что с этим делать, никто не знает — вроде бы и можно использовать метан на благо народа, но вдруг добыча и спровоцирует этот самый выброс? Так и живут.

8. Радиация старожилам не мешает



Чернобыль и Припять — украинские города без населения. После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году более 115 тысяч человек из окружающей атомную электростанцию 30-километровой зоны было вынуждено навсегда покинуть насиженные места. Не разрешалось увозить с собой животных, брать много вещей и ехать на своем транспорте (это все могло быть источником радиации). Люди навсегда покидали свои дома. Опасность заражения в Чернобыле будет существовать еще много лет и даже столетий. Например, время полураспада плутония-239 — 24 тысячи лет. Но его так не много, гораздо больше цезия-137 (период полураспада — 30 лет). Но тем не менее в Зоне отчуждения с риском для здоровья живут люди. Это ученые, сотрудники учреждений и предприятий, наблюдающие за уровнем радиации, состоянием экологии в регионе и т. д. Работники приезжают сюда вахтовым методом, а есть и самоселы, вернувшиеся в родные места жители. Их не так много — около 80 человек, но они ведут обычный образ жизни: питаются со своего домашнего хозяйства, разводят птицу, выращивают овощи-фрукты.

9. Кифука — деревня, в которой регулярно бывают молнии



Местечко это находится в Демократической Республике Конго. Расположено оно в горах — на уровне 970 метров. Из местных особенностей — запрет на пользование сотовыми телефонами, планшетами и прочими достижениями цивилизации исключительно ради сохранения жизни и здоровья жителей. А все потому, что здесь находится аномальная зона, в которую постоянно ударяют разряды молнии — свыше 150 ударов на квадратный километр в год.

10. Если торнадо надвигается



На Земле есть места, в которых ветра достигают скорости 400 км/час! На практике лучше такого «удовольствия» никогда не испытывать. Но ведь есть же целые регионы, которые с регулярностью испытывают на себе не то что сильный ветер, а целое торнадо, поднимающее вверх машины, дома, крушащие все на своем пути. В США существует такой термин — аллея торнадо, это территории штатов Техас, Оклахома, Канзас, Небраска, Южной Дакоты, Колорадо. Дома в этих местах должны соответствовать стандартам прочности и иметь противоторнадное убежище, на территории организована система оповещения, каждый житель знает правила безопасности и придерживается их беспрекословно. Иначе тут не выживешь.

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