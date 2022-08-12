Евгений Святой: храм, икона, молитва

В IV веке, в годы правления императора Константина Великого, на просторах Римской империи и подвластных ей государств воссиял свет христианства, ставшего официальной государственной религией.

Но этому торжеству истинной веры предшествовал долгий и тяжёлый путь, политый кровью страстотерпцев, отдавших за неё свои жизни. Одним из них был святой мученик Евгений, о котором пойдёт наш рассказ.

Император – злобный гонитель Христовой веры

В самом начале IV века на Востоке правил император-язычник Диоклетиан, вошедший в историю как один из самых жестоких и непреклонных гонителей христиан. Фанатичный приверженец идолопоклонства, он всеми силами старался возродить к жизни отмиравшее к тому времени язычество. Одним из этапов его борьбы с истинной верой был указ, изданный им в 302 году.

На основании этого богопротивного документа, все правители городов были обязаны разрушать христианские храмы, находящиеся на подвластных им территориях, а тех, кто отказывался поклоняться идолам, надлежало лишать всех гражданских прав и предавать суду. Многие из жертв этого нечестивого императора войдут в историю церкви как православные святые, ставшие мучениками, пролившими свою кровь за Христа.

Ужесточение варварских законов

Однако переломить ход истории было невозможно, и вскоре Диоклетиан убедился в тщетности своих усилий.

Друзья в жизни и братья во Христе

Лишённые своих храмов и не устрашённые угрозами суда, приверженцы новой веры собирались для совместных молитв и богослужений в пещерах, отдалённых рощах и иных уединённых местах. Тогда последовал новый, ещё более жестокий указ. Он предписывал употреблять все меры для склонения христиан к язычеству, а непокорных предавать лютой смерти.

Именно в эти трудные для христиан годы прославил Господа своим подвигом великомученик Евгений. Святой жил в городе Саталионе и являлся близким другом командующего городским войском, которого звали Евстратием. Оба они были родом из города Аравракина, принадлежали к числу христиан и втайне от верховного правителя участвовали в богослужениях и совершении всех христианских обрядов. С той поры, как вышел последний указ императора, их жизнь постоянно подвергалась опасности, тем паче что среди большого числа тёмных и невежественных жителей города борьба с Христовой верой встречала поддержку и одобрение.

Арест и заточение армянского священника

Случилось так, что вскоре был схвачен и доставлен в Саталион пресвитер армянской церкви Авксентий, со временем также прославленный в лике святых. Он попал в руки жестокому и фанатичному язычнику – областному правителю Лисию. Это был ярый ненавистник христиан и слепой исполнитель императорской воли. Ни у кого не оставалось сомнений, что участь армянского пресвитера предрешена.

О скором суде над служителем Божьей церкви незамедлительно узнали Евстратий и его друг Евгений. Святой Авксентий, находясь в узилище, не переставал молить Бога обо всех, кому вместе с ним суждено было принять во имя Господне мученическую смерть. Оба друга, поспешив к нему, просили помянуть в молитвах и их имена, чтобы Всевышний ниспослал им, простым и смиренным людям, силы прославить Его Имя своей смертью.

Молитва во мраке темницы

В мрачном каменном подземелье, среди стонов узников и звона цепей, вознеслись к Небесам слова молитвы армянского пресвитера, обречённого на неправедный суд язычников, но готового вскоре предстать перед Судом Творца вселенной. Он просил о даровании сил всем тем, кто, как и он, хочет своими муками и смертью прославить имя Господне.

Его слова были услышаны, и как свидетельство сошедшей на них Благодати Божьей, ощутили прилив мужества в своих сердцах Евстратий и Евгений. Святой Дух осенил их и дал силы, выше которых нет ничего в этом тленном мире. Из удушливого мрака темницы начали они свой путь к Вечной Жизни.

Неправедный суд злобных язычников

На следующий день в присутствии всей городской знати и воинских начальников императорский наместник и верховный правитель города Лисий начал суд над пресвитером Авксентием и теми, кто был вместе с ним. Это были люди, которые, так же как и их духовный отец, отказались променять Божественное учение на жизнь. Всех их ждала неминуемая смерть, но вначале Лисий пытался создать хоть какую-то видимость правосудия и потому пожелал выслушать мнение присутствующих.

Судебные речи Евстратия и Евгения

Несомненно, он полагал, что по адресу христиан прозвучат лишь осуждения. Однако всё сложилось иначе. Первым перед ним и всем составом суда предстал Евстратий, так как он командовал городским воинством, и, по рангу, именно ему полагалось первое слово. К великому изумлению правителя, он не только не вознёс хулу на подсудимых, но, сопровождая свои слова убедительнейшими аргументами, сумел произнести блестящую речь в защиту христианства, а в конце открыто и смело заявил о своей принадлежности к этому учению.

Поражённый услышанным, Лисий буквально онемел, но в следующую минуту, придя в себя, он в ярости приказал лишить дерзостного военачальника всех его званий и должностей, а самого предать смерти. Не успели ещё присутствовавшие при этой сцене справиться с охватившим их страхом, как вперёд вышел Евгений. Святой, вторя словам своего друга Евстратия, объявил христианство единственно верной и истинной религией, а себя признал её последователем. Надо ли говорить, что гнев правителя обрушился на него со всей силой. Евгения здесь же заковали в цепи и отвели в ту самую темницу, где накануне он со своим другом просил помолиться святого Авксентия.

Путь к месту казни

Ранним утром их вывели из ворот крепости, в подвалах которой содержались христиане, отказавшиеся даже под страхом смерти поклоняться идолам, и повели в город Никополь, где при большом стечении народа совершались казни. Путь этой печальной процессии пролегал через Аравракин – родной город осуждённых друзей. Здесь их хорошо помнили и любили за их доброту и человечность.

Когда Евстратий и Евгений, сгибаясь под ударами бичей надсмотрщиков, проходили по его улицам, многие из собравшихся людей узнали их, но не подавали вида, боясь навлечь на себя неприятности. Исключение составил лишь один смелый и мужественный человек по имени Мардарий. Он также исповедовал христианство и не мог спокойно взирать на оковы своих братьев по вере.

Простившись с семьёй и поручив попечение о ней благочестивым соседям − тайным христианам, он добровольно последовал за своими братьями во Христе. В городе Никополе, после долгих мучений, все они приняли смерть. По прошествии времени все они были канонизированы и сегодня известны как православные святые. Православная церковь чтит их память. День святого Евгения и тех, кто пострадал вместе с ним за веру, отмечается ежегодно 26 декабря по новому стилю.

Память святого мученика

Сегодня в России среди всех угодников Божьих, посвятивших свои земные жизни служению Господу, достойным образом почитается и святой мученик Евгений. В Новосибирске при соборе архистратига Михаила действует монастырь его имени. В том же городе в 1995 году был открыт храм святого Евгения. Построенный вблизи Заельцовского кладбища, он считается одним из красивейших в Новосибирске.

Автором проекта здания этого духовного центра является архитектор И. И. Руденко, воплотившая в его очертаниях поэзию русской православной старины. Храм имеет статус подворья Покровского мужского монастыря (с. Завьялово), одним из небесных покровителей которого является святой Евгений. Икона его занимает почётное место в монастырском храме.

Святой великомученик, не побоявшийся перед неправедным судией открыто признать себя христианином и понесший за это страдания и смерть, приходит на помощь всем, кто обращается к нему с верой и надеждой. Молитва святому Евгению помогает людям во всех житейских невзгодах, независимо от того, обращается за помощью человек, получивший при святом крещении это же имя, или нареченный как-то иначе. Даже если впервые возносится молитва перед его святым образом, она будет услышана, если исходит от сердца.

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