10 неудачных покушений на глав государств и монархов за последние 50 лет

На протяжении многих десятилетий и даже веков главы государств и монархи постоянно находятся в зоне риска.

Несмотря на многочисленную охрану и беспрецедентные меры безопасности, безумцы снова и снова пытаются устранить значимых политических деятелей, надеясь таким образом искоренить причину спада экономики, ухудшения жизни или же просто громко заявить о себе и войти в историю, пусть даже столь странным способом.

Михаил Горбачёв

Михаил Горбачёв.

Во время ноябрьской праздничной демонстрации 1990 года было совершено покушение на президента СССР Михаила Горбачёва, стоявшего на трибуне мавзолея. В него стрелял из обреза слесарь Ижорского завода Александр Шмонов. Благодаря быстрой реакции старшего сержанта милиции Андрея Мыльникова выстрелы оказались неточными, а стрелявшего задержали сотрудники КГБ. Преступник видел в Михаиле Горбачёве виновника установления тоталитарного режима в Советском Союзе. 28-летнего слесаря признали психически больным и отправили на принудительное лечение. А спустя четыре года, выйдя из стационара, Шмонов стал бороться с карательной психиатрией и объявил себя её жертвой.

Рональд Рейган

Рональд Рейган.

Рональд Рейган занимал пост президента США всего 69 дней, когда после выступления в гостинице Hilton в Вашингтоне он направлялся к своему автомобилю и услышал выстрелы.

Елизавета II

Рейгана оперативно увезли с места событий, но ранение он всё же получил. Преступник Джон Хинкли-младший решил прославиться в качестве преступника, чтобы обратить на себя внимание актрисы Джоди Форстер, в которую был страстно влюблен. В результате покушения пострадали, помимо президента США, ещё три человека, в том числе и пресс-секретарь Джеймс Брейди, оставшийся инвалидом вследствие серьёзной черепно-мозговой травмы. Преступника признали психически больным и следующие 35 лет жизни, до 2016 года, он провёл в клинике на принудительном лечении. В настоящее время он находится на свободе, но с некоторыми ограничениями.

Елизавета II.

17-летний сержант Маркус решил прославиться, совершив покушение на королеву Елизавету II во время церемонии Trooping the Colour 13 июня 1981 года. Правда, использовал для этого он холостые патроны, и в результате покушения пострадала только лошадь королевы, испугавшаяся выстрелов. Кстати, вдохновлялся юный преступник убийством Джона Леннона, прославившим Марка Чепмена. Особой славы сержант не снискал, но был приговорен к пяти годам лишения свободы, по факту отбыв всего три.

А спустя всего четыре месяца на королеву было совершено второе покушение, в этот раз в Новой Зеландии. И снова 17-летним подростком, стрелявшим в Елизавету II и её супруга из винтовки. К счастью, Кристофер Льюис промахнулся, а власти так и не смогли доказать факт покушения, и преступник получил всего три года, да и то не за покушение, а за хранение и использование оружия в общественном месте.

Билл Клинтон

Билл Клинтон.

На президента США в 1994 году было совершено три покушения. Рональд Джин Барбур не смог покончить с собой и решил покончить с Клинтоном, правда, последнего не оказалось в стране, а хвастовство оружием и своими планами заинтересовало спецслужбы, и незадачливый преступник отправился в тюрьму на пять лет.

Ещё меньше повезло Фрэнку Юджину Кордеру, проникнувшему в воздушное пространство над Белым домом. Он попросту разбился во время посадки. Родственники Кордера рассказали впоследствии о глубочайшей депрессии, которая и привела к попытке покушения с целью снискать славу.

В октябре работник отеля Франциско Мартин Дюран совершил порядка 30 выстрелов в сторону Белого дома, когда там находился Билл Клинтон. К счастью, во время покушения никто не пострадал, а преступник был арестован.

Жак Ширак

Жак Ширак.

Во время празднования Дня взятия Бастилии в июне 2002 года Жак Ширак смог избежать смерти лишь благодаря вмешательству простых туристов. Когда они заметили, что Максим Брюнери достал винтовку из футляра от гитары, один из туристов успел направить ствол вверх, а второй обезоружил преступника и уложил его на землю. Преступник, страдавший от психического расстройства, анонсировал свое покушение в сети, но никто не принял его всерьёз. Спустя два года следствия Максим Брюнери был приговорен к 10 годам тюрьмы, был освобожден через пять лет и заявил, будто вовсе не собирался убивать президента.

Королева Беатрикс

Королева Беатрикс.

Неизвестно, каковы были мотивы преступления, в результате которого 30 апреля 2009 года в городе Апелдорн в Нидерландах погибли семь человек и десять получили ранения. В разгар Дня королевы Карст Р. Татес направил в толпу свой автомобиль, прошедший совсем рядом с кортежем королевской семьи, и врезался в монумент. Преступник скончался в больнице спустя сутки, успев перед этим заявить, что целью покушения была именно королева Беатрикс.

Барак Обама

Барак Обама.

Самым громким из всех покушений на Барака Обаму считается дело Джеймса Эверетта Датчке. Он разослал в 2013 году нескольким политическим деятелям, в том числе и Бараку Обаме, письма с ядом. До адресатов опасные послания не дошли, а преступник был выявлен и приговорен к 25 годам лишения свободы.

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