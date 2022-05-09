10 самых странных насекомых планеты

Науке известно более миллиона видов насекомых и 114 тысяч видов паукообразных. Числа внушительные,только вот по приблизительным оценкам число неоткрытых насекомых может достигать 10 миллионов видов.

Существует множество странных созданий, а каких удивительных существ нам ещё предстоит обнаружить? Десяток самых странных насекомых и паукообразных планеты — ничтожная капля из сотен тысяч видов, но это же не значит, что о них нужно молчать. Какие-то из них вполне симпатичные, других следует обходить за километр. Посмотрим-с!

Шмелевидки, известные также как «мотыльки-колибри», — одни из лучших опылителей растений в мире. Своё название они получили за способность не садиться на цветы, а зависать около них в воздухе, подобно крошечным птицам.

Мадагаскарские шипящие тараканы действительно шипят, будучи потревоженными или «переговариваясь» между собой. Достигают длины около 10 см и веса в 60 грамм. Несмотря на жутковатый внешний вид и шипение, их держат как популярных домашних питомцев.

Megalopyge opercularis — бабочка с необычайно пушистой и совершенно безобидной на вид гусеницей, которую в США успели окрестить «причёска Дональда Трампа». Гладить её не стоит — в волосках прячутся ядовитые шипы, вызывающие неприятные последствия.

Doleschallia — род бабочек из семейства нимфалид. Одни из лучших маскирующихся насекомых в мире, прозванных в народе «бабочками мёртвых листьев».

Красные бархатные муравьи, несмотря на внешность и название, на самом деле к муравьям не имеют никакого отношения. Это бескрылые осы, готовые пустить в ход чрезвычайно болезненное жало при любых признаках угрозы. Их яд достаточно силён, чтобы им дали прозвище «убийцы коров».

Австралийский тигровый жук — одно из быстрейших созданий в мире. Он передвигается со скоростью 53 длины своего тела в секунду. Гепард, для сравнения, одолевает лишь 16 длин своего тела в секунду. Жук бежит настолько быстро, что даже во время охоты не может ничего разглядеть, пока двигается, и вынужден часто останавливаться.

Азиатский гигантский шершень — крупнейший шершень Земли, убивающий и калечащий десятки человек каждый год. Его нейротоксический яд может оказаться смертелен даже для людей без аллергии. Эти твари огромные, раздражительные и ужасно злопамятные.

Бражники винные выглядят как достаточно обычные толстые мотыльки, хоть и приятной расцветки. А вот их гусеницы замечательно маскируются под змей, имитируя даже характерное движение атаки.

Скорпионницы, они же скорпионные мухи — один из самых древних отрядов насекомых. Их ужасающий хвост с «жалом» на самом деле является гениталиями самцов. Скорпионницы абсолютно безобидны, не считая неприятной привычки лакомиться мёртвыми телами.

Венесуэльский пуделевый мотылёк был открыт совсем недавно — в 2009 году, и через пару лет вызвал бурное обсуждение в интернете. Кто-то утверждал, что он настоящий, кто-то называл фальшивкой. Впрочем, существует множество столь же пушистых и совершенно реальных видов бабочек.

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