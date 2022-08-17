Сенсации, оказавшиеся мистификацией

Время от времени пресса сообщает об очередной научной сенсации, например, об археологических или палеонтологических находках, якобы меняющих ход истории. Однако на поверку многие из них оказываются фикцией, нередко придуманной ловкими авантюристами.

Древняя муха в янтаре

В середине XIX столетия некий британский коллекционер за баснословные деньги приобрел застывшую в хвойной смоле муху древнего вида Fannia scalaris – по крайней мере, его заверили, что это именно она. Экспонат неоднократно демонстрировался на различных выставках. Только через 150 лет провели экспертизу и выяснили, что это обычная туалетная муха.

«Русалка Фиджи»

В 1842 г. знаменитый шоумен и антрепренер, владелец Американского музея Финеас Барнум представил «чучело русалки», которое арендовал у своего бостонского коллеги Мозеса Кимбалла. В описании экспоната говорилось, что это существо якобы выловлено из воды у островов Фиджи «доктором Дж. Гриффином». Под этим именем на самом деле скрывался помощник Барнума Леви Лайман

«Чучело» выглядело таким страшным, что его пугались посетители музея. После того как в 1865 г. там приключился пожар, оно исчезло – возможно, сгорело, а возможно, было специально кем-то уничтожено.

«Кардиффский гигант»

Между тем стало известно, что «чучело» было сшито из хвоста рыбы и туловища обезьяны, покрытых папье-маше. Авторы постарались придать ему как можно более устрашающий вид.На протяжении десятилетий многие верили в подлинность экспоната. Более того – на выставках «диковин» по всему миру экспонировались так называемые «морские девы», выполненные из подручных материалов.

16 октября 1869 г. Гидеон Эммонс и Генри Николс, рывшие колодец на ферме Уильяма Ньюэлла в Кардиффе, штат Нью-Йорк, обнаружили фигуру человека трехметрового роста, принятую за хорошо сохранившиеся древние окаменевшие останки. Было выдвинуто предположение, что такие великаны обитали на территории Американского континента в ветхозаветные времена. Уильям Ньюэлл даже стал взимать плату с желающих полюбоваться на находку.



Ученые сразу объявили, что вряд ли это человеческие останки, но газеты уже подняли ажиотаж. Да и некоторые христианские проповедники выступили в защиту идеи «библейского человека».



Впоследствии оказалось, что трехметровая фигура из гипса была изготовлена по заказу некоего Джорджа Халла. Будучи атеистом, Халл решил разыграть знакомого священника-методиста, который был убежден, что в эпоху Ветхого Завета Землю населяли гиганты.



Сначала Халл подрядил рабочих, чтобы они извлекли из земли в Форт-Додж, штат Айова, гипсовый блок нужной величины – как он им сообщил, гипс должен был пойти на строительство памятника Аврааму Линкольну в Нью-Йорке. Но вместо этого Джордж доставил блок в Чикаго, где заказал каменотесу Эдварду Бурхгарту вырезать из гипса скульптуру человека. При этом он договорился, что мастер будет хранить заказ в тайне. В ноябре 1868 г. готовую статую доставили на ферму Ньюэлла, приходившегося Халлу двоюродным братом. Год спустя тот специально нанял рабочих, подстроив таким образом «находку».



Впоследствии Халл продал изделие за 23 000 долл. Перекупить его пытался все тот же Финеас Барнум, но ему это не удалось. Тогда антрепренер нанял человека, тайно сделавшего копию с фигуры, и стал заявлять, что у него экспонируется оригинал, а Кардиффский гигант – это подделка. Но 10 декабря 1869 г. Халл официально признался в мистификации, а 2 февраля 1870 г. состоялся суд, признавший обе скульптуры поддельными.



Кардиффский великан не раз переходил из рук в руки, а сейчас хранится в музее фермеров в Куперстауне, Нью-Йорк.

«Доисторический мобильник»

В декабре 2015 г. в Сети появились снимки глиняного артефакта, найденного якобы в ходе археологических раскопок в окрестностях Зальцбурга (Австрия). Находка очень сильно напоминала модель современного мобильного телефона фирмы «Nokia». На лицевой стороне артефакта были нанесены рисунки, похожие на изображения дисплея и кнопок. Под ними находились символы шумерской клинописи. Артефакт был обнаружен в культурном слое, относящемся к XIII в. до н.э., хотя специалисты уверяли, что он мог быть изготовлен и ранее.



Версий выдвигалось множество. Одни считали, что находка представляет собой глиняную шумерскую табличку, а сходство с телефоном случайно. Другие – что древние люди подсмотрели оригинал у посещавших Землю пришельцев и изготовили из глины муляж аппарата… Возникла и версия о путешественниках во времени, побывавших в далеком прошлом.



И лишь относительно недавно загадка разъяснилась. Оказывается, глиняная имитация шумерской таблички была изготовлена в январе 2012 г. немецкими скульпторами Кариной и Карлом Вейнгартнерами в студии «Art Replik». Авторы опубликовали фото изделия на своей странице в Facebook, пояснив, что так бы мог выглядеть сотовый телефон у древних шумеров, если бы тогда существовала мобильная связь. Впоследствии фотографию позаимствовали и опубликовали без каких-либо ссылок. Так родилась история о «мобильнике древних шумеров». Правда, обман был непреднамеренным.



Словом, не всякой «научной сенсации» можно верить.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2547446107425737684/

А вы знали об этом?

Простой французский садовник Жозеф Монье работал в дворце Тюильри, где ухаживал за крупными растениями – пальмами и апельсиновыми деревьями. Кадки и горшки для них были для садовника настоящей головной болью. Дело в том, что деревянные кадки быстро приходили в негодность, а керамические оказывались очень хрупкими. К тому же у пальмы были очень мощные корни, разрушавшие любой цветочный горшок. И Монье начал экспериментировать. Сначала он делал двойные деревянные кадки, вставляя одну в другую. Но эта конструкция все равно была недостаточно прочной. Тогда садовник залил в щели между такими бочками цементный раствор и напихал железных прутьев из проволоки. Получившаяся кадка оказалась заметно прочнее предыдущих. А когда Монье догадался укреплять цементные горшки не просто проволокой, а сеткой из нее, то вскоре весь мир узнал о железобетоне.Кстати, Монье не растерялся и запатентовал свое изобретение. А вместе с ним патент получили и железобетонные трубы, панели и даже шпалы. И это все трудами неприметного садовника из дворца, который хотел всего лишь прочный горшок.

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