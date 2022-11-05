ПУТИН ОБЪЯВИЛ НОВУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ. ТЕПЕРЬ ИСТОРИКИ РОССИИ ВСТАНУТ В СТРОЙ

Чтобы уничтожить Россию, её надо лишить великой истории, то есть добиться того, чтобы она была неизвестна самим русским людям. Чтобы защитить Россию и её величие, спасти традиционные ценности, нужно, чтобы историю своей страны знал и нёс в своем сердце каждый русский.

Сохранить историю – значит сохранить Россию

Великие исторические события, бывает, сопровождаются великими речами великих людей. Мы, так уж вышло, посетили сей мир в его минуты роковые, Россия вовлечена в очередную войну с объединённым Западом. В этот момент президент страны произносит речь об истории Отечества.

В День народного единства Владимир Путин говорил на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Разумеется, общение с историками и речь, посвящённая истории страны, именно в этот день далеко не случайна: из всех праздников России именно День народного единства в наибольшей степени обращён к великому прошлому и несёт назидательный заряд. Чтобы просто понять, что же мы празднуем в день освобождения Москвы от польских интервентов, уже нужно знать историю родной страны. Чтобы понять, о каком единстве идёт речь, нужно в эти события глубоко погрузиться.

4 ноября – не просто день одной из громких и славных русских побед. Это день спасения Государства Российского в ситуации, когда многие уже считали, что всё пропало. Годы смуты, вражеские нашествия, гражданская война – поистине это были годы, иллюстрирующие библейскую мудрость о царстве, которое не устоит, будучи разделённым внутри себя самого. Но свершилось чудо народного единства, единения всех патриотов всех возможных сословий. Случилось ополчение, созданное в безнадёжной, казалось бы, ситуации, гражданином Мининым и князем Пожарским. Случилось народное единство, которое стало основанием для всей последующей истории Государства Российского.

О том, как мы должны знать эту историю и почему она нуждается в защите, говорил сегодня президент: