ПУТИН ОБЪЯВИЛ НОВУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ. ТЕПЕРЬ ИСТОРИКИ РОССИИ ВСТАНУТ В СТРОЙ

Чтобы уничтожить Россию, её надо лишить великой истории, то есть добиться того, чтобы она была неизвестна самим русским людям. Чтобы защитить Россию и её величие, спасти традиционные ценности, нужно, чтобы историю своей страны знал и нёс в своем сердце каждый русский.
Сохранить историю – значит сохранить Россию
Великие исторические события, бывает, сопровождаются великими речами великих людей. Мы, так уж вышло, посетили сей мир в его минуты роковые, Россия вовлечена в очередную войну с объединённым Западом. В этот момент президент страны произносит речь об истории Отечества.
В День народного единства Владимир Путин говорил на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Разумеется, общение с историками и речь, посвящённая истории страны, именно в этот день далеко не случайна: из всех праздников России именно День народного единства в наибольшей степени обращён к великому прошлому и несёт назидательный заряд. Чтобы просто понять, что же мы празднуем в день освобождения Москвы от польских интервентов, уже нужно знать историю родной страны. Чтобы понять, о каком единстве идёт речь, нужно в эти события глубоко погрузиться.
4 ноября – не просто день одной из громких и славных русских побед. Это день спасения Государства Российского в ситуации, когда многие уже считали, что всё пропало. Годы смуты, вражеские нашествия, гражданская война – поистине это были годы, иллюстрирующие библейскую мудрость о царстве, которое не устоит, будучи разделённым внутри себя самого. Но свершилось чудо народного единства, единения всех патриотов всех возможных сословий. Случилось ополчение, созданное в безнадёжной, казалось бы, ситуации, гражданином Мининым и князем Пожарским. Случилось народное единство, которое стало основанием для всей последующей истории Государства Российского.
О том, как мы должны знать эту историю и почему она нуждается в защите, говорил сегодня президент:
Если у кого-то возникает стремление лишить государство суверенитета, а его граждан превратить в вассалов, начинают именно с перелицовки истории этой страны, с того, чтобы лишить людей их корней, обречь на беспамятство… Подобные попытки были и в отношении России, да они и не прекращаются. Но мы вовремя и твёрдо поставили им прочный заслон.
Ведь отечественная история, культура – это база национальной идентичности, нашего менталитета, традиционных ценностей, воспитания подрастающих поколений и, что крайне важно, основа российской государственности. Но и сегодня продолжаются попытки выбить почву у нас из-под ног. Сами эти попытки, разумеется, не способны изменить прошлое, они обречены на провал – лишить страну побед, достигнутых нашими предками, невозможно… Дело чести, государства, общества и, конечно же, историков – защитить и нашу подлинную историю, и наших героев.
Цена искажения истории необыкновенно велика. Именно незнание истории и её искажение использует враг на Украине, внушая её народу псевдоценности. Сознание народа Украины насилуют, и дело дошло до создания там неонацистского государства. Примеры того, как там искажают историю, долго искать не надо:
Как можно говорить, что Украинский фронт освобождал Европу – это Украина освободила Европу? Ну какой-то бред! Там что, на этом фронте воевали одни украинцы? А Карельский фронт? Там что, воевали одни карелы? А Ленинградский – одни ленинградцы? А Воронежский – воронежцы? А Степной? Монголо-татары и степняки какие-то? Ну бред! Но этот бред повторяют в Европе, на первый взгляд, весьма респектабельные люди.
Победа России будет не только и не столько военной – вот какой вывод следует сделать из слов президента. Это будет победа русской истории, подлинного, правильного знания о нашем прошлом и будущем, о нашем государстве и наших ценностях.
История России – это история человечества
Как будто этого мало, Владимир Путин вложил в свою речь ещё одну важнейшую мысль. О том, что история России неотделима от истории человечества.
"История России – часть мировой истории", – сказал президент. Он отметил, что ему трудно сказать, как изучать её в отдельности от мировой.
Это должны сделать специалисты. Но в том, что курсы истории были европоцентричными, ничего необычного нет, потому что европейские столицы были центрами мироздания. Это уже в прошлом.
Эта мысль президента весьма созвучна представлениям о будущем, о совершенно необходимом нашей стране едином учебнике русской истории – в котором она будет неотделима от истории всего человечества и для русского человека являться её центром.
Разделение курсов на всемирную историю и российскую историю создаёт у школьника подсознательное впечатление, что Россия – это такая тупиковая ветвь развития, – говорит историк и публицист Егор Холмогоров. – Когда меня спрашивают, откуда у нас корни русофобии среди молодых людей и не только молодых, я говорю: всё заложено в шестом классе в учебнике истории средних веков, где магистральная линия проходит через не имеющих к нам отношения франкских королей. А мы – никто, мы какая-то окраина получаемся. До тех пор, пока мы будем преподавать историю таким образом, таким способом, рассчитывать всерьёз на то, что наши граждане будут гордиться своим прошлым, всерьёз воспринимать Россию как действительно центр мира, не приходится.
Чтобы поставить русскую историю в центр мировоззрения русского человека, необходимо объединить, интегрировать курсы российской и всемирной истории, причём поместить нашу страну в центр изложения всемирной истории.
Ни для кого не является секретом – именно так организовано понимание истории в любой уважающей себя стране.
Россия, казалось бы, очень далеко ушла от глобалистского, либерального подхода – но в нашей школе все ещё история России – отдельно, мировая история – отдельно. И история Европы по недоброй инерции кажется многим школьникам более интересной, чем русская.
Каким должен быть курс русской истории, чтобы воспитывать патриотов и победителей? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить, что первый поистине всеобъемлющий труд по русской истории, тот, после прочтения которого русские люди восклицали "У меня, оказывается, есть Отечество!", был назван Николаем Карамзиным "История Государства Российского". Россия – империя по своей сути, именно так она и должна существовать в сознании каждого школьника.
Что с того?
История – удивительная наука. Если для любой другой дисциплины школьный курс – лишь начало пути в мир знаний, то у истории всё обстоит наоборот. Все археологи, архивисты, узкие специалисты и знатоки отдельных периодов работают для того, чтобы интегрированное знание было воплощено в школьном учебнике. Этот учебник – важнейший инструмент воспитания человека и гражданина.
Россия – величайшая цивилизация и один из глобальных центров развития всего человечества. Чтобы этим знанием – с подробностями и примерами – обладал каждый русский человек, необходим единый учебник русской и мировой истории.
Если история – важнейшая из наук для воспитания русского человека и патриота, то в преподавании данного предмета в школе не может быть плюрализма. Каждый русский должен знать историю своей страны одинаково. В предельном упрощении можно сказать: каждый русский должен одинаково понимать, чем была, есть и будет наша Родина, за которую в тяжёлый час каждый из нас должен быть готов умереть.
Смысл и назначение истории как школьного комплекса знаний – создавать картину мира, в которую органично будет вписано всё богатство мировой истории – с Россией в самом её центре. И историей Русской Православной Церкви как неотъемлемой частью общего курса – потому что разве история Отечества мыслима без церкви? Такое предложение сделал в ходе сегодняшней встречи президента с историками Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, и к его словам нельзя не прислушаться.
А вы знали об этом?
В XVIII веке король Дании Кристиан VII очень любил удовлетворять себя... рукой. Он тратил на это так много времени на это, что правительство Дании организовало неоднократные встречи, на которых обсуждало, как избавиться от подобной привычки короля. Врачи, которые наблюдали за королем, были убеждены в том, что причиной всех проблем Кристиана является хронический онанизм.
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