Головоломки дня

Побег
Однажды детективу дали задание найти преступника, сбежавшего из тюрьмы. Он знал, что преступник находится в одном из трех домов, но ему нужно было знать точный адрес, чтобы не спугнуть преступника. Для начала с помощью дрона он сфотографировал дома сверху.
Как только детектив посмотрел на фото, он сразу понял, где находится беглец. Где преступник и как его удалось вычислить?
Ответ
Трагедия детектива
Утром в свой выходной детектив сильно поссорился с женой и ушел, оставив ключи и телефон. Когда вечером он вернулся домой, то застал там своего коллегу, испуганную жену и мертвого человека на полу. Жена рассказывала полицейскому такую историю:
«Я сидела в гостиной и услышала дверной звонок. Подумала, что вернулся муж, и открыла дверь. И тут преступник толкнул меня, вошел в квартиру, и я ударила его ножом, который был у меня в руке».
Услышав это, детектив приказал коллеге арестовать свою жену за то, что она планировала его убийство.
Как детектив догадался об этом?
Ответ
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