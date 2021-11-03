«Чемодан с шёлковым бельём»: что взяла с собой в тюрьму жена маршала Тухачевского

Нина Гриневич была третьей женой маршала Тухачевского. Говорят, к ней Сталин испытывал особую антипатию. Во-первых, она была женой его врага. Во-вторых, она была дворянкой по происхождению. И, в-третьих, на кремлевские светские приемы она порой заявлялась в платье с глубоким декольте... Такое Иосиф Виссарионович стерпеть не мог. В 1937 году настало время расплаты.

Нина Евгеньевна Гриневич была третьей женой Тухачевского. Он женился на ней в 1921 году, в период командования Западным фронтом, который был назван Реввоенсоветом «Важнейшим фронтом Республики» периода Гражданской войны.

Нина Евгеньевна была к тому моменту замужем за Л. Н. Аронштамом – комиссаром четвертой стрелковой дивизии. Командующий фронтом отбил жену у дивизионного политкомиссара, надо думать, без особого труда. Красавец Тухачевский относился к числу тех мужчин, которые способны вскружить голову любой женщине. Да и нравы тогда были довольно свободные, революция положила конец не только «власти буржуазии и помещиков», но и многим нормам приличия.

Нина Гриневич, несмотря на то, что происходила из хорошей дворянской семьи, была, вероятно, не чужда идеям эпохи. Тем не менее, она была прекрасно воспитана, хороша собой, и стала для Тухачевского верной женой, достойно перенося его бесконечные романы и даже сожительство с Юлией Кузьминой, с которой у маршала была, фактически, еще одна, «параллельная» официальной, семья.

Нина Евгеньевна до брака с Аронштамом приходилась, по всей видимости, супругой (или, как можно прочесть в некоторых источниках, сестрой) видному деятелю рабочего профсоюзного движения, теоретику меньшевизма Виктору Петровичу Гриневичу. Он был членом «Союза русских социал-демократов за границей» — одной из первых марксистских групп России, созданной по инициативе Плеханова, Аксельрод и Засулич. Гриневич сотрудничал с журналом «Русская мысль», в котором публиковался и Плеханов, хорошо знал Ленина, в 1917 году был избран председателем ВЦСПС.

Дворянское происхождение, да еще и «отягощенное» меньшевизмом! В СССР сажали и за меньшие «преступления». Неудивительно, что Сталин долгое время лишь терпел «дворянку и меньшевичку» Гриневич, и как только представилась возможность, поспешил с ней разделаться.

В воспоминаниях о «вожде народов» можно прочесть, что Сталин вообще, не жаловал сильных, уверенных в себе и красивых женщин. Он, как большинство тиранов, предпочитал не слишком образованных и не чересчур умных скромниц, и простушек. Разумеется, были исключения, к числу которых относятся, например, красавицы-актрисы. Но актриса по своему положению человек подневольный, во всяком случае, бывший семинарист считал именно так. Поэтому им можно простить и яркую внешность, и вызывающие платья.

Нина Гриневич не была ни простушкой, ни актрисой. Одевалась со вкусом и эффектно, позволяла себе на приемы в Кремле довольно смелые декольте, которые Сталин, как говорят, терпеть не мог. Собственно, это и неудивительно. Нина Гриневич была воспитана в дворянской семье и знала толк в хорошей одежде. При тотальном дефиците, воцарившемся в СССР с первых лет его существования, жена маршала, принадлежавшая к высшему столичному обществу, вполне могла позволить себе и красивые платья, и шикарное кружевное белье.

О белье в СССР разговор особый. Все знают, что у большинства советских женщин хорошего белья не было никогда. Однако, жены представителей элиты щеголяли в шелковых трусиках, комбинациях и бюстгальтерах, какие и не снились рядовым работницам и крестьянкам.

Театральный художник Виктория Севрюкова рассказывает, что однажды ей преподнесли редкостный подарок – чемодан, с которым супруга Тухачевского отправилась в день своего ареста в тюрьму. Через некоторое время чемодан возвратили родным. В чемоданчике, который по словам дарителя, не открывали с 1937 года, было очень красивое шелковое белье – трусики, комбинация и тончайшая ночная рубашка. Ничего проще у арестованной супруги опального маршала не нашлось.

Ольга Ельникова



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