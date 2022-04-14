25 интересных фактов об Александре Македонском



Реальные факты из биографии Александра Македонского часто смешаны с вымыслом. В Средние Века вообще была очень популярна книга “Роман об Александре”, которая в художественной форме повествовала о жизни великого полководца, но в этой книге было очень много вымысла.

Одним из его учителей был знаменитый Аристотель. Его влияние оказала огромное влияние на формирование личности Александра Македонского, и позднее он, уйдя в свой знаменитый поход на восток, регулярно присылал своему наставнику найденные им в далёких странах образцы растений и минералов.

Аристотель. Его влияние оказала огромное влияние на формирование личности Александра Македонского, и позднее он, уйдя в свой знаменитый поход на восток, регулярно присылал своему наставнику найденные им в далёких странах образцы растений и минералов. О раннем этапе жизни Александра Македонского известно немногое. Отец его был македонским царём, а историческая область Македония ныне поделена между Грецией и Северной Македонией. Соответственно, обе эти страны претендуют на историческое наследие полководца.

Судя по всему, он был довольно тщеславен. Захваченные города, включенные им в свою империю, Александр Македонский часто называл в свою честь – Александрия. Всего это имя носило около 70 городов.

За всю свою жизнь Александр Македонский не потерпел ни одного поражения. Он выиграл все битвы, в которых участвовал. Первую победу он одержал в возрасте 18 лет.

Современная реконструкция внешности Александра Македонского, сделанная на основе его статуи Современная реконструкция внешности Александра Македонского, сделанная на основе его статуи

Солдаты боготворили этого полководца. В отличие от большинства царей, он не прятался за их спины, а всегда лично возглавлял войско и первым шёл в бой, подавая личный пример храбрости.

В отличие от большинства царей, он не прятался за их спины, а всегда лично возглавлял войско и первым шёл в бой, подавая личный пример храбрости. Именно “Македонским” его называют только в учебниках истории СССР, а также России и других стран бывшего Союза. В странах Европы и Америки его зовут иначе – Александр Великий.

СССР, а также России и других стран бывшего Союза. В странах Европы и Америки его зовут иначе – Александр Великий. Известно, что Александр Македонский однажды пришёл поговорить со знаменитым философом Диогеном, тем самым, что жил в бочке (на самом деле в глиняном сосуде, но не суть). На вопрос царя о том, что он может сделать для Диогена, тот ответил, что царь может отойти в сторону, чтобы не заслонять ему солнце. Царя этот ответ привёл в восторг.

Александр Македонский был женат три раза. Что интересно, одна из его жён, Роксана, была дочерью бактрийского дворянина, взятой в плен после захвата города македонской армией. Увидев её, царь влюбился в неё и пожелал сделать своей законной женой.

Знаменитый полководец явно не страдал от лишней скромности. К примеру, он неоднократно заявлял, что на самом деле является сыном Зевса-громовержца, то есть полубогом.

На завоевание Персии у него Александра Македонского ушло шесть лет. Чтобы удержать власть в своих руках, он отобрал около сотни представителей знати со своей стороны и заставил их жениться на местных женщинах. При этом он демонстративно стал носить персидскую национальную одежду, а себе в жёны взял дочь персидского царя. Великий полководец скоропостижно скончался в возрасте 32 лет, и причины его смерти до сих пор неизвестны. Возможно, он умер из-за болезни, например, тифа или малярии, но не исключено, что его отравили. В Древнем Риме личность Александра Македонского была очень почитаемой. К его могиле совершали паломничества такие выдающиеся исторические фигуры, как Цезарь, император Октавиан и Марк Антоний. Сам Цезарь считал именно македонского царя примером для подражания. Римский император Каракалла верил, что в нём душа Александра Македонского реинкарнировалась. Он даже создал армию по македонскому образцу, а также приказал уничтожить труды Аристотеля, так как считалего причастным к отравлению полководца. После смерти тело македонского царя было погружено в мёд, чтобы остановить разложение, и отправлено в Македонию. Однако, его перехватил египетский царь Птолемей, который перевёз его в Египет. В настоящее время, увы, гробница Александра Македонского утеряна. Памятник Александру Македонскому в Скопье, столице Северной Македонии Памятник Александру Македонскому в Скопье, столице Северной Македонии Созданная Александром Македонским империя достигала площади примерно в 5,2 млн км², что делает её крупнейшим государством Древнего Мира. Причём на то, чтобы создать её, у царя ушло всего 12 лет – он пришёл к власти в 20, а умер в 32. С религией македонский царь обращался весьма вольно. В частности, он приказал построить два новых храма в честь своего друга Гефестиона, погибшего в бою, что вызвало возмущение среди жрецов. Получив трон после смерти отца, Александр Македонский расправился со всеми другими претендентами на престол. Исключение он сделал лишь для своего брата, который был слаб рассудком, а потому не опасен для него.. После смерти царя он назначил своего близкого друга Пердикку регентом при сыне, которого вот-вот должна была родить царица Роксана. Однако, уже в ближайшее время все родственники Александра Македонского были перебиты, Пердикка тоже погиб. Началась междоусобица, которая привела к распаду империи. Македонский царь имел ещё около десяти высоких званий. В частности, он именовался правителем Азии (хотя он завоевал лишь небольшую её часть) и фараоном Египта. Когда ему было всего 16 лет, он замещал на троне своего временно отсутствовавшего отца. Именно тогда в городе вспыхнуло восстание, но юный царевич быстро и эффективно подавил его. Александр Македонский часто повторял, что тот, кто предал один раз, предаст и другой. Именно поэтому он всегда приказывал казнить перебежчиков из вражеских армий, пытавшихся своим предательством купить себе жизнь или заработать денег. В биографии Александра Македонского упоминается, что от него всегда приятно пахло. Царь вообще уделял много внимания личной гигиене, и тщательно за собой ухаживал. Разработанные им тактика и стратегия стали эталонными. Они до сих пор изучаются в военных академиях разных государств – времена, конечно, изменились, но их изучение помогает выработать правильный образ мышления. В состав империи Александра Македонского полностью или частично входили территории 19 современных государств: Греция, Македония, Болгария, Турция, Сирия , Иордания, Израиль, Ливан, Кипр, Египет, Ливия, Ирак, Иран, Кувейт, Афганистан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Пакистан.



Источник : https://faktrus.ru/25

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