Невероятные и удивительные факты о Европе

Европа – дом для множества культур и национальностей. С этим континентом связано немало удивительных фактов, которые будет интересно узнать как местным жителям, так и гостям. Читайте далее, и вы узнаете одни из самых невероятных фактов о Европе.



1.

Происхождение названия континента до сих пор неизвестно





Можно подумать, что Европа существует вечно, но это не так. Несмотря на то, что нет достоверной информации о происхождении названии Европы, существует несколько конкурирующих теорий. Если взглянуть на Европу с лингвистической точки зрения, то можно увидеть, как древнегреческий язык описывает обширную береговую линию Европы. Согласно «Британской энциклопедии», Европа может происходить от древнегреческих слов «eurys», что означает «широкий», и «ops», что означает «лицо» или «глаз»; то есть получается «широко смотрящий». Дело в том, что длина береговой линии Европы составляет 68 000 километров! Другие эксперты утверждают, что континент могли назвать в честь богини Европы.

2.

В Лихтенштейне нет аэропортов





Да, это правда. В четвёртой по величине стране в Европе нет ни одного аэропорта. Если уж на то пошло, княжество Лихтенштейн также не имеет ни гавани, ни береговой линии, ни выхода к морю (причём окружающие его страны тоже не имеют выхода к морю).

3.

Ближайший аэропорт находится в Швейцарии (это Санкт-Галлен-Альтенрайн), но есть и другие способы добраться до столицы Вадуц – на поезде, автобусе или автомобиле.

Самая молодая страна в Европе – Косово





17 февраля 2008 года провинция Косово провозгласила независимость от Сербии и стала самой молодой страной Европы. Косово – страна без выхода к морю, расположенная на Балканском полуострове; её население составляет почти два миллиона человек. Убедитесь, что вы знаете этот европейский опыт путешествий, о котором большинство людей не знают.

4.

Город-государство Ватикан – самая маленькая страна в мире





Ватикан площадью всего 0,44 квадратных километра является самой маленькой страной в мире. В Ватикане находится официальная резиденция Папы Римского. Эта крошечная страна «чеканит собственные евро, печатает собственные марки, выдаёт собственные паспорта и номерные знаки, руководит собственными СМИ и имеет собственные флаг и гимн».

5.

В Хорватии находится первый в мире завод по производству торпед





Не все факты о Европе имеют отношение к поп-культуре. Первые в мире торпеды были впервые испытаны и запущены в Риеке, Хорватия.

6.

Швейцария случайно вторглась в Лихтенштейн в 2007 году





Все совершают ошибки, не так ли? Иногда это делают отдельные люди, а иногда и страны. Так в 2007 году Швейцария случайно вторглась в соседний Лихтенштейн. В тот роковой день около 170 солдат пехоты швейцарской армии пересекли границу без опознавательных знаков и прошли около двух километров, прежде чем поняли, что они сделали. Осознав, что произошло, швейцарская армия развернулась и пошагала домой.

7.

Старейший город Европы – Пловдив, Болгария





Столица Болгарии — София, но вы многое можете узнать, решив покинуть её, чтобы исследовать остальную часть страны: например, старейший город Европы Пловдив. Эта культурная столица Европы 2019 года была основана в 4000 году до нашей эры.

8.

Предъямский замок в Словении – самый большой замок, построенный у входа в пещеру





Предъямский замок находится в городе Постойна. Согласно Книге рекордов Гиннесса, Предъямский замок (был построен в 13-м веке) высотой 35 метров является самым большим замком, построенным у входа в пещеру.

9.

В Шотландии есть более 400 слов, обозначающих снег





В Шотландии есть 421 слово и выражение, связанное со снегом. Например, flinkdrinkin – это лёгкий снег, а unbrak – начало оттепели.

10.

Самый короткий коммерческий рейс в мире осуществляется в Шотландии





Шотландская региональная авиакомпания Loganair выполняет рейс длиной всего 2,74 километра между оркнейскими островами Уэстрей и Папа-Уэстрей на севере страны. Этот важный полёт в среднем длится около 60 секунд. Однако рекорд по продолжительности полёта составляет 47 секунд.

11.

В Эстонии насчитывается более 2000 островов





Как здорово было бы выйти из офиса в пятницу в 5 часов вечера и отправиться отдыхать на острова… вашей же родной страны! В Эстонии насчитывается более 2000 островов, правда, большинство из них являются сельскохозяйственными или необитаемыми.

12.

Дональд Дак – неотъемлемая часть Рождества в Швеции





Эта ежегодная традиция соблюдается в канун Рождества. Шведские семьи собираются вокруг телевизора и смотрят рождественский выпуск Дональда Дака. Да, это правда.

13.

Одна из старейших аптек Европы находится в Эстонии





Удивительно, насколько древними являются некоторые здания и города в Европе. Аптеки – не исключение. По данным VisitTallinn, одна из старейших действующих аптек в Европе – это Raeapteek на Ратушной площади в Таллине. Судя по всему, она работает с 1422 года.

14.

В датском языке нет слова «пожалуйста»





Дания – одна из самых счастливых стран в мире, поэтому кому-то может показаться совершенно неожиданным, что в датском языке отсутствует слово со значением «пожалуйста». И хотя в датском языке нет слова «пожалуйста», это не значит, что вы должны вести себя грубо.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2434168371726780609/

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