Святой праведный Симеон Верхотурский

Симеон Верхотурский (мирское имя его не известно) родился около 1607 года в знатной боярской семье. После смерти родителей, он, пре­зрев все мирские почести и земное богатство, удалился из Рос­сии за Урал и прибыл в Верхотурскую область. Но, избегая мирской суеты, он не стал се­литься в самом горо­де Верхотурье, известном тогда как торговый центр, а выбрал для жительства небольшое село Меркушино (около 53 км от Верхотурья). Там Симеон жил как простой странник, скрывая свое дворянское происхождение.

Сама природа тех мест располагала Симеона к богомыслию и отшельническим трудам. Величественные кедры, громад­ные ели, густые леса, прекрасные долины, вздымающиеся скали­стые утесы привлекали к себе подвижника. В селе постоянно он не жил, а часто странствовал по окрестным селам и деревням или уединялся на берегах реки Туры, в десяти верстах от Меркушина, и занимался ловлей рыбы и молитвенными беседами с Богом.

В зимнее время Симеон шил шубы, однако, по своему смирению, отличался полной нестяжательностью. Занимаясь шитьем шуб, он жил в домах крестьян. Нередко при этом ему приходилось испытывать разные неудобства и лишения, но он все переносил, славя и благодаря Господа. Часто, когда работа его уже близилась к концу, он вне­запно исчезал, чтобы уклониться от платы за свой труд.

Святой Симеон постоянно посещал Меркушинский деревянный храм во имя Архистратига Божия Михаила.

Много молился святой Симеон об укреплении в вере новопросвещенных жителей Сибири. Свою молитву подвижник соединял с подвигом коленопреклонного стояния на камне в дремучей тайге.

Блаженная кончина святого мужа последовала среди великих подвигов поста и молитвы. Скончался он в 1642 году, когда ему было лишь 35 лет, и был погребен на Меркушинском погосте, у храма Архистратига Михаила. Столь ранняя смерть последовала от его чрезмерного воздер­жания и поста.

До нас дошло немного сведений о жизни Симеона Верхотурского, но яснее всех их говорят о благочестивой жизни святого исцеления, которые обильной струей ис­текают от его мощей вот уже более 300 лет.

Смиренный при своей жизни, Симеон не любил прославления людского, избегал славы этого суетного мира. Поэтому память о нем уже начала было исчезать, но Богу не было угодно, чтобы забыт был на зем­ле тот, кто все земное оставил ради Него.

Господь прославил Своего угодника, спустя 50 лет после кончины святого. В 1692 году жители села Меркушино чудесным образом обрели открывшееся нетленное тело праведника, имя которого они забыли (гроб Симеона Верхотурского поднялся из могилы, так что в нём стали видны его останки). Вскоре от явившихся мощей стали совершаться многочисленные исцеления. Был исцелен разбитый параличом человек, за этим последовали и другие исцеления. Нетление мощей праведного Симеона и обилие проистекавших от них чудотворений убедили меркушинцев, а также и окрестных жителей в праведности и святости человека, погребенного в чудесно вышедшем из-под земли гробе.

Митрополит Сибирский Игнатий (Римский-Корсаков, 1692-1700) послал людей для освидетельствования фактов. Один из них, иеродиакон Никифор Амвросиев, в пути молился Богу и незаметно погрузился в легкую дремоту. Вдруг он увидел перед собой человека в белой одежде, среднего возраста, волосы его были русого цвета. Добрым взглядом он смотрел на Никифора и на вопрос последнего: «Кто ты?» — явившийся ответил: «Я Симеон Меркушинский», — и стал невидимым.

В «Иконописном Подлиннике» под 16 апреля значится: «Святый и праведный Симеон Меркушинский и Верхотурский, иже в Сибири новый чудотворец; подобием рус, брада и власы на главе аки Козьмы Безсребренника; ризы на нем просты, русския».

Митрополит Игнатий, убедившись в нетлении мощей святого Симеона, воскликнул: «Свидетельствую и я, что воистину это мощи праведного и добродетельного человека: во всем подобны они мощам древних святых. Сей праведник подобен Алексию, митрополиту Московскому, или же Сергию Радонежскому, ибо он сподобился от Бога нетления, подобно сим светильникам веры Православной».

И ныне по молитвам святого Симеона Верхотурского Господь являет благодатную помощь, утешение, укрепление, вразумление, врачевание душ и телес и избавление от лукавых и нечистых духов. Бедствующие путники по молитвам святого получают избавление от смерти. Особенно часто сибиряки обращаются с молитвами к Верхотурскому чудотворцу при глазных болезнях и всевозможных параличах.

12 сентября 1704 года торжественно и с подобающим благо­говением было совершено перенесение святых мощей праведного Симеона Верхотурского из храма в честь Архистратига Михаила в Верхотурский монастырь во имя святителя Николая. Память об этом событии празднуется до сих пор. Первоначально мощи почивали в деревянной, а затем в медной посеребренной с резьбой раке. По перенесении мощей в Верхотурье от раки праведного с но­вой силой стали истекать чудотворения. Праведный Симеон являлся безвозмездным целителем даже таких людей, которые и не слышали о его прославлении.

В 1846 году для мощей святого соорудили новую серебрянную раку.

Рака с мощами праведного Симеона Верхотурского в Никольском храме Свято-Николаевского мужского монастыря. Верхотурье (1909)

Благодаря многочисленности чудесных исцелений, истекавших от мощей праведного Симеона Верхотурского, молва об этом угоднике Божием все более и более распространялась. Имя его стало известно и далеко за пределами Верхотурья. Множество богомольцев стекалось в Николаевский монастырь для поклонения святым останкам праведника и для того, чтобы внести свой посильный вклад в пользу обители. Так число паломников, которых привлекали в монастырь мощи святого, в начале XX века достигло 60 000 человек в год. В связи с этим в 1913 году в Николаевском монастыре был построен Крестовоздвиженский собор, рассчитанный на 8-10 тысяч человек, в который в 1914 году из Николаевского храма были торжественно перенесены святые мощи праведного Симеона.

Крестный ход с мощами праведного Симеона 27 мая 1914 года

Новая сень над серебряной ракой, в которой почивали честные мощи святого праведника Симеона, была сооружена иждивением Императора Николая II и его Августейшего семейства и принесена в дар Верхотурскому Николаевскому монастырю в 1914 году. Она была вся позолочена под старое золото, имела чеканные украшения и множество икон.

В 1926 году Свято-Николаевский монастырь был закрыт (его помещения использовались под колонию для несовершеннолетних), все церковные ценности, в том числе серебряная рака и сень, были конфискованы властями, а святые мощи кощунственно вскрыты и переданы в Нижне-Тагильский краеведчиский музей. Православный народ не забыл праведного Симеона. Он шел к нему на поклонение в музей, оплачивая билеты любой стоимости, какая бы ни требовалась. Таким образом, «новые хозяева» стали получать доход от мощей праведного. Когда же началось прямое паломничество в музей, они были изъяты из экспозиции и в 1935 году увезены в Свердловск. Так останки праведника, более 200 лет бывшие предметом благоговейного преклонения и приносившие людям душевное и телесное исцеление, стали демонстрироваться в Свердловском музее атеизма, который располагался в Екатеринбурге в Ипатьевском доме (место расстрела Царской Семьи). В Ипатьевском доме мощи праведного Симеона хранились до 1946 года. Затем мощи упрятали в запасники Областного исторического музея в Зеленой Роще, который размещался в здании бывшего собора Александра Невского (ныне вновь действующего), где они чудом уцелели до наших дней. За годы советской власти несколько раз рассматривался вопрос об уничтожении мощей или их захоронении, но, несмотря на это, святыня была сохранена.

Теперь святые мощи праведного Симеона возвращены Православной Церкви. 22 сентября 1992 года они были торжественно перенесены в восстановленный Крестовоздвиженский собор возрожденного Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря, где и почивают ныне благоговейно почитаемые православными христианами.

Крестовоздвиженский собор — третья по объёму церковь в России, уступающая только Храму Христа Спасителя в Москве и Исаакиевскому собору в Петербурге

Мощи святого праведного Симеона Верхотурского

От мощей праведного, по благодати Господа нашего Иисуса Христа, до сих пор продолжают истекать различные чудеса и исцеления.

Праведный Симеон Верхотурский считается духовным покровителем Урала и Сибири. Его память совершается: 18/31 декабря (день прославления), 12/25 сентября (первое перенесение мощей), 12/25 мая (второе перенесение мощей), 29 января/11 февраля (Собор Екатеринбургских святых) и 10/23 июня (Собор Сибирских святых).

Молитва праведному Симеону Верхотурскому

О святый и праведный Симеоне, чистою душею твоею в небесных обителех в лице святых водворяяйся, на земли же с нами неотступно пребывая! По данней ти благодати от Господа молитися о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием к тебе притекающих, и испроси нам от Бога прощение согрешений наших, в няже впадаем множицею во вся дни жития нашего. И якоже прежде овым убо от очныя зельныя болезни ни мало зрети могущим исцеление очес, овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многая преславная благодеяния даровал еси: сице избави и нас от недугов душевных и телесных и от всякия скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему и к вечному спасению благопотребная нам от Господа испроси, да тако твоим предстательством и молитвами стяжавше вся нам полезная, аще и недостойнии, благодарне восхваляюще тя, прославим Бога, дивнаго во святых Своих, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь праведному Симеону Верхотурскому, глас 4

Мирскаго мятежа бегая, все желание обратил еси к Богу,/ да в видения восход обрящеши горе,/ отнюдуже не уклонився в лукавствия сердца,/ но очистив душу и тело, приял еси благодать точити цельбы верным и неверным, притекающим к тебе, праведный Симеоне./ Темже, по данному ти дару, испроси у Христа Бога исцеление нам, болящим душевными страстьми, / и моли спасти души наша.

Кондак праведному Симеону Верхотурскому, глас 2

Мира суетнаго отверглся еси, да блага вечныя жизни наследиши,/ возлюбив незлобие и чистоту души и тела./ Снискал еси, еже возлюбил, свидетельствуют бо о сем гроб и нетление мощей твоих, и благодать чудотворения наипаче./ Точиши бо цельбы всем притекающим к тебе и непросвещенным, Симеоне блаженне, чудотворче предивный.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2388535347586534226/

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