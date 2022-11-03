«Алмазная кукла»: 32-летняя модель plus-size Даймонд Долл

Этой роскошной девушке позавидует сама Ким Кардашьян, ведь объемы бедер Даймонд Долл поистине впечатляют! У модели свыше 2 миллионов фолловеров и целая армия поклонников со всего мира — на ее соцсети подписаны женщины и мужчины из России, Канады,

Германии, Японии, США и многих других стран.

Даймонд Долл

Даймонд обожает эпатировать публику и выкладывает у себя преимущественно откровенные фото, выбирая провокационные позы и яркие образы — дерзкие мини и ультраоблегающие лосины и топы кричащих оттенков. Разумеется, девушка ни капли не комплексует — 32-летняя Долл обожает свое тело и с гордостью его демонстрирует. К слову, Даймонд Долл — это псевдоним (переводится как «алмазная кукла»). Настоящее имя модель скрывает. Вес девушки сейчас — около 100 килограммов.

Даймонд Долл

Будущая модель родилась в Канаде в семье военного и домохозяйки. Родители матери Долл невзлюбили избранника дочери, вследствие чего дедушка и бабушка практически не общались с малышкой, что очень ее расстраивало. Отношения в семье Даймонд были несколько напряженными. После окончания школы она начала работать сама — стала официанткой в одном из близлежащих кафе. Однако вспыльчивый характер помешал ей удержаться на месте.

Даймонд Долл, фото

Совсем скоро ее уволили, и Долл пришлось искать что-то другое. Тогда 19-летняя девушка устроилась танцовщицей в ночной клуб, где ее вскоре заметил молодой, но перспективный фотограф. Съемка была бесплатной — папарацци пополнил портфолио, а Долл наконец смогла выложить в соцсети профессиональные снимки. Так началась ее карьера интернет-модели. Сейчас ее аккаунт раскручен и популярен, новые фолловеры добавляются на страницу «алмазной куклы» почти каждый день.

Даймонд Долл

А вы знали об этом?

Презерватив – пресловутое «изделие № 2», изготовленное из натурального латекса – вообще непрочен по своей структуре. В нем имеются микропоры – маленькие отверстия размером по пять микрон, через которые может проникнуть не только сперматозоид (его размер три микрона), но и любая другая инфекция и особенно СПИД. Таким образом, презервативы нельзя считать вполне надежными средствами против предотвращения беременности , а также защиты от венерических болезней !

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