За сколько Петр I купил Прибалтику в 1721 году

В 1721 году закончилась длившаяся два десятилетия Северная война. Результатом явилось то, что стремления московских царей утвердиться на балтийских берегах стали свершившимся фактом. 30 августа 1721 года в городке Ништадте шведы заключили мирный договор с русскими: последние победы русского оружия не оставили им никаких шансов.

Литовцы, эстонцы и латыши почему-то забыли, как Петр I купил их всех с потрохами и со всеми землями и домашними животными у шведской королевы Ульрики Элеоноры . Тогда русский царь дал Прибалтике свободу, однако их до сих пор тянет в конюхи и поломойки к «северным хозяевам».

Эта оплата предусматривалась 5-й статьей Ништадтского мирного трактата, завершившего 30 августа 1721 года Великую Северную войну, и дополнительным артикулом этого договора.Сделка была заключена 10 сентября 1721 года. За территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию Петр Алексеевич заплатил 2 миллиона ефимков (серебряных монет), или 56 тонн серебра.. Деньги по тем (да и по сегодняшним) временам были огромные, и они по-своему помогли Швеции поправить пошатнувшееся в ходе войны экономическое положение. По нынешнему курсу, без набежавших процентов, это около $350 млрд.Швеция навечно расставалась с Лифляндией, Эстляндией, Ингрией и частью Карелии с Выборгом. Россия же должна была вернуть шведам Финляндию!

Два миллиона таких западноевропейских серебряных талеров заплатил Петр Первый Швеции в обмен на отказ от претензий на Прибалтику

В результате побед армии Петра Великого часть прибалтийских земель, принадлежавших Швеции, в ходе честной сделки, по договору купли-продажи отошли России, которая стала их законным обладателем. Через два месяца Россия была провозглашена империей, а царь Петр стал первым в отечественной истории императором.

Почему же русский царь выкупил эти земли?

Дипломатия Петра Великого отличалась расчетом на много ходов вперед. Учитывалась история этого территориального спора. Дело в том, что после развала Ливонского орденского государства в 1561 году Эстляндия отошла Швеции, а Лифляндия - Речи Посполитой. Польша владела этими землями с 1561-го до 1629 года; Ригой с округом - с 1581-го по 1629 год.

Начиная в 1700 году войну со Швецией, саксонский курфюрст и польский король Август II, выступавший тогда на стороне России, имел целью прежде всего вернуть себе Лифляндию с Ригой. С этой его претензией был первоначально согласен и Петр I. Однако после предательских действий польского короля в 1706 году, после выхода Саксонии и Речи Посполитой из союза с Россией в том же году, после отказа Августа II от польской короны Петр I по понятным причинам посчитал себя свободным от обязательств в отношении Речи Посполитой.

Полтавская победа дала возможность русским войскам в 1710 году овладеть и Лифляндией с Ригой, и Эстляндией с Ревелем. Однако Речь Посполитая, польская шляхта продолжали рассчитывать на передачу им занятой русскими войсками Лифляндии. Приобретение этой территории у Швеции, ее последнего правообладателя, позволяло снять этот вопрос вообще, лишив поляков малейших оснований для возобновления претензий на возвращение этой ранее утраченной территории.

Следует согласиться со словами Петра из благодарственного письма русским уполномоченным на Ништадтском мирном конгрессе Я. В. Брюсу и А. И. Остерману: «николи наша Россия такого полезного мира не получила».

Не надо также забывать, что в это время Прибалтика была слаборазвитым придатком Швеции, административное устройство этих земель находилось в зачаточном состоянии. Но после вхождения в состав России прибалтийские территории получили импульс к развитию. В XIX веке здесь стали создаваться фабрики и заводы, появились современные порты и верфи, да и сельское хозяйство медленно, но уверенно менялось к лучшему.

Несмотря на вышесказанное в политических кругах стран Балтии регулярно всплывает тема о денежных компенсациях после развала СССР со стороны России. Но строго говоря, и россияне могут выступить с ответным иском и потребовать пока вернуть им $350 млрд по нынешнему курсу, уплаченные им Петром Великим!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Неразгаданные тайны истории, которые ставят учёных в тупик https://otari.mirtesen.ru/blog/43052587579/

Интернациональная запретная любовь в СССР и «дети фестиваля» https://otari.mirtesen.ru/blog/43539083776/

Николай Островский: как революционный писатель грабил горожан https://otari.mirtesen.ru/blog/43285434589/