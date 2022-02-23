За какую сумму Киев был куплен Россией на самом деле

Русско-польская война длилась с 1654 по 1667 годы. Целью её было возвращение территорий, которые Речь Посполитая захватила во время Смутного времени. Военная кампания была выиграна и закончилась Андрусовским перемирием. Но для соблюдения всех юридических аспектов В 1686 году, после долгих переговоров и торгов, поляки, в прямом смысле слова, продали Киев России. Причем, за весьма крупную сумму.

Почти выигранная война

Русско-польская война 1654-1667 гг. началась из-за восстания Украины против польского господства, поднятого Богданом Хмельницким в 1648 году. Хотя Хмельницкий сразу же начал призывать на помощь московского царя , предлагая перейти к нему со всей Украиной в вечное подданство, Москва не торопилась «глотать наживку». Было над чем задуматься.

Несмотря на общность православной веры и на то, что тогда украинцы так же называли себя русскими, за несколько столетий жизни в разных государствах между великороссами и украинцами образовалось немало различий. В России ещё очень хорошо помнили, как шайки запорожских казаков разоряли русские земли в Смутное время, после окончания которого не прошло ещё и сорока лет.

Правящий класс Московского царства знал, что украинские казаки понимают подданство совсем иначе, чем великорусы.

Здесь не без основания опасались, что принятие целой Украины в состав России приведёт к большим недоразумениям между двумя народами. Так оно в итоге и вышло. Успехи Хмельницкого побудили Москву осенью 1653 года объявить войну Речи Посполитой и в январе 1654 года официально принять Войско Запорожское под высокую государеву руку.

Польша была глубоко уязвлена восстанием казаков и первоначально могла оказать только очень слабое сопротивление русским. В 1655 году московские войска прошли как никогда далеко на запад, взяли Вильно и Люблин. В довершение всего, в Польшу вторглись шведы: шведский король предъявил претензии на польский престол.

Как поляки перехитрили русских

Казалось, Речь Посполитая переживает последние дни. Но польский правящий класс показал, что если доблести у него поубавилось, то дипломатической хитрости ещё хватает. Поляки перехитрили царя Алексея Михайловича. Король Ян II Казимир предложил заключить перемирие на том условии, что после его смерти польский престол достанется Алексею Михайловичу или его сыну. Произойдёт объединение обоих славянских государств под короной русского царя (к чему стремился ещё Иван Грозный). А до тех пор поляки и русские будут вместе оборонять своё общее будущее отечество против шведов.

Царь не отказался от такого предложения, показавшегося ему заманчивым. Начались переговоры. Поляки получили передышку и были спасены от разгрома.

Тем временем между московским правительством и украинцами начались те недоразумения, которых на Москве ранее опасались. Богдан Хмельницкий был крайне зол на то, что Россия отстранила Украину от участия в мирных переговорах с поляками, и в знак досады начал тайно сноситься со шведами. После его смерти новый гетман Иван Выговский заключил тайный договор с Польшей, по которому Украина становилась, вместе с Литвой, равноправной частью Речи Посполитой.

Как только договор между Польшей и Выговским был заключен, поляки прекратили мирные переговоры с Россией и возобновили военные действия. Теперь на стороне Польши выступило Запорожское войско. Россия потерпела жестокое поражение от украинцев и крымцев при Конотопе в 1659 году. При этом она была вынуждена воевать ещё и со Швецией, с которой Польша заключила перемирие. Выйдя из войны со Швецией в 1661 году без потери собственной территории, но с возвратом всех захваченных в Прибалтике земель, Россия сосредоточила усилия на войне с Польшей, однако было уже поздно.

После ряда поражений России пришлось оставить полякам всю Литву с Белой Русью и Правобережную Украину, кроме Киева. Фактически Россия и Польша поделили между собой мятежную Украину, которая причиняла бы слишком большое беспокойство той державе, которая бы включила её в себя в этот период целиком.

Земли и мир в обмен на деньги

Перемирие в Андрусово было подписано 30 января 1667 года. В ходе переговоров польские комиссары поднимали вопрос о компенсациях, требуя от России до 10 миллионов злотых (2 миллионов рублей) за ущерб, нанесённый польской шляхте, изгнанной из Смоленщины и из Украины царскими войсками и казаками. Царский посол Афанасий Ордин-Нащокин при заключении соглашения выплатил, от имени царя, 70 000 злотых (14 000 рублей) польским комиссарам и заверил, что окончательно вопрос о репарациях будет решён во время визита польских послов в Москву за ратификационными грамотами.

Когда в октябре того же 1667 года польские послы явились к царю Алексею Михайловичу, то их требования вначале простирались до 3 миллионов злотых за каждый год действия перемирия (13 лет), то есть 39 миллионов злотых или почти 8 миллионов рублей! Это была сумма максимального годового дохода царской казны. После нескольких аудиенций стороны сошлись на разовой уплате Россией компенсации в размере 1 миллиона злотых (200 тысяч рублей), из которых три четверти царь выдал послам немедленно, а оставшуюся четверть суммы отправил в течение полугода.

Андрусовское перемирие позволило России сохранить контроль над Киевом. Под предлогом продолжающейся в Украине смуты, Россия не торопилась выводить свои войска из города и возвращать его Польше. В 1678 году в Москве происходили переговоры о «вечном мире», однако удалось договориться только о продлении перемирия ещё на тринадцать лет, начиная с 1680 года. При этом в условия нового соглашения были внесены предварительные пункты будущего мирного договора: Россия уступала Польше некоторые города на севере Смоленщины (Невель, Велиж и др.), но удерживала за собой Киев, обязываясь заплатить за него 200 000 рублей (один миллион злотых).

Переговоры о «вечном мире» возобновились в 1684 году и спустя два года завершились. По договору, подписанному 26 апреля 1686 года, Киев навсегда оставался в российском владении. Сумма, которую Россия выплачивала Польше за Киев, снижалась до 146 тысяч рублей. Вместе со всеми ранее выплаченными деньгами, общая сумма русской денежной компенсации Речи Посполитой за Смоленскую землю и Левобережную Украину составила 360 тысяч тогдашних рублей. Для сравнения: по Ништадтскому миру 1721 года Пётр I заплатил Швеции за завоёванный им клочок Прибалтики 1,33 миллиона рублей.

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