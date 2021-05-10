Иной путь России: почему русские живут не так, как европейцы

Из раза в раз Россия во всевозможных рейтингах и индексах процветания, качества жизни или благополучия занимает место во второй части списка. Страны Старого Света в большинстве своём компактно размещаются в топ-30 перечня. Конечно, относиться к рейтингам можно и нужно с некоторой долей условности. Но, в целом, они демонстрируют, что Россия не живет как Европа.

Исходные позиции

Россия – богатая страна: первая в мире по размеру территории, вторая – по добыче нефти и лишь шестая по валовому внутреннему продукту, рассчитанному по паритету покупательной способности. Европейский союз, если считать это объединение представителем целой части света, наоборот, лишь седьмой по площади, но первый – по ВВП. И если оценивать валовый внутренний продукт на душу населения, то разрыв будет ещё больше.

Хвалить ЕС, правда, можно только с некоторой оглядкой. Союз 28 стран – по определению объединение не однородное, и условия жизни в каждом из его государств-членов далеко не одинаковые. Например, в 2017 году самая большая средняя зарплата до вычета налогов была в Люксембурге – свыше 4700 евро. Самая «бедная» по этому показателю – Болгария, где в среднем работникам платили 413 евро.

Однако в странах, о которых, в первую очередь, думают, сравнивая Россию и Европу, к средней зарплате нет никаких претензий. В Австрии она была равна 2700 евро, в Бельгии - 3400 евро, Германии – 3700, Франции – почти три тысячи. И хотя после вычета налогов эти выплаты уменьшаются на добрую треть, они всё равно в разы больше, чем в России, где средний доход после перевода в единую европейскую валюту оказывается равен примерно 550 евро.

Для богатства «ядра» Евросоюза есть вполне конкретные причины. Наиболее обеспеченные страны Центральной Европы с самого начала развивались в достатке. Благодаря историческому шансу в виде отсутствия на протяжении долго времени катастроф и революционных потрясений, им удалось достичь технологического задела и создать мощную экономику, на удовлетворение потребностей которой в дальнейшем работали многие народы.

В Новое время для этого колонизировались целые материки, а в современности под предлогом европейской интеграции – страны.

Хотя об этом и не говорится открыто, но одной из причин пятого расширения Евросоюза, которое началось в 2004 году с присоединения 10 государств и закончилось в 2013 году включением в объединение Хорватии, считается необходимость торговой экспансии на новые рынки со стороны основных европейских экономик.

Столкнувшись с трудностями в своём развитии, они не нашли ничего лучше, чем навязать свои условия «свободной» торговли другим странам Европы. В результате новичкам уже через несколько лет пришлось столкнуться с развалом целых отраслей экономики. Зато ЕС в целом начал хвалиться тем, что его торговля с остальным миром составляет пятую часть мирового экспорта и импорта, а 62% торговли стран союза осуществляется между собой.

При этом поддержка всей машины под названием «Европейский союз» обходится учредителям недёшево. Бюджет объединения образуется из взносов стран-участниц, из которого государствам начисляются выплаты. Самая большая разница между предоставленными и выделенными средствами как раз у Германии, Франции, Великобритании и Италии, которые, по сути, платят за возможность навязывать другим странам свои товары.

Отягощённая размерами

Россия же выбрала совершенно другой путь развития. В её истории не было экспансии и колониализма в классическом их понимании, а новые территории присоединялись зачастую добровольно. Сложившаяся в итоге воедино огромная площадь страны – одновременно и её преимущество, и тяжёлый груз.

Просторы государства – это то, что требует постоянного ухода. Любое пренебрежение такой заботой, как это случилось в 90-е, мгновенно отбрасывает страну назад в развитии.

В России есть множество факторов, которые не позволяют ей жить как в Европе. Это и перепады температур, и количество часовых поясов, коих в стране насчитывается 11. Немаловажно и то, что россиян почти в три раза меньше чем европейцев – приблизительно 145 миллионов против 510 миллионов.

Не менее значимы и исторические факторы. Потрясения XX века не могли не сказаться на поступательном развитии страны, у которой есть все основания претендовать на место среди мировых лидеров.

Нас и здесь неплохо кормят

Однако сама постановка вопроса «почему мы не живём как в Европе» не обязательно означает, что в России – хуже. Подобное сравнение было бы слишком эфемерным, ведь у каждой из сторон есть свои сильные и слабые стороны. Вот всего несколько примеров.

Налоги

Существует мнение, что США, Япония, Германия и другие развитые страны смогли добиться высокого уровня жизни только после того, как они добились с помощью введение дифференцированного налога более справедливого распределения доходов.

Сейчас налоги в Европе находятся в диапазоне от 5% до 45% в зависимости от заработка.

В России о переходе от плоской шкалы налога на доходы к прогрессивной пока только говорят. Сейчас в стране уровень НДФЛ установлен на уровне 13%, а расслоение между богатыми и бедными всё усиливается. Сторонники такой ставки утверждают, что это стимулирует экономический рост.

Коммунальное хозяйство

Положение дел в России во многом определяет её богатство природными ресурсами. Ещё в 2015 году стоимость электроэнергии в стране не превышала трёх рублей за кВт*ч. В Европе же этот показатель был значительно выше, поскольку мощности преимущественно приходится импортировать. В ряде государств он превышал 20 рублей за кВт*ч, как в Дании (21,4) и Германии (20,5).

В итоге, как оказалось, на средний заработок россиянин может приобрести энергии как минимум не меньше, чем испанец, итальянец или немец.

К слову, отражается достаток России в ресурсах и на разнице в стоимости топлива. Для россиян бензин обходится от двух до трёх раз дешевле, чем для европейцев.

Медицина

Средняя продолжительность жизни в России в 2017 году достигла 73 лет – это абсолютный рекорд в истории страны. В ближайшие шесть лет власти ставят задачу войти в клуб стран, где этот показатель составляет «80+». Среди них уже давно находятся Франция и Германия – в первую очередь, благодаря развитым медицинским технологиям.

Вместе с тем в России в положительную сторону отличается от стран Старого Света ситуация с детской смертностью. В 2017 году показатель у нас достиг исторического минимума – 5,2 смерти на тысячу человек, что ниже уровня в целом ряде европейских государств.

Может похвастаться Россия и одним из лучших показателей по числу врачей на 1000 человек среди развитых государств.

Социальная сфера

В 2018 году прожиточный минимум в России едва превысил 11 тысяч рублей. А с 1 мая к этому уровню подтянут и минимальный размер оплаты труда. Эти цифры, конечно, трудно сопоставимы с европейскими.

Например, в 2017 году минимальная зарплата в Люксембурге составила 1999 евро, Германии – 1498 евро, Франции – 1480 евро. Хуже дела обстоят в недавно присоединённых Румынии и Болгарии: там минимальная оплата труда равна 275 и 235 евро соответственно, но и это выше российских цифр.

При этом, по официальной статистике, бедность в России составляет порядка 13%. В той же Германии получают меньше необходимого 19,7% населения, а во Франции – 18,2%. При всём при этом основные продукты: хлеб, молоко, яйца, мясо – обходятся россиянам дешевле. Разница только в том, что затраты на еду в России составляют около трети дохода, тогда как в Европе на эти цели тратят почти в два раза меньше.

Пенсии в большинстве европейских стран зависят от стажа и зарплаты. При соблюдении всех условий в старости в Германии и Франции можно получать по 1200 евро – сумма, совсем не сопоставимая с российской. При этом европейцы в большинстве своём не могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь и обучение.

Чуть лучше, чем у соседей, в России обстоят дела с безработицей. У нас она одна из самых низких в Европе – в районе 5,2%. У всех крупнейших экономик Старого Света: Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции - этот показатель выше. А у испанцев он даже больше 20%.

Приведённые примеры наглядно показывают, что разница в условиях жизни не позволяет однозначно сказать, что в Европе или в России ситуация хуже или лучше. Логичнее констатировать, что живётся россиянам просто по-другому.

При этом нельзя не обратить внимание, что наша страна находится в самом начале своего пути.

Источник : https://cyrillitsa.ru/sovremennost/157883

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению, автор статьи всячески скрывает и не хочет говорить о главной причине — почему русские живут не так, как европейцы и до сих пор многие россияне, живя в богатейшей стране мира, все еще живут как нищие бомжи, с ностальгией вспоминая утопический советский строй!Как это не парадоксально, но главными виновниками беспредельной нищеты россиян в первую очередь являются кровожадные нехристи большевики, которые во главе с Лениным и Сталиным отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации!

Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. Именно большевики во главе с Лениным стремились парализовать сознание человека, данное богом и превратить советского человека в бездумное существо, лишенное ума, чести и совести. К сожалению, им это удалось, поскольку и сейчас можно встретить одурманенных поклонников вождя , все еще слепо верящих в торжество коммунизма, который при таком примитивном мышлении наступит только на том свете !

Уверен, что если бы революционному солдату или матросу 1917 года показали ленинско-сталинский колхоз или завод из ближайшего будущего — то он повернул бы свою винтовку против большевиков как против ещё больших угнетателей и рабовладельцев, чем "царизм".

Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России, в результате чего советской власти за все годы своего существования так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ, в то время как Российская империя была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» всю Европу!

Разве не преступление отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию, в результате чего возник чудовищный голодомор, унесший миллионы человеческих жизней.

Именно пагубное отношение к частной собственности и явилось главной ошибкой большевиков, которые , к сожалению, боролись не с бедностью , а с богатыми! Безусловно, в 1917 г. было весьма несправедливо, а главное преступно – отнять у богатых , чтобы отдать бедным, которые , как ни странно, от этого до сих пор не стали богаче! В условиях же развитого капитализма богатые сами создали все условия для нормальной жизни трудящихся , создав им не виртуальный , а настоящий социализм (наглядным примером служит сегодняшний социализм в Швеции, Исландии и т.д.)!

Большевики же с самого начала своего становления делали все возможное, чтобы ,наоборот, уничтожить частную собственность! В результате они получили то, что получили – крах виртуального социализма. В этом отношении поучителен пример Китая , который добился процветания лишь после того, как изменил своё отношение к частной собственности, сделав её неотъемлемой частью социалистического пути развития!

Справедливости ради, надо отметить, что октябрьские события изменили не только страны, в которых к власти пришли большевики, но в целом изменили саму модель развития капитализма, заставив его пойти по иному, значительно более демократичному и социализированному пути развития (выходит, что большевиков за октябрьские события в семнадцатом должны больше благодарить западные, а не российские трудящиеся)!

Любопытно также , если советская власть была такая демократичная и заботливая, то почему после стольких лет существования у этой власти было столько противников и недоброжелателей среди людей различных национальностей? Почему , например, в ВОВ было столь массовое предательство со стороны не только представителей малых народов, но и самих русских, украинцев белорусов и т.д., чего, пожалуй, не помнит история России .

Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д .

В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и многих слабоумных россиян, которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит , что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию.

И разве не большевики виноваты, что старая довольно унизительная советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ !» до сих пор не утратила свою актуальность! Неужели Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития, как это было во многих прогрессивных странах?

Несомненно, большевики создали Великую Державу, но за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д . Безусловно, все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот утопический строй со временем не рухнул бы как карточный домик.

Само собой, сторонники большевиков однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми, тем более что их «выбирал» непосредственно советский народ.

Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа ( бесплатное образование , медицина , жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно. Не вызывает сомнений, что если бы этот «виртуальный социалистический строй» не рухнул, то товарищи коммунисты ,кормя и поя союзные республик и различные коммунистические партии во всем мире, однозначно разорили бы Матушку-Россию !

Ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и завистливые неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны. Один раз такое «идеальное» общество уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим.Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

А ведь если бы не октябрьский переворот, уверен, сегодня русский народ был бы самым богатым, процветающим и одним из самых многочисленных в мире! Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде „К познанию России“,всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, утверждал, что к 2000 году население России будет 600 миллионов человек!

Немаловажно , что теперь в России не социализм , не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени, чтобы полностью отказаться от советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет, никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин.

Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ),то они обрекут себя опять на голод и нищету. Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !

Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям , населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !Именно поэтому Иванушку-дурочка Зюганова вместе со своей утопической коммунистической партией давно пора послать в пешее эротическое путешествие на три буквы!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Октябрьский переворот или революция ?(https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)

Утопия и бездарность марксизма – ленинизма(https://otari.mirtesen.ru/blog/43703756663/)

Сталин — величайший злодей и авантюрист современности(https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/)