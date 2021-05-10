Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Уважаемый!Очень советую прочесть эти и другие мои статьи и может тогда Вы убедитесь как коммуняки развели свой народ...Иной путь России:...
  • Александр Добромильский
    Полная охинея. Это не анализ , а либеральная пропаганда. Капитализм зашёл в своём развитии в тупик, стимулировать пок...Иной путь России:...
  • Отари Хидирбегишвили
    К сожалению, автор статьи всячески скрывает и не хочет говорить о главной причине — почему русские живут не так, как ...Иной путь России:...

Иной путь России: почему русские живут не так, как европейцы

Иной путь России: почему русские живут не так, как европейцы

Из раза в раз Россия во всевозможных рейтингах и индексах процветания, качества жизни или благополучия занимает место во второй части списка. Страны Старого Света в большинстве своём компактно размещаются в топ-30 перечня. Конечно, относиться к рейтингам можно и нужно с некоторой долей условности. Но, в целом, они демонстрируют, что Россия не живет как Европа.

Исходные позиции

Россия – богатая страна: первая в мире по размеру территории, вторая – по добыче нефти и лишь шестая по валовому внутреннему продукту, рассчитанному по паритету покупательной способности. Европейский союз, если считать это объединение представителем целой части света, наоборот, лишь седьмой по площади, но первый – по ВВП. И если оценивать валовый внутренний продукт на душу населения, то разрыв будет ещё больше.

Хвалить ЕС, правда, можно только с некоторой оглядкой. Союз 28 стран – по определению объединение не однородное, и условия жизни в каждом из его государств-членов далеко не одинаковые. Например, в 2017 году самая большая средняя зарплата до вычета налогов была в Люксембурге – свыше 4700 евро. Самая «бедная» по этому показателю – Болгария, где в среднем работникам платили 413 евро.

Однако в странах, о которых, в первую очередь, думают, сравнивая Россию и Европу, к средней зарплате нет никаких претензий.

В Австрии она была равна 2700 евро, в Бельгии - 3400 евро, Германии – 3700, Франции – почти три тысячи. И хотя после вычета налогов эти выплаты уменьшаются на добрую треть, они всё равно в разы больше, чем в России, где средний доход после перевода в единую европейскую валюту оказывается равен примерно 550 евро.

Для богатства «ядра» Евросоюза есть вполне конкретные причины. Наиболее обеспеченные страны Центральной Европы с самого начала развивались в достатке. Благодаря историческому шансу в виде отсутствия на протяжении долго времени катастроф и революционных потрясений, им удалось достичь технологического задела и создать мощную экономику, на удовлетворение потребностей которой в дальнейшем работали многие народы.

В Новое время для этого колонизировались целые материки, а в современности под предлогом европейской интеграции – страны.

Хотя об этом и не говорится открыто, но одной из причин пятого расширения Евросоюза, которое началось в 2004 году с присоединения 10 государств и закончилось в 2013 году включением в объединение Хорватии, считается необходимость торговой экспансии на новые рынки со стороны основных европейских экономик.

Столкнувшись с трудностями в своём развитии, они не нашли ничего лучше, чем навязать свои условия «свободной» торговли другим странам Европы. В результате новичкам уже через несколько лет пришлось столкнуться с развалом целых отраслей экономики. Зато ЕС в целом начал хвалиться тем, что его торговля с остальным миром составляет пятую часть мирового экспорта и импорта, а 62% торговли стран союза осуществляется между собой.

При этом поддержка всей машины под названием «Европейский союз» обходится учредителям недёшево. Бюджет объединения образуется из взносов стран-участниц, из которого государствам начисляются выплаты. Самая большая разница между предоставленными и выделенными средствами как раз у Германии, Франции, Великобритании и Италии, которые, по сути, платят за возможность навязывать другим странам свои товары.

Отягощённая размерами

Россия же выбрала совершенно другой путь развития. В её истории не было экспансии и колониализма в классическом их понимании, а новые территории присоединялись зачастую добровольно. Сложившаяся в итоге воедино огромная площадь страны – одновременно и её преимущество, и тяжёлый груз.

Просторы государства – это то, что требует постоянного ухода. Любое пренебрежение такой заботой, как это случилось в 90-е, мгновенно отбрасывает страну назад в развитии.

В России есть множество факторов, которые не позволяют ей жить как в Европе. Это и перепады температур, и количество часовых поясов, коих в стране насчитывается 11. Немаловажно и то, что россиян почти в три раза меньше чем европейцев – приблизительно 145 миллионов против 510 миллионов.

Не менее значимы и исторические факторы. Потрясения XX века не могли не сказаться на поступательном развитии страны, у которой есть все основания претендовать на место среди мировых лидеров.

Нас и здесь неплохо кормят

Однако сама постановка вопроса «почему мы не живём как в Европе» не обязательно означает, что в России – хуже. Подобное сравнение было бы слишком эфемерным, ведь у каждой из сторон есть свои сильные и слабые стороны. Вот всего несколько примеров.

Налоги

Существует мнение, что США, Япония, Германия и другие развитые страны смогли добиться высокого уровня жизни только после того, как они добились с помощью введение дифференцированного налога более справедливого распределения доходов.

Сейчас налоги в Европе находятся в диапазоне от 5% до 45% в зависимости от заработка.

В России о переходе от плоской шкалы налога на доходы к прогрессивной пока только говорят. Сейчас в стране уровень НДФЛ установлен на уровне 13%, а расслоение между богатыми и бедными всё усиливается. Сторонники такой ставки утверждают, что это стимулирует экономический рост.

Коммунальное хозяйство

Положение дел в России во многом определяет её богатство природными ресурсами. Ещё в 2015 году стоимость электроэнергии в стране не превышала трёх рублей за кВт*ч. В Европе же этот показатель был значительно выше, поскольку мощности преимущественно приходится импортировать. В ряде государств он превышал 20 рублей за кВт*ч, как в Дании (21,4) и Германии (20,5).

В итоге, как оказалось, на средний заработок россиянин может приобрести энергии как минимум не меньше, чем испанец, итальянец или немец.

К слову, отражается достаток России в ресурсах и на разнице в стоимости топлива. Для россиян бензин обходится от двух до трёх раз дешевле, чем для европейцев.

Медицина

Средняя продолжительность жизни в России в 2017 году достигла 73 лет – это абсолютный рекорд в истории страны. В ближайшие шесть лет власти ставят задачу войти в клуб стран, где этот показатель составляет «80+». Среди них уже давно находятся Франция и Германия – в первую очередь, благодаря развитым медицинским технологиям.

Вместе с тем в России в положительную сторону отличается от стран Старого Света ситуация с детской смертностью. В 2017 году показатель у нас достиг исторического минимума – 5,2 смерти на тысячу человек, что ниже уровня в целом ряде европейских государств.

Может похвастаться Россия и одним из лучших показателей по числу врачей на 1000 человек среди развитых государств.

Социальная сфера

В 2018 году прожиточный минимум в России едва превысил 11 тысяч рублей. А с 1 мая к этому уровню подтянут и минимальный размер оплаты труда. Эти цифры, конечно, трудно сопоставимы с европейскими.

Например, в 2017 году минимальная зарплата в Люксембурге составила 1999 евро, Германии – 1498 евро, Франции – 1480 евро. Хуже дела обстоят в недавно присоединённых Румынии и Болгарии: там минимальная оплата труда равна 275 и 235 евро соответственно, но и это выше российских цифр.

При этом, по официальной статистике, бедность в России составляет порядка 13%. В той же Германии получают меньше необходимого 19,7% населения, а во Франции – 18,2%. При всём при этом основные продукты: хлеб, молоко, яйца, мясо – обходятся россиянам дешевле. Разница только в том, что затраты на еду в России составляют около трети дохода, тогда как в Европе на эти цели тратят почти в два раза меньше.

Пенсии в большинстве европейских стран зависят от стажа и зарплаты. При соблюдении всех условий в старости в Германии и Франции можно получать по 1200 евро – сумма, совсем не сопоставимая с российской. При этом европейцы в большинстве своём не могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь и обучение.

Чуть лучше, чем у соседей, в России обстоят дела с безработицей. У нас она одна из самых низких в Европе – в районе 5,2%. У всех крупнейших экономик Старого Света: Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции - этот показатель выше. А у испанцев он даже больше 20%.

Приведённые примеры наглядно показывают, что разница в условиях жизни не позволяет однозначно сказать, что в Европе или в России ситуация хуже или лучше. Логичнее констатировать, что живётся россиянам просто по-другому.

При этом нельзя не обратить внимание, что наша страна находится в самом начале своего пути.

Источник : https://cyrillitsa.ru/sovremennost/157883

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению, автор статьи всячески скрывает и не хочет говорить о главной причине — почему русские живут не так, как европейцы и до сих пор многие россияне, живя в богатейшей стране мира, все еще живут как нищие бомжи, с ностальгией вспоминая утопический советский строй!Как это не парадоксально, но главными виновниками беспредельной нищеты россиян в первую очередь являются кровожадные нехристи большевики, которые во главе с Лениным и Сталиным отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации!

Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. Именно большевики во главе с Лениным стремились парализовать сознание человека, данное богом и превратить советского человека в бездумное существо, лишенное ума, чести и совести. К сожалению, им это удалось, поскольку и сейчас можно встретить одурманенных поклонников вождя , все еще слепо верящих в торжество коммунизма, который при таком примитивном мышлении наступит только на том свете !

Уверен, что если бы революционному солдату или матросу 1917 года показали ленинско-сталинский колхоз или завод из ближайшего будущего — то он повернул бы свою винтовку против большевиков как против ещё больших угнетателей и рабовладельцев, чем "царизм".

Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России, в результате чего советской власти за все годы своего существования так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ, в то время как Российская империя была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» всю Европу!

Разве не преступление отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в  советское время  на законных основаниях благодаря своему трудолюбию, в результате чего возник чудовищный голодомор, унесший миллионы человеческих жизней.

Именно пагубное отношение к частной собственности и явилось главной ошибкой большевиков, которые , к сожалению, боролись не с бедностью , а с богатыми! Безусловно, в 1917 г. было весьма несправедливо, а главное преступно – отнять у богатых , чтобы отдать бедным, которые , как ни странно, от этого до сих пор не стали богаче! В условиях же развитого  капитализма богатые сами создали все условия для нормальной жизни трудящихся , создав им не виртуальный , а настоящий социализм (наглядным примером служит сегодняшний социализм в Швеции, Исландии и т.д.)!

Большевики же с самого начала своего становления делали все возможное, чтобы ,наоборот, уничтожить частную собственность! В результате они получили то, что получили – крах виртуального социализма. В этом отношении поучителен пример Китая , который добился процветания лишь после того, как изменил своё отношение к частной собственности, сделав её неотъемлемой частью социалистического пути развития!

Справедливости ради, надо отметить, что октябрьские события изменили не только страны, в которых к власти пришли большевики, но в целом изменили саму модель развития капитализма, заставив его пойти по иному, значительно более демократичному и социализированному пути развития (выходит, что большевиков за октябрьские события в семнадцатом должны больше благодарить западные, а не российские трудящиеся)!

Любопытно также , если советская власть была такая демократичная и заботливая, то почему после стольких лет существования у этой власти было столько противников и недоброжелателей среди людей различных национальностей? Почему , например, в ВОВ было столь массовое предательство со стороны не только представителей малых народов, но и самих русских, украинцев белорусов и т.д., чего, пожалуй, не помнит история России .

Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм  является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который   продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик  и т.д .

В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и многих слабоумных россиян, которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит , что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию.

И разве не большевики виноваты, что старая довольно унизительная советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ !» до сих пор не утратила свою актуальность! Неужели Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития, как это было во многих прогрессивных странах?

Несомненно, большевики создали Великую Державу, но за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д . Безусловно, все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот утопический  строй со временем не рухнул бы как карточный домик.

Само собой, сторонники большевиков однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми, тем более что их «выбирал» непосредственно советский народ.

Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа ( бесплатное образование , медицина , жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно. Не вызывает сомнений, что если бы этот «виртуальный социалистический строй» не рухнул, то товарищи коммунисты ,кормя и поя союзные республик и различные коммунистические партии во всем мире, однозначно разорили бы Матушку-Россию !

Ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и завистливые неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны. Один раз такое «идеальное» общество уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим.Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

А ведь если бы не октябрьский переворот, уверен, сегодня русский народ был бы самым богатым, процветающим и одним из самых многочисленных в мире! Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде „К познанию России“,всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, утверждал, что к 2000 году население России будет 600 миллионов человек!

Немаловажно , что теперь в России не социализм , не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени, чтобы полностью отказаться от советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет, никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин.

Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ),то они обрекут себя опять на голод и нищету. Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !

Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям , населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !Именно поэтому Иванушку-дурочка Зюганова вместе со своей утопической коммунистической партией давно пора послать в пешее эротическое путешествие на три буквы!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

Октябрьский переворот или революция ?(https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)

Утопия и бездарность марксизма – ленинизма(https://otari.mirtesen.ru/blog/43703756663/)

Сталин — величайший злодей и авантюрист современности(https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/)

32
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенDooralei

Мария Максакова рассказала об издевательствах экс-супруга Тюрина

Читать
Грязное дело: в Германии выявили одну из крупнейших в мире соцсетей для педофилов
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Грязное дело: в Германии выявили одну из крупнейших в мире соцсетей для педофилов

Минздрав Малайзии официально обвинил женщин в том, что они очень красивы, чем провоцируют домогательства
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Минздрав Малайзии официально обвинил женщин в том, что они очень красивы, чем провоцируют домогательства

"Украине предстоит фрагментация на фоне неразрешимых внутренних противоречий" - Искандер Хисамов
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

"Украине предстоит фрагментация на фоне неразрешимых внутренних противоречий" - Искандер Хисамов

Русское оружие "Спутник V"
Материал, выбранный редакторами Миртесен☭КОМПАС

Русское оружие "Спутник V"

Жители Турции назвали предстоящие учения НАТО Defender Europe — 21 позором
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Жители Турции назвали предстоящие учения НАТО Defender Europe — 21 позором

Пермские полицейские задержали мужчину, расчленившего тело жены
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Пермские полицейские задержали мужчину, расчленившего тело жены

В России ответили на требование заплатить Чехии за подорванные склады
Материал, выбранный редакторами МиртесенУтро.ru

В России ответили на требование заплатить Чехии за подорванные склады

Жириновский призвал Россию нанести удар по США за развязанную войну
Материал, выбранный редакторами МиртесенУтро.ru

Жириновский призвал Россию нанести удар по США за развязанную войну

Борелль отметил сильное партнерство Евросоюза с США на фоне скандала с Россией
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewzfeed

Борелль отметил сильное партнерство Евросоюза с США на фоне скандала с Россией

Военные бьют тревогу: во Франции заявили о войне и распаде страны
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewzfeed

Военные бьют тревогу: во Франции заявили о войне и распаде страны

МИД Китая рассказал о влиянии РФ на исход Второй мировой войны
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

МИД Китая рассказал о влиянии РФ на исход Второй мировой войны

Путин провёл телефонные переговоры с Жапаровым
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Путин провёл телефонные переговоры с Жапаровым

В Минздраве Омской области подтвердили, что Мураховский сам вышел из леса и доставлен в больницу
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

В Минздраве Омской области подтвердили, что Мураховский сам вышел из леса и доставлен в больницу

Украинская полиция возбудила 13 уголовных дел после празднования Дня Победы
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Украинская полиция возбудила 13 уголовных дел после празднования Дня Победы

Группа военных Франции поддержала отставных генералов, заявивших о риске гражданской войны
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Группа военных Франции поддержала отставных генералов, заявивших о риске гражданской войны

Как узнать, не висит ли на вас мошеннически оформленный кредит?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтрана и люди

Как узнать, не висит ли на вас мошеннически оформленный кредит?

Первые «тревожные звоночки» для «Газпрома»: ЕС реализует хитрую тактику по озеленению своей энергетики за счет РФ
Материал, выбранный редакторами Миртесен Politpuzzle.ru

Первые «тревожные звоночки» для «Газпрома»: ЕС реализует хитрую тактику по озеленению своей энергетики за счет РФ

В Уфе спасатели и синоптики предсказали шквалистый ветер
Материал, выбранный редакторами Миртесенmkset

В Уфе спасатели и синоптики предсказали шквалистый ветер

Жители Венис-Бич боятся выходить на улицу после наступлениятемноты из-за полчищ бездомных
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

Жители Венис-Бич боятся выходить на улицу после наступлениятемноты из-за полчищ бездомных

На лицо ужасные, добрые внутри
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

На лицо ужасные, добрые внутри

Путин и президент Киргизии обсудили недавний военный конфликт на границе Таджикистана
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Путин и президент Киргизии обсудили недавний военный конфликт на границе Таджикистана

Политолог назвал две причины, почему Узбекистан и Таджикистан не примут войска США
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Политолог назвал две причины, почему Узбекистан и Таджикистан не примут войска США

Омский министр нашелся в селе
Материал, выбранный редакторами МиртесенСибирское Агентство Новостей

Омский министр нашелся в селе

В Петербурге неизвестные подожгли могилы на кладбище
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

В Петербурге неизвестные подожгли могилы на кладбище

В результате ДТП в Саратовской области погиб сотрудник полиции
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

В результате ДТП в Саратовской области погиб сотрудник полиции

Главный союзник США внезапно поддержал РФ и приблизил конец эры доллара
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

Главный союзник США внезапно поддержал РФ и приблизил конец эры доллара

Мария Максакова рассказала, как жестоко избивал ее бывший муж
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Мария Максакова рассказала, как жестоко избивал ее бывший муж

Сирийский хавбек встал на колени с руками за спиной после гола, поддержав палестинцев после нападения израильской полиции на мечеть в Иерусалиме
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт 1 | Все виды спорта и статистика

Сирийский хавбек встал на колени с руками за спиной после гола, поддержав палестинцев после нападения израильской полиции на мечеть в Иерусалиме

Турки пристыдили страны НАТО за предстоящие учения на Балканах
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Турки пристыдили страны НАТО за предстоящие учения на Балканах

В Совфеде требование Чехией "компенсации" от России назвали абсурдом
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

В Совфеде требование Чехией "компенсации" от России назвали абсурдом

С системой может бороться только другая система
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

С системой может бороться только другая система

Госдума отреагировала на желание Праги взыскать с РФ "компенсацию" за взрыв во Врбетице
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Госдума отреагировала на желание Праги взыскать с РФ "компенсацию" за взрыв во Врбетице

Картина дня

наверх