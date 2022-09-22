Король Артур мог быть русским: что говорят исследования

На рубеже веков в Лондоне была издана книга «Из Скифии в Камелот: пересмотр легенд о короле Артуре, рыцарях Круглого Стола и Святом Граале» за авторством ученых С. Литтлтона и Л. Мэлко. Годом позднее вышел труд «Король Артур: как кочевник-варвар стал величайшим героем Британии» антрополога из Кембриджа Г. Рида. Работая вместе, эти три исследователя пришли к удивительному выводу — легендарный герой древности мог быть родом с территории России.

Древние нарты

Первое упоминание о короле встречается в валлийском стихотворном литературном произведении 600 года, где легендарный Артур уже предстает почти мифической фигурой. Это значит, что жил он гораздо раньше. Упоминается он и в «Истории бриттов» монаха Ненния, которая была написана им в восьмисотом году. В «Истории» упоминаются победы короля над саксами и об их разгроме в битве возле Бадона.

Согласно «официальным» сказаниям, отцом Артура был не менее легендарный правитель бриттов Утер Пендрагон, а дедом – Флавий Клавдий Константан, он же Константин III — узурпатор, прошедший путь от простого солдата до римского императора. В 407 году он был провозглашен императором в Британии и поднял восстание против Рима. После его ухода из страны, Британия вышла из-под опеки Рима.

Литтлтон и Мэлко изучили эпосы бриттов и сравнили их с кавказским нартским эпосом, который бытует у осетин, балкарцев и карачаевцев — наиболее вероятных потомков воинственных алан. Версии эпоса распространены у вайнахов и сванов. Общим ключевым моментом стал культ меча, вонзенного в валун. По легенде, король Артур вытащил его из валуна и тем доказал, что имеет право на корону. В аланском эпосе существовал культ бога войны, который изображался как меч, вонзенный в скалу. В легендах меч Экскалибур Артуру дарит дух озера, а нартском эпосе меч погибшего героя Батраса кидают в море, и его подхватывает рука некоего существа. Сходство несомненно. В бриттских эпосах образ Артура связан с драконом, которого сарматы изображали на знаменах.

Вождь сарматов

Исследуя закрома Эрмитажа, этнограф Рид установил схожесть символики в могилах сарматов на территории России со знаками на знаменах короля Артура (там и там изображались драконы, а конница Великобритании даже сейчас именуется драгунами (dragoons). Британец выдвинул теорию, по которой Артур был главой сарматского племени, и будучи нанятым императором Аврелием Марком, в 175 году прибыл в Британию с армией в 6 000 всадников. И это похоже на правду, потому что согласно официальной науке, сарматские народы роксоланы и языги создали мощную федерацию. В середине 1 века роксоланы продвинулись в устье Дуная и стали соседями римлян.

Кочевник из Причерноморья

Историк Страбон пишет, что роксоланы имели шлемы и панцири из кожи быков. Тацит – что они имели двуручные мечи и железные панцири, которые имели вожди и знатные воины, защита из подогнанных металлических пластин покрывала руки и плечи, но была довольно тяжела — упав, подняться воин уже не мог.

Тацит записал, что роксоланы в пешем бою не сильны, но никто не может устоять перед их конницей.

Плутарх в 1 веке описывал тяжелую кавалерию катафрактов, которые были ядром сарматской конницы: «сами в шлемах и латах из маркианскoй, oслепительнo сверкающей стали, кoни же их в латах медных и железных».

Роксолан с русскими связал Ломоносов, написавший, что в давние времена россы звались роксоланами или россоланами, указывая, что название роксолан — это, скорее всего, греческое искажение. Ему вторил историк Дмитрий Ивайловский, уверенный, что рось, русь и роксоланы – название одного и того же народа — русского. Схожесть названия отмечал историк Георгий Вернадский.

На славянское происхождение легендарного правителя может указывать и его имя, которое так созвучно русскому Яр-Туру (Йар-Туру).

И наконец, Рид изучил семьдесят пять литературных источников и сделал вывод, что мифы и сказания об Артуре, Гвиневре, волшебниках и рыцарях – часть истории свирепых сарматов, обитавших на севере степного Причерноморья.

Таким образом оказывается, что древнейший британский миф, на котором построен огромный культурный пласт Великобритании, может быть построенным на истории реальной личности, имеющей сарматское происхождение.

То есть своим земляком короля Артура могут считать все потомки сарматов, скифов и алан, населяющие нашу страну. Но больше всего шансов стать земляками у потомков алан: осетинов, кабардинце и балкарцев, у вайнахов и сванов, и у потомков роксолан (заметили, схожесть с аланами?), то есть русских.

Точный ответ можно было бы дать с помощью генетики, но могила легендарного короля Артура до сих пор не найдена.

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А вы знали об этом?

Манну небесную, согласно Библии, Бог послал израильтянам во время их странствования по пустыне. Эта история описана в 16 главе Книги Исход. Есть два толкования происхождения слова «манна». Согласно первому, произошло оно от арамейского «Ман-гу?» (что это?), такой вопрос задавали евреи Моисею, увидев манну впервые. По второй версии, слово «манна» произошло от арабского «mennu» (еда).

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