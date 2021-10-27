Как в старину на Руси мужчины участвовали в родах и какие суеверия и традиции были с этим связаны

В наши дни женщины так и не смогли прийти к единому мнению – должен ли муж присутствовать на родах или нет.

Да и мужчины относятся к этому по-разному. А в старые времена на Руси альтернативы у отцов семейства не было – мужчины участвовали в родах.

Правда, более активно, чем в наши дни. Мы собрали несколько интересных старинных традиций из разных регионов России.

Как на Руси относились к беременным

В старину на Руси беременную женщину всегда окружали особой заботой и относились с почтением. Даже самый строгий муж и самая сварливая свекровь в это время не придирались к женщине, отстраняли её от тяжёлой и грязной работы, а за столом отдавали лучший кусок.

Стоит сказать, что до 18-го века акушерство и гинекология в России были развиты слабо в сравнении с Европой. В языческие времена беременные женщины обращались за помощью к богам, приносили им жертвы и практиковали различные заклинания. А ещё верили в чудесную помощь растений. Самым сильным оберегом считалась одолень-трава. Сегодня точно не известно, что это за растение. Некоторые этнографы считают, что это зверобой, другие – что речная кувшинка, а третьи уверены, что это молочай.

Когда Россия стала христианской, ситуация изменилась не радикально.

Беременная женщина могла рассчитывать разве что на помощь старшей в роду женщины и повитухи. Повитухой была пожилая женщина, как правило, вдова и обязательно та, у которой есть свои дети. В старинных летописях есть такие слова: «Девица, хотя и престарелая, повитухой быть не может. Какая она бабка, коли сама трудов не пытала? При ней и рожать трудно, и дети не всегда в живых будут…» Повитуху обязательно приглашали на трудные роды. Она перевязывала пуповину, парила роженицу в бане и в первые дни ухаживала за малышом.

В Домострое говорилось: «Врачеваться следует Божией милостью, да истинным покаянием, да благодарением, и прощением, и милосердием, и нелицемерной любовью ко всем». О докторах ни слова! И при этому женщины на Руси продолжали верить в приметы из язычества. Кстати, современная медицина правоту некоторых поверий лишь подтверждает, как это ни странно.

Суеверия, связанные с беременностью, с которыми согласна современная медицина

Беременной нельзя забрасывать ногу за ногу. Современные врачи придерживаются такого же мнения из-за высокого риска развития варикоза.

Беременная не должна есть второпях и тайком. Согласитесь, это логично. Принимать пищу таким образом женщина будет, если хочет съесть что-то запретное, например, еду, которая может вызвать аллергию. Да и если есть второпях, пища плохо усваивается. И всё это вредно для ребёнка.

Беременная женщина не должна присутствовать на похоронах, драках, скандалах, смотреть на пожары и уродства. Современные врачи согласны – будущей маме противопоказаны любые отрицательные эмоции. А ещё беременным женщинам запрещали пьянствовать и злословить.

Беременной женщины нельзя спать на спине и поднимать руки. Медики согласны – на поздних сроках это может вызвать преждевременные роды.

Кстати, до наших дней дошли и такие суеверия, которым разумное объяснение сегодня подобрать сложно. Так, почему будущая мама не может сама подготовить приданное новорожденному? Или почему беременной женщине запрещается шить и вязать?

Как на Руси мужчины участвовали в родах

Как уже говорилось выше, в старину о беременной заботились и старались, чтобы и сама беременность и роды прошли как можно легче. Правда, сегодня некоторые обряды, с этим связанные, могут показаться весьма забавными.

Рождение малыша и в старину было радостным событием.

Так, на протяжении нескольких месяцев до предстоящих родов будущий отец носил специальную рубаху. Чем чаще она занашивалась и чаще стиралась – тем мягче становилась. Этого и добивалось. В день родов мужчина надевал эту самую рубаху. Повитухе он, конечно, не помогах. Но как только на свет появлялся малыш и она обмывала его чистой водой, отец принимал его в рубаху, снятую с себя, заворачивал и держал на руках, пока повитуха заканчивала все дела с роженицей. Считалось, что так возникает родовая связь между отцом и детьми.

В некоторых регионах было распространено и участие мужчины в подготовке жены к родам: он сам умывал ей лицо, развязывал пояс, распускал волосы.

Считалось, что муж может облегчить родовые боли и страдания жены. Для этого мужчина надевал на себя что-то из одежды жены и катался по полу со слезами и стонами. Как бы рожал вместе с женой. Был и другой обычай связанные с этим – когда начинались схватки, мужчина подходил к жене и долго не мигая смотрел ей в глаза. Люди верили, что именно через глаза можно забрать часть боли. А потом бежал к реке умываться, чтобы потом подальше унёс боль, или в лес, чтобы выкричаться.

Если рождался мальчик, то отец должен был перегрызть пуповину. Отказаться он просто не мог – считалось, что если он этого не сделает, то лишит своего сына силы и защиты рода.

Если рожала женщина тяжело, мужчину просили снять с себя портки и вывернуть их. Причём в это время он должен был находится рядом с роженицей.

Нужно сказать, что происходило так далеко не во всех русских регионах. В некоторых считали, что роды – это женское сакральное таинство, к которому нельзя допускать мужчин. И только после родов повитуха давала новоявленному отцу солёный да перчёный ломоть хлеба, который он должен был съесть полностью, чтобы осознать, каково пришлось его жене в беременности и родах.

Повивальный институт в России

Повитухой на Руси могла стать далеко не каждая женщина.

Детей в русских семьях в старину рождалось много во всех семьях – и в крестьянских, и в боярских. И роды не воспринимались, как нечто чрезвычайное – пополнению радовались, смерть младенца воспринимали со смирением. Первая же попытка навести порядок в родовспоможении была предприняла только в конце 16-го века.

И хотя сегодня про царя Ивана Грозного вспоминают, как правило, в негативном ключе, именно он создал первый Аптекарский приказ - первый государственный орган, управляющий системой здравоохранения, в том числе и родовспоможением. Тогда определили, что мужчины не могу заниматься акушерством, а роды принимают повитухи. Тогда ещё у помощниц при родах не было никакого образования, они руководствовались знаниями, передающимися из поколения в поколение.

Детей в русских семьях было много.

Ситуация изменилась только с лёгкой руки Петра I. В середине 18-го века в России появились «повитухи с дипломом» - были открыты специальные повивальные школы и институты. По сути в это время «повивальная бабка» уже была акушером гинекологом с высшим образованием. А ещё были «сельские повивальные бабки» - это уже среднее специально образование, и «повитухи», о которых бы сегодня сказали «заочницы». Их работа уже строго регламентировалась.

Во время правления Петра I мужчин-лекарей начали допускать к роженицам. А русских лекарей, по указу императора, обучали медики из Европы. К тому же молодёжь получила возможность получать образование за рубежом, в том числе и медицинское.

А через некоторое время и в России появились школы «для медической и хирургической практики», постепенно наладилось акушерское образование. Появилось первое пособие «Как женщине в беременности, в родах и после родов себя содержать надлежит», первые учебники для будущих акушеров-гинекологов и первые талантливые российские ученые. Но это – новая страница в истории родовспоможения в России, которая заслуживает отдельного рассказа.

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