А вы знали об этом?(Статья 38)

1.

Несмотря на то, что Некрасов писал об ужасах крестьянской жизни, он сам владел крестьянами и ничего не делал, чтобы облегчить их труд. В противовес ему, здесь можно вспомнить Льва Толстого, который дал вольную своим крестьянам, или Ивана Тургенева, который выступал против крепостного права.Некрасов был очень богат и знаменит. Но ,как не парадоксально, отнюдь не своей литературной деятельностью, а как издатель.

Кроме того, у него была "торгашеская" жилка – многие писатели того времени жаловались, что он заплатил им за роман одну цену и тут же перепродал другому издателю за другую, естественно, более большую. Такие претензии ему предъявлял даже его друг, Тургенев. Вообще же , Николай Некрасов был интересным человеком.

Почти 16 лет жил в чужом доме с чужой женой, ещё и устраивал истерики из-за ревности законному мужу своей любовницы.Любовницей же была Авдотья Панаева, в которую был влюблён даже Достоевский. Но время шло, бурные чувства поутихли, муж Панаевой умер, а Авдотья ушла от Некрасова к молоденькому секретарю «Современника».

Неизменной в жизни писателя оставалась страсть к карточным играм. В роду у Николая Алексеевича многие мужчины были картёжниками: прапрадед проиграл семь тысяч душ, прадед — две, дед — одну. Некрасов даже заранее закладывал в годовой бюджет сумму которую может проиграть. Но однажды его выигрыш оказался гораздо внушительнее, чем обычно, хоть и выглядело это далеко не этично.

Во время одной из игр Николай Некрасов выиграл у купца Лыткина содержанку Фёклу Анисимовну Викторову. Молоденькая девушка очень понравилась 48-летнему писателю. Сначала Некрасов снял для неё комнату, чтобы мило проводить время, в потом — влюбился. Некрасов привязался к хорошенькой необразованной девушке и окружил её заботой: водил в роскошные магазины на Невском проспекте, приводил к ней учителей для обучения грамоте и французскому языку, водил на выставки, концерты, в театры.

Но в 1875 году чудесная жизнь знаменитого писателя превратилась в кошмар. Неизлечимая болезнь (рак кишечника) приковала Некрасова к постели. Перед смертью Некрасов женился на Зине, чтобы обеспечить её до конца жизни. Так игра в карты подарила Некрасову важного друга и заботливую жену, которая до последней минуты была рядом.

2 .

В Falciano del Massico, небольшом городке на юге Италии люди не могут умереть, это не из-за окружающей среды или религиозных убеждений, а просто потому, что нет ни одного свободного места для мертвых на кладбищах. Мэр издал приказ в начале этого месяца, в котором заявил, что «жителям запрещается выходить за пределы земной жизни, и уходить в мир иной на территории городка».

Параллельно мэр принял решение о строительстве нового кладбища, но до тех пор, людям приказано «воздержаться от смерти».

3.

Древнейшая Владимирская икона Божией матери заслуженно считается самой почитаемой на Руси святыней. И это высокое право она неоднократно подтверждала на протяжении многих веков. До середины V века Образ хранился на Святой Земле, а при императоре Феодосии Младшем был переправлен в Византию. Только в 30-е годы XII века икона попала в Киев в качестве подарка Юрию Долгорукому. В 1160 году сын Долгорукого Андрей Юрьевич перенес почитаемый Образ во Владимир, установив его на почетном месте в Успенском кафедральном храме. С тех пор икону стали называть Владимирской и почитать как главную русскую святыню.

На протяжении веков русские присягали перед иконой Божией матери на верность. Святыня защищала, воодушевляла и дарила надежду, которая и по сей день живет в душе каждого русского.Во время пожара в Московском Кремле в 1547 году икона Божией матери «не захотела» покинуть Успенский собор. Летописцы сообщали, что несколько попыток сдвинуть ее с места успехом не увенчались, а очевидцы видели, как в небе над храмом появилась Богородица. Пожар быстро утих. Стоявший нетронутым на пепелище Успенский собор лишь укрепил русских в вере.

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