10 научных доказательств существования инопланетной жизни

Каждый из нас состоит из атомов, которые были когда-то частью взорвавшейся звезды. В том числе находятся и атомы углерода, азота и кислорода — некоторые из основных ингредиентов, необходимых для зарождения жизни. За миллиарды лет эти атомы конденсируются, создавая облака газа, новые звезды и планеты. Это означает, что все те же частицы жизни разбросаны по всей Вселенной.

Более того, целый ряд недавних открытий может показывать на существование внеземной цивилизации прямо в нашей Солнечной системе. Таким образом, вопрос уже не стоит как «Есть ли другая жизнь в космосе?» Теперь ученые предпочитают говорить не о реальности инопланетян, а о времени, когда мы их, наконец, встретим.

Вода на Марсе

Группа ученых доказала, что по крайней мере одна пятая красной планеты была полностью покрыта самой настоящей H20. Все признаки жизни, которые наверняка существовали в океане, могут быть найдены глубоко в песках Марса. Интересно, что жизнь на Земле зародилась примерно в тот период, когда на Марсе пересохли последние озера.

Следы на песке

Еще два года назад, зонд Curiosity обнаружил под поверхностью Марса следы азота, водорода, кислорода, фосфора и углерода. В 2014-ом НАСА опубликовали доклад, где указывалось на наличие органических соединений, найденных зондом.

Астероиды и кометы

Все это показывает, что, скорее всего, на Марсе действительно была жизнь.

Ученые считают астероиды и кометы ключевым фактором возникновения жизни на нашей планете. В частности, кометы, согласно опубликованному в августе докладу, привнесли на Землю аминокислоты, без которых развитие любых организмов было бы невозможным. Учитывая обилие комет в космосе, есть все шансы, что они могут сделать то же самое и для другой планеты.

Спутник Юпитера

Крошечный спутник Юпитера, Европа, покрыт небольшими разломами. Астрономы уверены: это показатель тех мест, где вода ушла в кору спутника. Именно поэтому NASA вкладывает сотни миллионов долларов в проекты будущих полетов, надеясь обнаружить жизнь под поверхностью Европы.

Спутник Сатурна

Такими же перспективами обладает Энцелад — чуть ранее в этом месяце ученые подтвердили, что под ледяной оболочкой этого гиганта скрывается океан. Если это действительно так, то Энцелад является идеальным местом для развития жизни.

Странные объекты

В дополнение к уже подтвержденным данным об Энцеладе и Европе, ученые подозревают наличие воды еще на десятке небольших объектов в нашей Солнечной системе. Проблема здесь та же: вода может быть скрыта под мантией планеты.

Сюрприз Титана

Кроме того, крупнейший спутник Сатурна, Титан, является единственным объектом в Солнечной системе, где озера располагаются на поверхности. Здесь, правда, не может зародиться похожая на нашу жизнь, поскольку озера эти состоят не из воды, а из жидкого титана. Тем не менее, в начале этого года ученые Корнельского Исследовательского центра доказали, что жизнь может существовать и на метановой, бескислородной основе.

За пределами видимости

Вполне возможно, что жизнь, все же, может зарождаться только в условиях, похожих на земные. Это будет означать только одно: единственный шанс обнаружить инопланетян существует только за пределами Солнечной системы. В июле прошлого года, ученые обнаружили чрезвычайно похожую на Землю планету, на расстоянии в 1400 световых лет. Ее размер, орбита, солнце и даже возраст полностью повторяют наши условия. Таким образом, нет никаких затруднений к зарождению жизни на поверхности этой планеты.

Где пришельцы?

Многие вполне резонно спрашивают: раз существуют внеземные цивилизации, то почему мы о них еще не слышали. Астрономы имеют ответ и на этот вопрос. Дело в том, что Млечный Путь — не самое подходящее место для возникновения жизни. Зато несколько других уже обнаруженных галактик могут, предположительно, содержать более 10 000 похожих на Землю планет.

Семена жизни

Мы и все нас окружающее создано из тяжелых атомов, родившихся в результате взрывов сверхмассивных звезд. Это не только связывает нас со всей Вселенной, но и подчеркивает возможность возникновения внеземной жизни. В этом, по крайней мере, уверен знаменитый астрофизик Нил де Грасс Тайсон, чья вышедшая недавно работа на эту тему стала настоящим хитом среди научного сообщества.

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