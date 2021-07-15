Магические ритуалы в повседневной жизни

Некоторые люди наивно полагают, что если не трогать магию, не касаться этого, то и магия не коснётся их. К сожалению, они ошибаются – обычному человеку от магии в современном мире не спрятаться, как бы он ни имитировал страуса, погрузившего голову в песок – голова в темноте, «ничего не вижу и не слышу», но вот, скажем так, задняя часть – выставлена наружу.

Это всё равно, что сказать: «раз я не знаю физику и не занимаюсь экспериментами в лаборатории, то и физика меня никак не касается со всеми её законами».



Магия так же наполняет мир и является его неотъемлемой частью, как физика с её законами. Надо понимать, что одно дело – вера, которая может защитить, другое дело – невежество и обыкновенная человеческая глупость! Но и вера – защита не абсолютная, на каждую защиту найдётся свой «хитрый болт с левой резьбой».

Даже обычные и на первый взгляд не имеющие к магии никакого отношения люди проводят магические ритуалы. Да-да. Самый настоящие магические ритуалы. Они так свои действия не называют, считая их поверьями, приметами, традициями, что сути дела не меняет.



Про тривиальные сглазы и бытовой энергетический вампиризм вообще можно было бы и не упоминать – находясь в обществе людей с этими явлениями каждый сталкивается в течение дня по несколько раз.

Но вернёмся к ритуальной магии. О каких ритуалах речь?

Поговорим об удачи. К слову, сейчас речь пойдёт об элементах так называемой высшей магии (это не деревенское овеществлённое колдовство с его подкладами, порчами и приворотами). Поговорим о волнах удачи и выборе нужной дороги в пространстве вариантов. Звучит заумно, но на деле выглядит просто.

Что такое удача? Это словно попутный ветер, несущий к цели, волна, «поймав» которую, человек оказывается в череде благоприятных событий.



Что делают люди, чтобы оказаться в потоке благоприятных событий? Например, торговцы на рынке. В начале дня продавец готов сделать самому первому покупателю скидку – положить почин. Он понимает, как важен первый покупатель – с него завязывается торговля, именно так он ловит «волну» удачной торговли, переходит на нужную линию событий в пространстве вариантов. Просто думать об этом сложно, а первый покупатель помогает настроиться на нужные мысли. В итоге продавец сам начинает верить, что его товар быстро раскупается. Он берёт денежные купюры, полученные от первой сделки, касается ими своего товара – «чтобы деньги липли к товару». Только само это механическое действие не помогает, но когда продавец верит в его эффективность, оно работает! Это ни что иное как самый настоящий магический ритуал, помогающий привлечь деньги и удачу в торговлю.





Таких ритуалов в нашей жизни огромное множество в самых разных областях человеческой деятельности. Если вы на минутку задумаетесь об этом, то сами сможет привести несколько примеров из своей жизни. Даже в космонавтике, мире торжества науки и высоких технологий, немало поверий и ритуалов, которые делаются «на удачу» – например, перед стартом космонавты смотрят фильм «Белое солнце пустыни», это придаёт веру в успех миссии. Не стану перечислять все ритуалы в повседневной жизни, их нетрудно найти через поисковую систему в интернете.

Разумеется, само действие ничего не даёт, как, впрочем, и любой ритуал в магии. Даёт энергия веры, а лучше – энергия коллективной веры в успех – именно это помогает настроиться на нужную линию в пространстве вариантов будущего. И это работает тем лучше – чем точнее настройка на нужные мысли и чем сильнее вера.



