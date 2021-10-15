Топ-10: захватывающие факты о мафии Якудза

Якудза – это известнейшая японская мафия, и ее название долгое время переводили как «бесполезная вещь», ассоциируя членов синдиката с изгоями и неудачниками. Само слово якудза изначально произошло от комбинации из японской карточной игры баккара, напоминающей по своей сути блэкджек. Набрать в этой игре комбинацию ya-ku-sa (8-9-3) – самый неудачный расклад. Сегодня слово якудза больше ассоциируется с крупнейшим преступным синдикатом и его членами, которых называют либо также якудза, либо гъянгу (gyangu, бандит). В этом списке мы расскажем вам о 10 самых любопытных фактах из жизни знаменитых японских бандитов, слава о которых уже много веков гремит на весь мир.



10. Ирезуми





Одна из самых отличительных черт членов банды якудза – это традиционные татуировки, нанесенные практически по всему телу бандита. Такие татуировки называют ирезуми, и чаще всего они покрывают весь корпус, за исключением полоски посередине груди. Иногда ирезуми наносят сплошной композицией почти на все тело, включая руки и ноги. Теоретически татуировка должна быть нанесена так, чтобы ее можно было легко спрятать под одеждой, а полоска на груди традиционно остается чистой, чтобы член банды мог расстегивать рубашку на людях, не раскрывая при этом свою принадлежность к мафии.

Нанесение татуировки – процесс долгий, дорогостоящий и довольно болезненный. Якудза делают их не электрическими татуировочными машинками, как в популярных салонах, а по старой традиции вручную иглой из стали или бамбука. Художник макает иглу в чернильную краску и много раз прокалывает кожу, повторяя этот цикл бесчисленное количество раз. На сложные и большие татуировки иногда могут уйти целые годы кропотливой работы.Ирезуми стало традиционным для членов якудза по нескольким причинам. Во-первых, это дорого, и демонстрирует состоятельность бандита. Во-вторых, татуирование – болезненная процедура, и это значит, что перед вами мужественный человек, способный терпеть дискомфорт по собственной воле много часов.В последние годы якудза стали отказываться от этой практики из-за нарастающего общественного порицания. Преступники даже начали сводить эти узоры и пытаются смешаться с толпой, чему татуировки могут немало помешать. Спрос на ирезуми падает, а вместе с ним мастеров, обладающих этой древней художественной техникой, становится все меньше.

Довольно сложно определить, когда именно появилась группировка якудза, но некоторые эксперты полагают, что история этого синдиката можно проследить вплоть до эпохи ронинов (самураи без хозяев). Другие историки считают, что якудза вышли из мошенников и карточных игроков феодальных веков Японии (3-8 века нашей эры).



Якудза – не одна большая группировка, а несколько банд, называющихся борёкуданами (boryokudan), что значит «группы насилия». На начало 2017 года было известно о 22 таких отдельных бандах, которые в свою очередь поделены еще и на кланы. Самый большой такой борекудан - Ямагути-гуми (Yamaguchi-gumi), и по разным данным на него приходится 25-45% всех известных членов мафии якудза.



Членство в якудза приобрело особенную популярность после Второй мировой войны. К началу 1960-х годов было известно о 184 100 бандитах, но в последующие десятилетия это число упало до 60 000. В 1990-х годах мафия якудза отчасти возродила свое влияние, и ее численность возросла примерно до 80 000 гъянгу. Так было вплоть до 2011 года, когда количество членов борекуданов начало стремительно падать. Причиной этому стало вмешательство японских властей, принявших новые законы, ограничивающие доходы преступников. В конце 2016 года численность синдиката стала самой низкой за всю историю ведения записей Национального полицейского агентства и составила всего 39 100 человек.



Однако такой спад – совсем необязательно устойчивое явление. Джейк Адельштейн (Jake Adelstein), репортер, работающий в Японии, и эксперт по истории якудза, считает, что нынешнее положение дел – скорее всего временное явление. Исследователь полагает, что неминуемое возвращение популярности синдиката принесет еще немало проблем мирному и законопослушному обществу страны.



В декабре 2016 года японские власти узаконили азартные игры, и в течение 5 следующих лет в стране откроется множество игорных заведений. По мнению Адельштейна за это время в синдикате якудза как раз появятся новые члены, и легализация казино предоставит синдикату новые возможности для ведения своей деятельности и зарабатывания денег на жадности игроманов. Бандиты примутся за шантаж и непременно захотят контролировать эту сферу бизнеса, в которой всегда крутятся большие деньги и отчаянные люди. Потенциал участия в бизнесе, построенном на азарте и постоянном потоке денег, обязательно подстегнет привлечение в банду новых членов.



8. Самый главный якудза Японии новейшего времени





Самым знаменитым оябуном (oyabun, шеф, президент) был Кадзуо Таока (Kazuo Taoka), бывший лидер самой многочисленной группировки Ямагути-гуми. Таока родился в 1913 году в маленькой деревушке на острове Сикоку (Shikoku). Он осиротел в очень юном возрасте и был отправлен в город Кобе на острове Хонсю (Kobe, Honshu), где беспризорного Кадзуо определили работать на судостроительном заводе. В 1929 году парень начал общаться с членами банды Ямагути-гуми, а уже в 1936 году он стал ее кровным членом. Вскоре родная банда дала Таока особенное прозвище, которое он пронес через всю свою жизнь. Парня прозвали Кубо (Kubo), что означает медведь, и такое имя он получил за то, что в драках Таока предпочитал пользоваться ногтями и буквально выцарапывал и выбивал глаза своих соперников.



В 1936 году за беспощадное и кровавое убийство одного из членов конкурирующей банды Таока попал в тюрьму. В 1943 году его выпустили на свободу, но на тот момент из-за разгара Второй мировой войны его родная банда Ямагути-гуми пребывала в полном упадке. После войны в 1946 году 33-летний Кубо стал главой своей группировки, заняв место прошлого лидера, умершего ненасильственной смертью (вероятно, от старости). У Таоки были удивительные организаторские способности и настоящий талант к управлению людьми, и вскоре Ямагути-гуми стал самым процветающим и массовым борекуданом в Японии.



Самый известный якудза в стране, которого даже прозвали крестным отцом всех крестных отцов, умер в июле 1981 года в возрасте 68 лет, что довольно немало для представителя крупнейшего преступного синдиката.



7. Юбицумэ (Yubitsume)







Юбицумэ буквально переводится как «укорачивание пальца», и этот старинный японский ритуал состоит в отрезании фаланги мизинца, что символизирует искупление вины или проступка якудза. Ампутация может совершаться как добровольно, так и принудительно. Чаще всего члены банды делают это самостоятельно, чтобы избежать более жестокого наказания, например, чтобы не лишиться членства в банде или избежать казни, которая иногда состоит в принудительном самоубийстве.



Традиция Юбицумэ произошла от наказания, которому подвергались азартные игроки, не выплачивавшие свои долги еще во времена феодальной Японии. Кроме болезненности, отрубание пальца также впоследствии причиняло немало дискомфорта в повседневной жизни и делало затруднительным орудование самурайским мечом. Если мужчина не мог держать меч, он не мог защищать себя, и это делало его более уязвимым.



Среди якудза эта практика получила свое широкое распространение потому, что отрезанная фаланга могла повлиять на исход рукопашного боя и влияла на ношение оружия, что особенно мотивировало членов синдиката соблюдать строгую дисциплину. Вдобавок, для группировки в целом было выгодно, чтобы некоторые из ее членов были слабее из-за отрезанного пальца. Юбицумэ делало бандитов более зависимыми от своего борекудана, и после наказания они старались доказать свою преданность всеми силами в обмен на покровительство мафии.



Существует несколько способов проведения ритуала ампутации фаланги, но в любом случае отрезать палец якудза должен самостоятельно и без посторонней помощи. Один из сценариев подразумевает, что провинившийся бандит должен отрезать фалангу пальца в присутствии своего босса, оябуна. По правилам левая рука ложится ладонью вверх на специально приготовленную ткань, и с помощью острого ножа танто (tanto) якудза совершает отсечение в районе дистального межфалангового сустава (самого верхнего). Как только дело сделано, ампутированная фаланга заворачивается в ткань и вручается оябуну.



Другая вариация юбицумэ взята из более старых записей, и согласно ей процедура выглядит менее торжественно. По словам летописца, лидер банды не должен присутствовать при отрезании фаланги, и вся процедура состоит в использовании небольшого серебряного ножа, которым провинившийся и лишает себя кончика пальца. Чтобы отделить фалангу от кисти таким инструментом якудза налегает на нож всем весом своего тела. Когда дело сделано, палец запечатывается в маленькой бутылочке с алкоголем, на сосуде пишут имя владельца отрезанной фаланги, и в знак сожаления о содеянном ее отсылают тому, перед кем провинился бандит.



В 1993 году правительственное исследования выявило, что свыше 45% членов якудза проходило через эту кровавую процедуру, а 15% из них были вынуждены сделать это повторно. Сегодня юбицумэ стало намного более редким явлением, поскольку якудза стараются как можно меньше выделяться из толпы, а отрезанный палец – слишком приметная черта.



6. Печень Тадамасы Гото (Tadamasa Goto)





Тадамаса Гото – основатель борекудана Гото-гуми (Goto-gumi), который входит в состав знаменитой группировки Ямагути-гуми. Когда Тадамаса был у власти, он считался одним из самых влиятельных и успешных боссов якудза во всей стране, за что его даже прозвали «Японский Джон Готти» (американский мафиози).



Гото был настолько известным якудза, что ему даже официально запретили въезд на территорию США. В 2001 году это стало серьезной проблемой, поскольку 59-летний бандит нуждался в пересадке печени. Проблемы с печенью – частое явление среди членов якудза, ведь образ жизни этих преступников сложно назвать разумным и здоровым. Вдобавок, их татуировки настолько плотно покрывают кожу, что это препятствует потоотделению, и блокирует вывод из тела токсинов, что в итоге перегружает печень. Проблемы с этим органом даже стали предметом гордости в среде якудза. Например, у них есть такое бахвальное выражение, как «я выпил достаточно, чтобы уничтожить 3 печени».



Однако из-за жестких японских законов, ограничивающих пересадку органов, в этой стране довольно сложно попасть на операционный стол для проведения жизненно важной трансплантации. Это вынудило Гото пойти на крайние меры – в обмен на пересадку печени для себя и еще 3 товарищей мафиози согласился на секретную сделку с ФБР, сообщив американскому ведомству важную информацию о деятельности якудза, и пожертвовал значительную сумму денег медицинскому центру UCLA в Лос-Анджелесе. Трансплантация оставалась тайной, пока в 2008 году журналист Джейк Адельштейн не опубликовал об этом специальный материал. Правление UCLA заявило, что каждый пациент заплатил по 400 000 долларов, а Гото дополнительно пожертвовал американской больнице еще 100 000 долларов. Но Адельштейн сообщил об иных суммах.



В частности, репортер заявил, что Гото и еще один член якудза заплатили по целому миллиону долларов за свои печени. Адельштейн выяснил, что лидер группировки был 80-м в списке на ожидание органа, но свою печень он получил удивительно быстро – всего за 6 недель пребывания в медицинском центре. Два других претендента на эту же процедуру, включая человека, стоявшего на втором месте в очереди на трансплантацию, загадочным образом погибли в районе больницы, как раз когда Гото получил свою новенькую печень. Когда пресса спросила правление UCLA о трансплантации 3 татуированных мужчин без фаланг пальцев, руководство клиники попросту отказалось отвечать на провокационные вопросы.



После успешной операции Гото вернулся в Японию, где он оставался главой борекудана Гото-гуми вплоть до 2008 года. После своего выхода в отставку бандит приобщился к буддизму и опубликовал автобиографию под названием Habakarinagara («Простите меня, но…»). Книга стала бестселлером, и Гото сообщил, что вся выручка с ее продажи была пожертвована на благотворительность.



5. Якудза тесно связаны с политическими кругами и элитой Японии





Мафия якудза играет очень важную роль в жизни японского общества. Долгие годы японский народ принимал якудза как часть национальной культуры, и поэтому синдикат осуществлял свою деятельность абсолютно открыто, без каких-либо препятствий.

Вдобавок, мафия много лет спонсировала Либерально Демократическую Партию Японии (ЛДП), которая представляет правые силы страны, и управляет государством еще с 1955 года, за исключением 5 лет в период с 1993 по 1994 год и с 2009 по 2012 год.



Какого-нибудь политика то и дело уличают в том, что он получил от якудза деньги, и чаще всего это практически никак не влияет на дальнейшую карьеру должностного лица. Публичный скандал, как правило, не приводит ни к отставке, ни к уголовной ответственности.



Один из самых громких политических скандалов произошел как раз в то время, когда ЛДП пару лет была не у власти. На выборах 2009 года победила Демократическая Партия Японии (ДПЯ), и ее представители начали продвигать чистку коррумпированных властей и борьбу с синдикатом якудза. В октябре 2012 года ДПЯ назначила нового министра юстиции, и им стал Кеишу Танака (Keishu Tanaka). Оказалось, что этот политик имел тесные связи с якудза, и тот факт, что глава всей системы правосудия сам очень даже нечист на руку, шокировал всю страну. Танака вышел в отставку несколько недель спустя.



Кроме денег, якудза помогала ЛДП и другим способом, обеспечивая поддержку партии в сельских районах Японии. В провинции руководителями агитационных кампаний были члены банд, которые заодно являлись и главами сельскохозяйственных кооперативов нокио (nokyo). Все нокио были связаны с якудза и зависели от строительных компаний, которыми тоже управляли члены мафии. На одном рисе не выжить, и большинство крестьян, выращивающих рис, вынуждено подрабатывать на стройках, чтобы обеспечить себя и свою семью. Естественно, если люди почти полностью зависят от работы, которую дают им якудза, бандиты могут влиять на исход выборов и с легкостью добывают для ЛДП необходимые голоса. Неудивительно, что за последние 62 года 57 лет у власти находится именно эта партия.



4. Человеческий трафик







Согласно отчетам Международного Валютного Фонда и Объединенных Наций ВВП Японии – четвертый в мире сразу же после США, Китая и ЕС. Страна восходящего солнца – одно из самых высокотехнологичных обществ с одним из самых низких уровней преступности в мире. Уровень убийств в Японии равен 0,3 на 100 000 человек. Для сравнения в США он находится на отметке в 4,62, в Китае – 3,2, в России – 7,1, в Украине – 19,4, Великобритании – 1,2 и в Германии – 0,8. Однако вопреки тому, насколько Япония благополучна и прогрессивна, здесь существует очень острая проблема трафика и торговли людьми.



С 2001 года Государственный департамент США начал выпускать ежегодный отчет по трафику со статистикой по всем странам мира и дополнениями о том, какие шаги предпринимают их власти для борьбы с этим страшным преступлением. Документ называется Trafficking in Persons (TIP), и согласно ему существует 4 уровня торговли людьми: tip 1, tip2, tip 2 в зоне риска, tip 3 и еще одна категория для особенных случаев. Страны с показателем tip 1 лучше всего справляются с проблемой трафика людей, и среди них числятся США, Австралия, Канада и большая часть европейских стран. Япония никогда не поднималась выше второго tip и в прошлом чаще всего попадала в tip 2 в зоне риска.



Tip 2 – это страны, которые не в состоянии полностью соответствовать специальному акту по защите жертв трафика (Trafficking Victims Protection Act), но чьи правительства предпринимают значительные меры по достижению стандартов этого документа. К tip 2 причисляют Ирак и страны Северного треугольника Центральной Америки (Сальвадор, Гондурас и Гватемала). Северный треугольник считается самым опасным местом на планете, где не идет война, но уровень насилия все равно непомерно высок. Эти страны страдают от трафика людей практически одинаково с Японией.



За основную часть трафика в Японии отвечают, конечно же, банды якудза. Бандиты начали практиковать торговлю людьми еще со времен Второй мировой войны, когда они сотрудничали с императорским двором, поставляя солдатам женщин для досуга. Этих женщин чаще всего привозили из Южной Кореи и других стран, на которые Япония нападала во время войны.



После войны якудза насадили бордели, в которые часто наведывались американские военные. Преступный синдикат организовывал также секс-туры по Восточной Азии для японцев, которые хорошо зарабатывали и могли себе позволить ездить за границу в послевоенное время. Однако в 1980-х годах японские женщины начали массово протестовать против секс-туризма, и мафии пришлось с этим считаться. Вместо того чтобы за услугами заграничных проституток мужчины путешествовали в другие страны, якудза начали привозить иностранок прямо в Японию. В стране появились целые районы красных фонарей. Эти заведения все еще работают по всей Японии.



Выходит, что секс-туризм не прекратился, а просто изменил свою форму. Сейчас якудза высылают мужчин за границу уже для секса с детьми, потому что дома это пока еще не так легко устроить. Причина, по которой Япония никак не решит проблему человеческого трафика, состоит в том, что правительство страны тесно связано с якудза на протяжении последних 60 лет и почти полностью зависит от финансовой и политической поддержки этого преступного синдиката.



3. Клубы с хостес и хостами (профессия администратора, принимающего гостей, или ведущего мероприятия)







В Японии очень распространены бары, куда приходят, чтобы выпить и поговорить с профессиональными хозяйками и хозяевами вечеринок. Таких администраторов обычно называют хостес (hostess), когда речь о девушках, и хостами (host), когда гостей встречают молодые люди. Естественно, у подобных заведений есть своя темная сторона, ведь часто ими заправляют либо сами якудза, либо их представители.



Согласно исследованиям репортера Джейка Адельштейна, девушки ходят в такие клубы, чтобы за деньги насладиться общением с парнями, почувствовать себя чьей-то женщиной и принимать ухаживания от специально обученного персонала. Пока они выпивают в компании с «хостами», те ободряют клиенток заказывать побольше дорогого спиртного, за что парни получают свои проценты. Иногда женщины просаживают в этих клубах огромные суммы, и если они не в состоянии оплатить финальный чек, якудза вынуждают должниц отрабатывать свой счет. Чаще всего речь идет именно о проституции. В такие заведения заходят даже девушки до 18 лет, и их тоже нередко шантажируют, чтобы несчастные выплачивали свои счета через постель.



Если вам кажется, что заставлять несовершеннолетних девушек заниматься проституцией отвратительно, не спешите возмущаться. Якудза пошли дальше – они нашли способ сделать так, чтобы их должницы были не в состоянии оплатить свой чек и отрабатывали его бесконечно долго. Например, девушек будут вынуждать выплачивать долг с процентами или «пригласят» провести какую-нибудь вечеринку, за участие в которой их вновь заставят платить. И так по кругу…



В итоге якудза делают таких женщин сексуальными рабынями всего за один вечер, когда по неосторожности дамы выпивают слишком много и остаются перед клубом в долгу, который они никогда не смогут вернуть.



2. Якудза – одна из самых богатых преступных группировок в мире

Помимо секс-торговли у банд якудза есть еще несколько источников доходов. Среди самых прибыльных дел выделяется, конечно же, наркоторговля, а самый популярный наркотик – это метамфетамин. По некоторым данным якудза зарабатывают на этом незаконном бизнесе несколько миллиардов долларов в год, и это только в пределах Восточной Азии.



Сложно назвать точную сумму общей прибыли якудза, потому что синдикат разделен на множество борекуданов, которые в свою очередь насчитывают по несколько сотен отдельных кланов. По последним подсчетам 1989 года якудза заработали на метамфетамине около 1,3 триллиона иен за год, что сегодня эквивалентно почти 10 миллиардам долларов.



Существует также более свежая статистика, но только в пределах одного борекудана - Ямагути-гуми (самого многочисленного). Эксперты полагают, что эта группировка зарабатывает на наркоторговле около 6,6 миллиарда долларов в год, что делает ее практически самой богатой бандой в мире.



1. Самая кровавая война якудза новейшего времени







За последние десятилетия между бандами якудза разгоралось несколько кровавых войн, но самая ожесточенная из них вспыхнула в 1985 году. Предпосылкой этому событию стала смерть оябуна Кадзуо Таока 23 июля 1981 года.



Место усопшего лидера должен был занять Кеничи Ямамото (Kenichi Yamamoto), правая рука Таока. Однако глава борекудана умер, а его заместитель сидел в тюрьме, и доверенные лица решили дождаться, когда Ямамото покинет свое заключение, чтобы возглавить банду. 4 февраля 1982 года преемник Таоко умер в тюрьме от отказа печени.



Два самых главных человека в группировке умерли, и оставшиеся заместители решили проголосовать за нового предводителя. Избранником привилегированных якудза стал Масахиса Такенака (Masahisa Takenaka), но таким исходом были довольны не все члены борекудана. Главным противником нового лидера был Хироши Ямамото (Hiroshi Yamamoto).



Ямамото покинул банду Ямагучи-гуми и основал свою собственную, назвав ее Ичива-кай (Ichiwa-kai). Новая группировка спровоцировала войну, расстреляв Такенаку и 2 других высокопоставленных членов Ямагучи-гуми прямо в общественном лифте. Убийство новоизбранного оябуна привело к массовым перестрелкам и даже взрывам бомб, длившимся около 4 лет. Это было резонансным явлением для Японии, поскольку в стране действуют законы, жестко ограничивающие ношение огнестрельного оружия.



В какой-то момент дела стали так плохи, что местные газеты начали вести подсчет раненых и убитых. В итоге победила банда Ямагучи-гуми, у которой было намного больше бойцов. Ко времени окончания войны СМИ насчитали 36 убитых и еще очень много раненых. Когда в 1989 году перестрелки завершились, победившая сторона избрала нового лидера, и им стал Йошинори Ватанабе по прозвищу Мистер Горилла (Yoshinori Watanabe, Mr. Gorilla). Ватанабе показал себя сильным и мудрым руководителем, при правлении которого численность банды значительно возросла, равно как и ее доходы. Однако в 2005 году оябун покинул свой пост (или его вынудили это сделать). Нынешний лидер Ямагучи-гуми – 75-летний Кеничи Шинода (Kenichi Shinoda).

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2322754893727927246/

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