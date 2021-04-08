Ответы на самые интригующие вопросы о космосе

Космос привлекает и интригует, мы видим звезды, мы смотрим фильмы о нем, но все равно остается множество интересных вопросов, ответы на которые мы и поможем узнать.

Сколько лет Солнцу?

Солнцу около 4,6 миллиарда лет. Миллиард — это тысяча миллионов.

Действительно ли астронавты ходят в подгузниках?

Да: во время старта космического корабля, возвращения на Землю и всего того, что они делают за пределами космического корабля или космической станции.

Хотя они называются не «подгузниками», а «максимально поглощающим предметом одежды» (Maximum Absorbency Garment, или MAG).

Когда комета Галлея снова пролетит мимо?

Комета Галлея вновь будет видна с Земли в 2061 году. Интересный факт: Марк Твен (Mark Twain) родился в год, когда мимо пролетала комета Галлея (1835), а умер тогда, когда она пролетала мимо Земли в следующий раз (1910). За год до своей смерти Марк Твен сказал: «Я пришёл с кометой Галлея, и должен уйти вместе с ней».

19. Действительно ли в космосе есть «спутники-шпионы»?

Можете не сомневаться! На самом деле, Япония только что, в марте, запустила один такой спутник — «Радар 5″ («Radar 5″) — чтобы следить за Северной Кореей. Спасибо за внимание, Япония!

Полнолуние каждый месяц выпадает на разные дни, так сколько же длится лунный цикл?

27,3 суток

Как называются планеты в нашей Солнечной системе, и что означают их названия?

За исключением Земли, все планеты в нашей Солнечной системе названы в честь богов и богинь древнегреческой или древнеримской мифологии.

Плутон был богом подземного царства; Меркурий был посланником богов; Венера была богиней любви и красоты. Уран был богом неба; Сатурн был древнеримским богом сельского хозяйства; Марс был богом войны, Юпитер (крупнейшая планета нашей Солнечной системы) был назван в честь бога-громовержца; Нептун был богом морей.

Тогда почему Земле дали именно это название?

На самом деле, неизвестно. Что мы действительно знаем, так это то, что слово «земля» («earth») является производным от английских и немецких слов, означающих «почва, грунт». Наша планета потрясающе красива, в большинстве своём покрыта водой, и мы назвали её… Землёй. Привет, человечество!

Может ли кровь действительно закипеть в космосе, если человек будет без скафандра?

Да. Это связано с тем, как давление влияет на точку кипения жидкостей. Чем ниже давление, тем ниже точка кипения, потому что молекулам легче перемещаться и начинать превращаться из жидкости в газ. Именно поэтому вода на Эльбрусе, например, закипает быстрее, чем на побережье Каспийского моря. Таким образом, в условиях вакуума космического пространства точка кипения крови может опуститься до нормальной температуры тела.

Сколько мусора мы оставили в космосе?

Хм, ну, нам, людям, мало засорять нашу собственную планету, поэтому мы начали мусорить и за её пределами. В настоящее время на орбите Земли находится более 500.000 единиц «космического мусора», которые отслеживаются, поскольку могут нанести ущерб космическим кораблям.

В то время как некоторые из них — это небольшие кусочки метеоров и т.п., попавшие на орбиту, большая часть «космического мусора» представляет собой то, что мы (человечество) подняли в космос и не вернули обратно на Землю.

Действительно ли мы отправили золотую пластинку инопланетянам?

Да. Или, по крайней мере, мы отправили её туда, где они могли бы её взять, если бы существовали. Самый дальний искусственный объект в космосе — это «Вояджер-1″ (Voyager 1), и его запустили в 1977 году вместе с «Вояджером-2″ (Voyager 2).

Оба автоматических зонда должны были исследовать дальние планеты Солнечной системы, и «Вояджер-1″ в ходе выполнения своей миссии отправился в межзвёздное пространство.

Оба «Вояджера» на своём борту несут золотую пластинку с приветствиями, музыкой (например, в исполнении Луи Армстронга, а также некоторые мелодии, исполненные на перуанской свирели — в общей сложности 27 различных произведений разных стилей и направлений), шум моря и разговор людей, а также изображения.

Поскольку Плутон теперь является карликовой планетой, существуют ли в нашей Солнечной системе другие карликовые планеты?

Да, в нашей Солнечной системе существует всего 5 карликовых планет: Церера (Ceres), Плутон (Pluto), Эрида (Eris), Макемаке (Makemake) и Хаумеа (Haumea).

Плутон даже не является самым большим из них. Крупнейшая карликовая планета нашей Солнечной системы — это Эрида. Она почти на 27% больше Плутона. Бонусный факт: Эрида — богиня раздора в греческой мифологии.

Возможно ли вторжение инопланетян на Землю?

Да! Это может произойти? Не совсем. И на то есть несколько причин: ОГРОМНЫЕ расстояния между звёздами и галактиками в космосе. (Большинство из нас осознать это по-настоящему не может.)

Кроме того, у нас есть немало ужасных проблем человечества. Зачем значительно продвинутой цивилизации тратить годы и ресурсы на то, чтобы к нам прилететь?

Источник : https://sreda.temadnya.com/2186361923705506524/

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