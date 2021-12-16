Самые интересные факты о Ремарке

Эрих Мария Ремарк — легендарный немецкий писатель XX века. До сих пор люди разных возрастов зачитываются его книгами. У автора был свой неповторимый писательский стиль. Ремарк — представитель того самого «потерянного поколения», которое прошло войну и не смогло вернуться к обычной жизни. Свою миссию он реализовывал в писательстве — на первом месте всегда человек и его судьба. Книга «На Западном фронте без перемен» сделала Ремарка известным и богатым в свое время.

Именно данное произведение в ближайшем будущем экранизирует стриминговый сервис Netflix. Студия уже приобрела соответствующие права. Главную роль в картине сыграет Даниэль Брюль, известный по работам в фильмах «Бесславные ублюдки», «Жена смотрителя зоопарка», «Гонка». Стриминговый сервис решил не экономить — картина станет одной из самых крупнобюджетных, снятых когда-либо в Германии.

Детство

Эрих Пауль Ремарк родился в 1989 году в семье книжного переплетчика Петера Франца Ремарка и Анны Марии Ремарк. Его старший брат Теодор Артур умер в возрасте пяти лет. Позднее в семье появились еще две дочери — Эрна и Эльфрида.

Кумирами Ремарка в молодости были Федор Достоевский, Стефан Цвейг и Иоганн Вольфганг Гете. Именно эти выдающиеся личность внесли большой вклад в авторский стиль Ремарка.

Молодость Ремарка пришлась на самый разгар Первой мировой войны. В 1917 году Эриха отправили на Западный фронт. Через месяц после отправления Ремарк получил ранение в ногу, руку и шею. Остаток войны он вынужден был провести в госпитале.

Ремарк не воспринимал войну, как обыденную и нормальную вещь. Болезненное восприятие смертоносного события отражалось в его творчестве. Через десять лет после ранений автор напишет «На Западном фронте без перемен». Во многом этот роман повторяет биографию писателя.

Интересные факты

Ремарк сменил имя после смерти матери. Это событие было настолько болезненным, что писатель взял имя матери. Эрих Пауль Ремарк стал Эрихом Марией Ремарком.

Эрих Мария Ремарк сменил множество профессий, прежде чем реализовать свое предназначение. По образованию он учитель, но на данной позиции проработал всего год. Эрих Мария работал торговым служащим, продавцом надгробных памятников, бухгалтером, воскресным органистом, преподавателем фортепиано и редактором журнала.

Ремарк уехал из Германии сначала в Швейцарию, а затем — в США. Фашистская Германия не одобряла творчество Ремарка — его роман «На Западном фронте без перемен» считался запрещенным. Более того, из-за идеологической кампании, возглавляемой лично Йозефом Геббельсом, Ремарка признали французским евреем. И только лишь потому, что его фамилия наоборот читалась как Крамер.

Крамер. Когда фашисты поняли, что им не добраться до Ремарка — они перешли на родственников писателя. Старшая сестра Ремарка была казнена за «антипатриотические высказывания» в 1943 году. Эльфриду казнили на гильотине, а Ремарку выслали счет за услуги палача. Когда фашисты поняли, что им не добраться до Ремарка — они перешли на родственников писателя.за «антипатриотические высказывания» в 1943 году. Эльфриду казнили на гильотине, а Ремарку выслали счет за услуги палача. Болезненные отношения Ремарка и Марлен Дитрих окрестили «величайшим романом XX века». Будущие возлюбленные встретились в 1937 году на Венецианском кинофестивале. В то время они были уже известными личностями. Дитрих — успешная певица и актриса, а Ремарк — известный писатель. Дитрих на тот момент была в браке с продюсером Рудольфом Зибером. Супруги не жили вместе, а любовница Зибера была практически членом их семьи. Продюсер остался ее мужем до самой смерти. Их отношения были по-настоящему болезненными. Дитрих то проводила время с Ремарком, то бросалась в объятия других мужчин. Писатель понимал, что его используют, но упорно не хотел этого видеть. В одном из интервью Ремарк назвал Дитрих «любовью всей своей жизни». Их отношения с переменным успехом продлились до 1958 года, пока он не встретил актрису Полетт Годдар — бывшую жену Чарли Чаплина. У Ремарка был титул барона. Но получил он его весьма интересно. Ремарк приобрел его в 1926 году за 500 марок у обедневшего аристократа. Поэтому на визитках писателя изображалась корона. Ремарк окружал себя предметами искусства. В его коллекции были произведения Ван Гога, Моне, Сезанна, Ренуара и не только. При переезде в Швейцарию из Германии, Ремарк перевез антикварную мебель в новое жилище. «Красота — это совершенство. Как бесконечность — мы пытаемся ее постичь, но никогда не сможем. Я собираю то, что обогащает мою жизнь, наполняет смыслом и озаряет удивлением. Здесь, рядом со мной, в моём доме, я могу видеть эти вещи, чтобы каждый мой день был до краёв наполнен красотой…» — говорил Ремарк. Практически все романы Ремарка были экранизированы Голливудом. Более того, «На Западном фронте без перемен» экранизировали три раза. Произведение «На Западном фронте без перемен» Ремарк написал он всего за шесть недель, а за один год в Германии был выпущен тираж в полтора миллиона. Писатель страдал от любви к алкоголю, а его любимым напитком был кальвадос. Его вредное увлечение спровоцировало развитие цирроза печени. Упоминания спиртных напитков появлялись даже в книгах автора. «Алкоголь оказался куда более верным средством сближения, нежели интеллект», — цитата из романа «Тени в раю». Ремарк внимательно следил за своим внешним видом и имел безупречные манеры. Писатель любил элегантную одежду и знал, как поразить женщин. Произведения Ремарка должны быть в каждой домашней библиотеке. В основе писательства автора — то, что он лично пережил. В первую очередь, Ремарка считают выдающимся романистом. В его книгах есть все — любовь, дружба, трагедия. Но за такими, казалось бы, простыми темами скрываются глубокие философские рассуждения. В какую бы книгу представитель «потерянного поколения» не помещал своих героев — там всегда раскрываются темы войны, любви, страдания. Живший в раздираемой военными и политическими событиями Европе Ремарк, ставит в центр повествования самое ценное, что у есть у человека — собственную жизнь, которую так непросто сохранить в этих условиях.

