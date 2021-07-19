9 черт женщины, которая не станет игрушкой в руках мужчины

Единственным способом найти настоящую любовь является умение открывать свое сердце. Но вы это уже проходили...

Вы устали тратить время и энергию на неправильных мужчин. Вам больше не хочется испытывать разочарование и боль, в очередной раз оказываясь "у разбитого корыта". Вы долго работали над тем, чтобы обрести покой и ощущение счастья. И теперь вы безумно боитесь, что кто-то снова войдет в вашу жизнь и разрушит ее.

И все же... вы не хотите отказываться от любви!

Вы мечтаете встретить нужного человека — того, кто заставит вас чувствовать себя самой любимой и обожаемой женщиной на свете. Но вы очень боитесь снова ошибиться...

Даже после всего того, что вам пришлось пережить, вы до сих не знаете, как нужно вести себя, чтобы вновь не оказаться игрушкой в руках мужчины.

Можно ли любить с открытым сердцем и одновременно защитить себя, сохранив все то, над чем вы так упорно трудились в последнее время?

Возможна ли такая открытость в сочетании с внутренними границами? Да, это вполне реально!

Вот 9 вещей, которые помогут вам чувствовать себя в безопасности, открыв свое сердце мужчине, с которым вы встречаетесь.

1. Избегайте мужчин с явно заниженной самооценкой

Если мужчина не любит и не ценит себя, то вряд ли сможет по-настоящему любить и ценить вас.

2. Убедитесь, что его ценности, касающиеся семейных отношений, соответствуют вашим

Найдите себе кого-то с высокой самооценкой. Это очень важно!

Внимательно присмотритесь к его жизни. Имеет ли ваш мужчина здоровые длительные отношения с друзьями и семьей? Есть ли у него какие-то обязательства? В порядке ли его финансы?

Сумел ли он сохранить хорошие отношения со своей бывшей и детьми (если они есть)? Убедитесь в том, что его жизнь является гладкой, прежде чем пригласить в свою.

3. Не принимайте его плохое поведение

Вспомните, какое мужское поведение навредило вам в прошлых отношениях, и запишите это на бумаге. Был ли ваш бывший пассивно-агрессивным, негативным, излишне критикующим, необщительным или холодным?

Если ваш нынешний мужчина повторяет подобное поведение, попросите его прекратить так делать. Если он не сможет (или не захочет), оставьте его. Вы заслуживаете другой жизни!

4. Обращайте внимание на то, что он делает (а не на то, что он говорит)

Действия мужчины намного больше, чем слова, показывают его истинное отношение к вам. Всегда ли он находит для вас время? Постоянно ли остается на связи? Всегда ли он выполняет данные вам обещания?

Встречайтесь с тем, кто ведет себя вдумчиво, заботливо, щедро, последовательно, и тогда у вас обязательно будет такой же муж!

5. Убедитесь в том, что он включает вас во все аспекты своей жизни

Со временем ваш мужчина должен включить вас в каждый аспект своей жизни без исключения. Он всегда рад вам в своем доме и офисе. Он приглашает вас провести время со своей семьей. И он с гордостью представляет вас своим друзьям!

Если мужчина действительно готов разделить с вами свою жизнь, он — тот, кто вам нужен!

6. Убедитесь, что вы для него — на первом месте

Если мужчина любит вас, вы становитесь его приоритетом. Он захочет постоянно проводить время с вами и будет прямо говорить о своих чувствах к вам. Вам не придется задаваться вопросом, как он себя чувствует, или с нетерпением ждать его звонка.

Если он влюблен в вас, вы почувствуете это. Если же вы в этом сомневаетесь, то ищите себе кого-то другого!

7. Защищайте себя

Если что-то беспокоит вас, скажите ему об этом. Если он постоянно ранит ваши чувства или заставляет обороняться, это плохой признак.

Только сначала оцените свое собственное поведение и внесите в него необходимые коррективы. Встречайтесь с мужчиной, который умеет владеть собой и управлять своими чувствами (и ведите себя так же).

8. Не торопитесь с интимными отношениями (тот, кто действительно в вас заинтересован, будет ждать!)

Вне всякого сомнения, секс с любимым человеком прекрасен. Но когда вы серьезно подходите к поиску "того самого, единственного", отличной идеей будет немного подождать. Платонические отношения нужны вам обоим для того, чтобы между вами возникла настоящая эмоциональная близость.

Если мужчина, с которым вы встречаетесь, искренне заинтересован в вас, он будет ждать, пока вы не окажетесь готовы сблизиться еще сильнее. Если же ему больше нужен секс, а не вы сами, то он не захочет терпеть.

9. Убедитесь, что рядом с ним вы чувствуете себя расслабленной и счастливой

Если рядом с мужчиной вы чувствуете стресс и беспокойство, или же вам приходится буквально "ходить перед ним на цыпочках", что-то пошло не так. Доверяйте своей интуиции и внимательно следите за тем, как вы себя чувствуете в отношениях. Если у вашей пары больше плохих дней, чем хороших, возможно, настало время, чтобы двигаться дальше.

Когда вы находитесь в правильных отношениях, то чувствуете себя комфортно. Вы оба счастливы и спокойны. Именно об этом говорят все удачные пары!

Научившись сохранять сильные внутренние границы и высокие ожидания, вы сможете безопасно открывать свое сердце мужчине. Вы больше никогда не станете игрушкой в его руках! И это настоящая магия любви!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2259063130826475671/

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