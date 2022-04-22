Эти странные вещи на самом деле происходили с астронавтами в космосе

Представьте себе на мгновение, что вы находитесь в одиночестве на расстоянии сотен километров от Земли и вдруг видите какую-то странность, которую невозможно объяснить. Да, космонавты – это храбрые люди.

Они отправляются навстречу бесконечной тайне, известной как космос, не зная, что ждет их на другой стороне. У них просто есть миссия, но иногда случаются незапланированные и непонятные вещи.

Вот несколько историй об астронавтах со всего мира, которые стали свидетелями чего-то необъяснимого. Если вы когда-либо видели «Горизонт событий» или «Прометея», знайте, что это не так ужасно, но довольно близко к тому.

Китайский астронавт услышал стук снаружи своего звездолета

В 2003 году Ян Ливэй стал первым китайским астронавтом, который побывал в космосе. Он был на борту «Шэньчжоу-5», когда однажды ночью 16 октября услышал это – странный трескучий звук снаружи. Со слов самого космонавта, создавалось впечатление, что кто-то стучит о тело космического корабля так же, как стучит железный ковш о деревянный молоток. Ливэй говорит, что звук шел не извне и не изнутри космического корабля.

Учитывая, что пространство является вакуумом, а для прохождения звука нужна среда, такая как воздух или вода, эти жуткие претензии Ливэя были поставлены под сомнение.

Космонавты Apollo 10 услышали чужеродную музыку в своих наушниках

Но во время последующих миссий «Шэньчжоу» в космосе два других китайских астронавта услышали тот же стук. Существует версия, что этот непонятный стук - всего лишь звук сжимания обшивки космического аппарата, вызванный особенностями его конструкции, так как его слышат только китайские астронавты, находящиеся на борту «Шэньчжоу».

В 1969 году американские астронавты Том Стаффорд, Джин Сернан и Джон Янг находились на темной стороне Луны. Фотографируя кратеры и потягивая виноградный сок, они услышали потусторонний организованный шум, исходящий от их гарнитуры. Это продолжалось в течение одного часа.

На протяжении всех этих десятилетий музыка оставалась загадкой, пока в начале прошлого года этот момент не стали популяризировать. Появились версии, что звук возник из-за радиопомех между космическими аппаратами. Тем не менее кажется странным, что три опытных астронавта приняли за чужеродное явление обычные помехи, называя их «космической музыкой».

Нил Армстронг и НЛО

В 1975 году Морис Шателен, бывший начальник Communications Systems NASA, написал в своей книге «Наши космические предки»: «Спустя несколько минут после того, как Армстронг ступил на Луну, над его головой зависли два НЛО. Эдвин Олдрин сделал несколько снимков. Некоторые из этих фотографий были опубликованы в выпуске журнала People в июне 1975 года».

После того как Армстронг ступил на Луну, возникли две минуты радиомолчания. В НАСА утверждают, что причина в перегреве одной из двух телевизионных камер, которая нарушила прием. Но что на самом деле произошло в тот день? Нил Армстронг никогда не комментировал этот случай вплоть до своей смерти в 2012 году, но достаточно надежные люди подтверждают, что в 1969 году американцы не только высадились на Луну, но и были участниками одной из самых значимых внеземных встреч всех времен.

Русский астронавт увидел что-то невероятное

5 мая 1981 года Герой Советского Союза летчик-космонавт генерал-майор Владимир Коваленок выглянул в иллюминатор орбитальной космической станции «Салют». Путешествуя по станции, он стал свидетелем что-то необъяснимого. В отличие от американских астронавтов, Коваленок открыто рассказал о том, что видел, на пресс-конференции в Москве, когда вернулся на Землю: «Многие космонавты видели явления, которые выходят за пределы опыта землян. В течение десяти лет я никогда не говорил о таких вещах. Вы спросили меня, что случилось 5 мая 1981 года, около 6 вечера, во время миссии «Салют». В то время мы были над районом Южной Африки, двигаясь в направлении Индийского океана. Я просто делал некоторые гимнастические упражнения, когда увидел перед собой через иллюминатор объект, появление которого я не мог объяснить... Я смотрел на этот объект, а потом что-то случилось, что невозможно по законам физики. Объект имел эллиптическую форму. Со стороны казалось, будто он вращается в направлении полета. После этого произошел своего рода взрыв золотого света. Затем спустя одну или две секунды последовал второй взрыв где-то еще и появились две сферы, золотые и очень красивые. После этого взрыва я видел белый дым. Перед тем как мы вошли в темноту, мы пролетели через сумеречную зону между днем и ночью. Мы двигались в восточном направлении и, когда вошли в темноту земной тени, я не мог видеть их больше. Две сферы никогда не возвращались».

Американский астронавт Лерой Чиао увидел странные огни

В 2005 году американский астронавт Лерой Чиао был командиром Международной космической станции в течение шести с половиной месяцев. Устанавливая антенны на расстоянии 230 миль над Землей, он стал свидетелем того, что ему еще предстоит понять. «Я видел огни, которые, казалось бы, выстроились в линию. Я видел, как они летят, и думал, что это смотрится ужасно странно», - позже комментировал он.

Российский космонавт снял на камеру НЛО

Астронавт Муса Манаров всего в своей карьере провел 541 день в космосе. Но один день в 1991 году отличается от всех остальных. На пути к космической станции «Мир» ему удалось снять на камеру сигарообразное НЛО. Запись длится две полные минуты. Он наблюдал, как этот объект светился в определенные моменты и двигался спиралью в космосе.

К сожалению, в безвоздушном пространстве невозможно определить, находится какой-либо объект близко или далеко. Так как у вас нет системы отсчета, вы не можете определить также размер объекта, потому что нет ничего, с чем можно было бы его сравнить. Был ли это какой-то массивный объект, находящийся далеко в пространстве, или что-то маленькое, расположенное на близком расстоянии? Манаров категорически отрицает, что этот объект был просто космическим мусором. Решайте сами, стоит ли доверять человеку, который побил рекорд самого длительного непрерывного пребывания в космосе?

Космические змеи!

Доктор Стори Масгрэйв имеет шесть ученых степеней, является врачом и математиком, а также был в морском корпусе. Но также он является астронавтом NASA. Наряду со всеми этими достижениями, он рассказал самую красочную историю об НЛО, которую мы когда-либо слышали. В интервью 1994 года он так говорил о своем опыте: «Я видел змею в космосе. Она эластична, поскольку имела внутренние волны, и она следовала за нами в течение достаточно длительного периода времени. Чем больше вы будете находиться в космосе, тем больше невероятных вещей сможете там увидеть».

Гордон Купер и его встреча с НЛО

Гордон Купер – это американский астронавт, который участвовал в миссиях «Меркурий-9» и «Близнецы-5». Он стал последним американцем, который был отправлен в космическое пространство в одиночку. Но также он не один раз наблюдал НЛО в космосе. В 1951 году, во время полета с ВВС, он и другие пилоты стали свидетелями огромной армады НЛО, летящих на чрезвычайно большой высоте. Это была первая подобная встреча для Купера.

Двенадцать лет спустя, в мае 1963 года, Купер отправился в космос на борту капсулы Mercury. На своей последней орбите он заметил светящийся зеленый объект, который приближался к нему на высокой скорости. Объект был реальным, по крайней мере, для станции слежения Muchea в Западной Австралии, которая увидела его на радаре. Купер сообщил об инциденте. Но когда он приземлился, ему сообщили, что он не может рассказывать об этом объекте.

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