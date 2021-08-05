Топ-7 самых странных медицинских тайн, которые так и остались неразгаданными

На страницах книг по истории и в медицинских отчетах иногда встречаются странные случаи, объяснить которые не могут даже самые серьезные ученые.

Предлагаем вам узнать тайны, объяснить которые не может даже современная медицина.

Танцевальная чума Святого Вита

К концу Средневековья в Европе появилось большое количество сообщений о «танцевальной чуме». Возникшие, кажется, из ниоткуда огромные толпы людей не могли справиться с желанием танцевать, пока не падали от истощения.

Одна из самых больших из когда-либо зарегистрированных «танцевальных язв», произошла 24 июня 1374 года в Аахене (современная Германия). Это событие вспоминается в одном из рассказов за 1888 год: «Они взялись за руки и, похоже, потеряли всякий контроль над своими чувствами, часами пребывая в диком бреду, пока, наконец, не падали на землю от истощения».

Еще одна вспышка танцевальной чумы была зарегистрирована в 1518 году в Страсбурге. Более 400 человек танцевали целыми неделями, пока десятки из них не умерли от истощения.

Поскольку это происходило много веков назад, нельзя сказать, было ли это физическим состоянием человека, или социальным явлением. Однако современные исследователи предположили, что «танцевальная чума» могла быть вызвана несколькими вещами: отравлением парами от гниющей ржи, эпилепсией, сыпным тифом или даже какой-то общей манией, вызванной стрессом от жизни в мрачные темные века.

Подросток, который умер от ВИЧ/СПИДа до «Эпохи начала СПИДа»

История Роберта Райфорда до сих пор остается медицинской тайной. В 1969 году этот 16-летний подросток из Сент-Луиса умер от неизвестной болезни. Примерно через 19 лет анализ его сохраненной крови обнаружил наличие вируса, тесно связанного или идентичного ВИЧ. Это означает, что он умер от осложнений ВИЧ/СПИДа, несмотря на то что большинство экспертов полагают, будто эта болезнь впервые появилась в США только в середине 1970-х.

Так как же молодой человек из США заразился этой инфекцией? Врачи и ученые до сих пор не уверены. Однако следует отметить, что у него также был найден хламидиоз, который передается половым путем. Райфорд рассказывал врачам, что живет половой жизнью, но отрицал гомосексуальность и бисексуальность. Медицинские записи также не свидетельствуют о том, что ранее ему переливали кровь.

Эпидемия обморока на Западном берегу в 1983 году

В период с марта по апрель 1983 года врачам Западного берега реки Иордан пришлось госпитализировать почти 1000 человек из-за обморока. Стоит отметить, что почти все пациенты были девочками подросткового возраста. Некоторые израильские женщины, которые в то время служили в армии и находились в указанном регионе, также страдали от обмороков, помутнения зрения и тошноты.

В «Нью-Йорк таймс» сообщалось, что «палестинские лидеры обвинили израильских поселенцев и должностных лиц в использовании химического оружия в школах Западного берега, чтобы изгнать из этого региона арабов или стерилизовать арабских девочек».

Тем не менее современные медицинские эксперты считают, что это, скорее всего, был случай массовой истерии. В докладе Центра США по контролю и профилактике заболеваний идет речь о том, что незначительные отдельные случаи отравления сероводородом могли спровоцировать психогенную болезнь среди молодых женщин, многие из которых боролись с тревогой и стрессом, вызванным ситуацией на территории Западного берега.

Шон Пол и судоку, которые вызывают приступы

В этом случае 25-летний мужчина страдает от судорог, но только в то время, когда пытается решить головоломки судоку. Доктора из Мюнхенского университета недавно провели исследование, посвященное этому мужчине, пытаясь выяснить, что происходит. Они обнаружили, что у него нет приступов, когда он читает, делает математические вычисления или записывает цифры, но они начинаются при выполнении задач, связанных с решением судоку.

С похожим состоянием столкнулась женщина, которая испытывает приступы каждый раз, когда слышит песню Шона Пола «Температура». Поняв эту связь, она заметила, что приступы повторяются и при прослушивании других песен в стиле R&B, таких как «Красивые девушки» Шона Кингстона и «Зонт» Рианны.

«Токсичная леди»

В феврале 1994 года Глорию Рамирес доставили в калифорнийскую больницу, так как она страдала от последствий рака шейки матки. В течение нескольких часов 23 из 37 сотрудников скорой помощи, которые вступили с ней в контакт, начали падать в обморок и страдать от мышечных спазмов, в результате чего многие были госпитализированы.

Даже сегодня никто не уверен, что произошло на самом деле. Изначально врачи подозревали, что речь идет о случае массовой истерии, однако у экспертов совсем недавно появилась более научная версия событий.

Команда ученых, опубликовавшая результаты своих исследований в журнале Forensic Science International в 1997 году, объясняет, что причиной этих событий могла быть цепочка маловероятных химических реакций. Независимые исследователи предположили, что женщина могла использовать диметилсульфоксид, чтобы облегчить боль, вызванную раком. Кислород, который вводили врачи, мог вступить в реакцию с диметилсульфоксидом, результатом чего стало образование диметилсульфона. Электрические импульсы во время дефибрилляции, которую проводили врачи, могли бы затем превратить диметилсульфон в диметилсульфат, который является мощным ядовитым газом. Хотя все это звучит крайне маловероятно, пока что это лучшее объяснение, сделанное за все время.

Обжорство Таррара

Таррар жил в XVII веке, и прославился своей безумной любовью и неудовлетворяемым аппетитом к еде. Известно, что он был балаганным актером и путешествовал по Франции с веселой толпой женщин легкого поведения, воров и изгоев. Таррар зарабатывал деньги с помощью уличных представлений. Его талант был в том, что он мог съесть любое количество пищи, которую ставили перед ним, причем он не брезговал даже тем, что сложно назвать едой, к примеру, камнями, углями и даже живыми животными. В одном из докладов говорится, что однажды он съел еду, рассчитанную на 15 человек, а также несколько животных. Несмотря на такое обжорство, он отличался худощавой фигурой, хотя всю жизнь страдал от экссудативной диареи.

Таррар жил до появления фотографии или современной документации, но, к счастью, сведения о нем остались в ранних медицинских документах XVIII века. Предполагается, что он, возможно, был обычным шарлатаном и мошенником. Однако из-за отсутствия информации исследователи не могут сказать, где начинается миф и заканчивается реальность, не говоря уже о постановке диагноза.

Сонная эпидемия начала XX века

С 1915 по 1926 год 5 миллионов человек заразились болезнью, которая делала их неподвижными, в результате чего больные выглядели как зомбированные статуи. Для огромного количества заразившихся все закончилось летальным исходом, тогда как многие так и не смогли восстановиться до нормального состояния. Удивительно, что с тех пор эта странная болезнь больше ни разу не проявлялась в таком масштабе, если не считать единичных изолированных случаев.

Современные ученые считают, что на самом деле этой загадочной болезнью был летаргический энцефалит – одна из форм воспаления головного мозга. Единственной связью, обнаруженной между больными, было наличие стрептококковых бактерий, которые чаще всего ассоциируются с легкими болями в горле. Ученые предполагают, что эти бактерии могли быть подвергнуты необычной мутации и непреднамеренно атаковать мозг.

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