Вриндаван — индийский город вдов

Стать вдовой, лишившись любимого мужа — кошмар многих женщин. Это потеря опоры, потеря близкого человека и самого надежного соратника, а в Индии — еще и потеря самой себя. Ведь в этой стране вдовы — символ позора. Гонимые и никому не нужные, они превращаются в изгоев: от них отворачиваются близкие, а родные дети могут выгнать овдовевшую мать из дома. Не просто так раньше они практиковали Сати — ритуальное самосожжение.

Сейчас Сати запрещен законом, но отношение ко вдовам от этого ничуть не улучшилось. Традиционная индийская культура гласит, что вдовы опорочены и опозорены самим фактом смерти мужа: не уберегли, не позаботились, не защитили. Как итог, места в семье им больше нет. Женщины, нередко пожилые и немощные, остаются на улице без средства к существованию. Молодых индианок иногда берут обратно в дом родственники, но вот старшему поколению идти некуда.

Сам город

Поэтому тысячи женщин стекаются в священный город Вриндаван, который сегодня известен, как город вдов. Все дело в том, что индусы верят: когда-то Вриндаван был любимым городом Кришны и его возлюбленной, поэтому смерть в нем может освободить от бесконечного круга перерождений, череды жизней и смертей. Вдова же, умершая в этом городе, освободится от своего "позора" и не повторит его в будущем.

Женщины верят: во Вриндаване их будет ждать совсем другая жизнь. Только вот это — просто заблуждение. Уходя в новый город без денег и каких-то ценностей, они остаются на улице. Конечно, в городе есть аж 5 приютов для женщин в беде, но этого мало. По разным подсчетам Вриндаван стал домом для 5-10 тысяч вдов.

Те, кому повезло, оказываются в приютах, некоторым помогают волонтеры и благотворительные организации, но большинство обречено не на жизнь — на существование. Эти женщины встречают от простых жителей пренебрежение в новоприбывшим, их не берут на работу, и все, что им остается — просить милостыню и спать на полу храмов, коих тут много.

Со временем вдовы начали кооперироваться и помогать друг другу. Вриндаван стал местом, где вдовы обретают новые семьи и новых друзей — таких же вдов. Облегчает ли им это жизнь? Отчасти, да. По крайней мере, теперь их никто не гонит и не шпыняет: женщины находятся в кругу единомышленниц, таких же несчастных, как и они. И это... придает сил.

Однако это же и вселяет в них установку — они должны страдать. Массово. Коллективно. Никаких улыбок, никаких ярких одежд и никакой вкусной пищи — вдовам этого не позволено. И женщины Вриндавана следят друг за другом, что становится проблемой. В храмах царит атмосфера горя и подавленности, что плохо сказывается на психическом здоровье вдов.

Активисты пытаются работать с проблемой, но их сил не хватает. Они учат вдов улыбаться, оказывают им психологическую помощь и пытаются подобрать работу — вязать корзины, плести фенечки и просто делать хоть что-то, чтобы у тех были деньги хотя бы на еду. По получается это плохо: женщины настолько привыкли страдать, что это стало их зоной (дис)комфорта, выйти из которой, ой, как непросто.

Конечно, далеко не всех вдов ждет такая судьба. Как правило, это случается в очень консервативных штатах, где традиции сильнее прогресса. К сожалению, таких штатов в Индии немало. Поэтому пусть процесс интеграции вдов обратно в общество и запущен, для его полноценного осуществления потребуются десятки лет — искоренить вековые традиции в короткий срок просто невозможно.

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