В смерти Пушкина виновата не пуля

Согласно тому, что напечатано в школьной программе, Александр Сергеевич Пушкин скончался от последствий выстрела, сделанного 27 января (8 февраля) 1837 года Жоржем Дантесом. По распространённой версии француз, титул и имя которого в российских документах значились как барон Георг Карл де Геккерен, смертельно ранил «наше всё» в живот. Однако обстоятельства роковой дуэли и гибели поэта до сих пор вызывают споры у «пушкинистов».

Случайно мне попалась за глаза заметка о том, что не всё так однозначно, как пишут в учебниках. В показаниях графа Апраксина, зафиксированных в материалах военно-судного дела, указано, что поэт был ранен в грудь». Лексикограф, военный врач и друг Пушкина Владимир Даль после проведения вскрытия свидетельствовал, что была раздроблена подвздошная, и в особенности крестцовая кости. По мнению нашего современника, патологоанатома Ю. Артамонова, в этом отчёте слишком много странного. Например, не указано место входа пули в тело и место её нахождения, а также вызывает вопрос раздробление кости в результате выстрела.

Некоторые исследователи и вовсе уверены, что печальный исход дуэли срежиссирован властями или даже членами масонской ложи. Одной из самых невероятных и криминальных версий является влияние на исход дуэли неизвестного снайпера.

На детективный заговор косвенно указывает странное время проведения дуэли (в 17 часов зимним вечером уже сгущаются сумерки) и несоответствие поведения секунданта поэта установленному протоколу. Якобы француз-дуэлянт был только прикрытием для безымянного стрелка, нанятого врагами поэта. В пользу невероятного предположения говорит и то, что Дантес-Геккерен был просто выслан из России, а позже сделал блестящую политическую карьеру. Ну, прямо сказать – не наказание, а поощрение получилось!

Смерть поэта была мучительной. Врачи пытались спасти Пушкина, но он скончался через 2 дня после ранения, успев, насколько мог, привести дела в порядок и даже вручить Владимиру Далю перстень с изумрудом. Впрочем, действия лекарей продолжают вызывать вопросы.

Во-первых, пациенту не обеспечили неподвижность, необходимую при подобных ранениях. Во-вторых, массивная кровопотеря усугубилась применением пиявок.

В-третьих, на что указывает современный травматолог Сергей Ангархаев, роковым фактором стало промывание желудка. По мнению врача, клизма привела к развитию сильного воспаления в организме. В результате попадания каловых масс в брюшную полость возникли инфекционно-токсический шок и полиорганная недостаточность.

В общем, точка в истории со смертью невольника чести ещё не поставлена…

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А вы знали об этом?

Заслуживает внимание довольно дерзское и циничное заявление Бжезинского :«Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок , но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках , вы еще разберитесь : это ваша элита или уже наша ? Я не вижу ни одной ситуации , при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом».Думаю, стоит призадуматься после такого бесцеремонного заявления !!!

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