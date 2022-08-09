Хуже некуда: самые неловкие моменты во время поцелуев (и как их избежать)

Нет ничего хуже, чем попасть впросак во время поцелуя. Предлагаем избавиться от чувства неловкости и настроиться на правильную волну.

Поцелуй запросто может стать как лучшим моментом, так и самым неловким. В таком вопросе существует множество нюансов и подводных камней, и касаются они не только свидания и интимной близости. Поцелуй мы дарим при встрече и прощании, таким способом мы выражаем свои чувства и эмоции, и вряд ли кто-то из нас намеренно хотел бы поставить в неудобное положение и себя, и близкого человека. Рассказываем о том, чего стоит избегать во время поцелуя, и делимся советами, которые всегда придутся кстати.

Не та сторона

Столкновение лбами, носами, а порой и губами (не с тем человеком) часто становится одним из самых неловких моментов перед поцелуем. Если речь идет о романтическом продолжении свидания, которое по какой-либо причине пошло не так, не стоит тушеваться. После неудачной попытки проявите инициативу, и тогда вас точно будет ждать успех. Если вы ошиблись стороной с друзьями или родственниками, то сильно переживать тоже не стоит (хотя в таком случайном поцелуе, кончено, мало приятного). В следующий раз будьте осторожнее и помните, что в первую очередь стоит склоняться налево — и это правило этикета, распространяющееся на всех.

Кадр из фильма «Этот неловкий момент»

Чихание и «шмыганье»

Проявлять нежные чувства по отношению к любимым хочется всегда, но все же есть моменты, когда стоит замедлиться. Если вы не готовы отказываться от романтики, то настойчивое желание поцеловать партнера в предверии болезни или уже в процессе лучше перебороть. Чихнуть во время поцелуй или постоянно шмыгать носом — далеко не самый лучший вариант развития сюжета. Тем более, он не только неудобный, но и негигиеничный. При слабом самочувствии отдайте предпочтение быстрому поцелую в щеку или просто объятию.

Чересчур напористое поведение

Да, в моменты страсти порывы могут быть настолько непредсказуемыми, что порой они шокируют и сбивают с толку ваших партнеров. И если некоторые считают, что переборщить в подобных вопросах невозможно, к сожалению, практика показывает обратную сторону медали. На первых парах обращайте внимание на поведение мужчины и не забегайте вперед паровоза. И даже если кажется, что инициатива с вашей стороны вызовет еще большие интерес, постарайтесь сильно «не давить». Почувствуйте настрой партнера и разделите его.

Вы витаете в облаках

С другой стороны, есть те, кто даже в самые интимные моменты думает далеко не о своем партнере. Работа, насущные вопросы, планы на будущее — безусловно, крайне важные темы для размышления, но все же не во время поцелуя. Мужчина, почувствовав, что вы сосредоточены на всем кроме него, может обидеться. Особенно неуместно вспоминать шутки или забавные истории, ведь даже небольшой смешок способен смутить гораздо сильнее, чем серьезное замечание.

Кадр из сериала «Друзья»

Забытая жвачка

Все знают неловкие истории о чесночных гренках или луковых кольцах, которые вы все-таки съели перед свиданием. И для того, чтобы не смущать партнера не самым приятным ароматом, приходится прибегнуть к помощи одной, а то и нескольких упаковок жвачки. Что же, это очень предусмотрительно, но не забудьте избавиться от нее до момента поцелуя. В жвачке, ровно как и в продуктовых ароматах, нет абсолютно ничего романтичного. Скорее, этот набор походит для худшего свидания в вашей жизни. Поэтому советуем (тем более, если вы только начали близкое знакомство с мужчиной) вовремя отказаться от этих отягчающих обстоятельств.

Поцелуй при встрече с иностранцами

В некоторых странах Европы, например, во Франции, Италии и Испании зачастую при встрече дарят друг другу два поцелуя в щеки, а не один, как в России. Более того, в отличие от разных регионов последовательность может быть разная: слева направо или справа налево. Для того, чтобы не «столкнуться» (а еще и несколько раз) и не показать свою неосведомленность в местных правилах этикета, предлагаем перед поездкой изучить все нюансы новой среды обитания.

Аксессуары, сбивающие с толку

Благодаря романтическим комедиям мы видели много примеров того, каким нелепым, немного забавным и неловким может быть поцелуй в очках. Естественно, не стоит во всем винить незаменимый для некоторых аксессуар, но во избежании лишних предметов и преград советуем заранее позаботиться об их своевременном исчезновении. То же касается и кепок, которые мы с завидным постоянством носим летом. И если вашему образу головной убор идет на пользу, то носить его, не снимая, на свидании не стоит. Нет ничего более неловкого, чем случайный удар, к которому может привести ваш любимый аксессуар.