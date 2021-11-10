Где в доме нельзя вешать зеркала?

У зеркала исключительно магические свойства. Об этом нам известно ещё с давних времён. Считается, что это своего рода портал и проводник между двумя мирами.

Наши предки считали, что нужно знать, как и где располагать этот аксессуар, иначе можно навлечь на себя беды и неприятности.

Если сделать всё правильно, то вы, наоборот, впустите в свой дом везение и благополучие.

Где не рекомендуется вешать зеркало?

Этот предмет нельзя вещать напротив окон и дверей. Чтобы зеркало не навредило вашей семье, нельзя располагать его напротив входной двери.

В таком случае оно станет преградой для счастья и финансового благополучия. Не место зеркалу и напротив кровати. Во время сна люди не должны отражаться в нём. Это плохо.



Наши предки считали, что это не только может привести к бессоннице, но и к проблемам со здоровьем. Ещё есть примета, которая гласит, что мужу и жене нельзя спать напротив зеркала.

Это может привести к разводу из-за того, что кто-то из партнёров будет изменять второй половинке.

Здесь связано с тем, что во время сна человек беззащитен. Эзотерики уверены, что с помощью зеркала можно связаться с миром мёртвых. Это может привести к тому, что его душа где-то затеряется между двух миров или какая-то сущность вселится в его тело.

. Если этого не сделать, то этот предмет может стать причиной негатива. Ремонт может продолжаться целую вечность, и долго не удастся навести порядок в квартире.



В кабинетах также желательно, чтобы не было зеркал. С этим связана одна примета. Считается, что если на рабочем месте будет что-то отражаться, то это может привести к двойной работе. Ведь у зеркала есть особенность удваивать всё то, что в нём отражается.

Нельзя располагать зеркала напротив друг друга. Так можно создать опасный своеобразный коридор. Старики верили в то, что по такому зеркальному коридору в дом могут проникнуть незваные гости – разные сущности и призраки.



В доме нельзя хранить битые или треснутые зеркала. Они притягивают негативную энергетику.

Сейчас многие следуют новым тенденциям – покупают треснутые или битые стёкла. Лучше этого не делать. Нельзя допускать, чтобы ваше отражение было раздвоенным. Это может стать причиной не только психологического дискомфорта, но и внутриличностных конфликтов.

За этим аксессуаром нужно тщательно ухаживать и относиться к нему очень внимательно. Поэтому нужно всегда протирать зеркало от пыли. Напротив него нельзя ругаться или плакать. Нужно помнить, что зеркало имеет свойство всё удваивать и усиливать.



Куда лучше его повесить?

Если вы хотите привлечь в свой дом положительную энергию, то лучше всего повесить зеркало в прихожей. Если вы хотите привлечь к себе богатство, счастье и успех, то купите небольшое зеркало и повесьте его на дверь в ванной комнате.

Ещё можно его повесить напротив обеденного стола. Это также привлекает счастье и достаток.

Очень хорошо, когда в зеркале отражается что-то приятное, к примеру, ваза с цветами или ваши любимые статуэтки. Это удваивает положительную энергетику.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2342714876617558215/

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