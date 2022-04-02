«Не одинокая, а свободная»: почему женщины после 30 не так активно ищут партнеров

У многих женщин старше тридцати в прошлом есть развод или опыт неудачных отношений. Кто-то погружен в работу и строит карьеру, другие нашли самореализацию в творчестве, а некоторым просто комфортно жить в одиночестве. Почему в этом возрасте меняется отношение к поискам партнера и в чем «подводные камни» такой ситуации?

Поиск партнера актуален для женщины тогда, когда на первом месте у нее любовь, рождение ребенка и создание семьи. Возможно, до 30 она уже попробовала построить семью или длительные отношения и имеет негативный опыт в этом вопросе. Если так, то есть вероятность, что построение новых отношений уже не выглядит для нее таким уж привлекательным и долгожданным мероприятием.

Более того, для женщины в этом возрасте тема поиска партнера нередко становится раздражающей и даже негативной. Ведь «какого хочу — такого нет», а встречаться, «лишь бы был мужчина», и «спать с кем попало» не имеет никакого смысла.

«Опыт — сын ошибок трудных»

Женщины после 30 часто чувствуют себя разочарованными. И даже не в противоположном поле, а в самом процессе поиска. В сайтах знакомств, в свиданиях, да и просто в общении по переписке.

Вот, казалось бы, интересный мужчина, только разговаривать с ним не о чем и нет желания встречаться.

А этот — прекрасный собеседник, но так и не предлагает личную встречу, остается лишь в роли «писателя» в телефоне. А в этом все нравится, встреча случилась, а потом что-то пошло не так... И без объяснения причин человек просто молча пропадает.

Багаж неприятного опыта у женщины после 30 копится и складывается в негативные убеждения — на тему детей, финансового достатка партнеров, взаимной ответственности, верности и измен, личных границ и многих других установок в отношениях.

И тогда построение отношений и поиск партнера становится нерешаемым уравнением с двумя неизвестными: «где взять нормального и своего?» и «какова вероятность, что я не потрачу впустую время, которого и так мало?».

Женщины строят быт, карьеру, ухаживают за собой, заботятся о детях, создают вокруг себя атмосферу уверенности, стабильности и самостоятельности. Личные интересы, хобби, встречи с друзьями и подругами, бокал вина в пятницу вечером — все налажено, все решено и привычно, не надо ни перед кем отчитываться и спрашивать разрешения.

У женщины меняются жизненные цели и ориентиры. В 20 лет мы мечтаем о «принце на белом коне», после 30 на первый план выходит самореализация, успех в карьере и хобби. Наличие партнера — уже не критерий успеха. И поэтому женщины в этом возрасте не бросаются в отношения с первым встречным.

4 основные причины выбрать свободную жизнь

1. Сложившиеся привычные устои, которые не хочется менять ради партнера

После 30 лет у каждого человека складывается устойчивая картина мира. Это касается не только бытовых вопросов, но и в целом взглядов на жизнь. В юности не так сложно адаптироваться к партнеру. В более взрослом возрасте женщина понимает, что у нее есть свои порядки, которые она не готова менять ради кого-то. Это может касаться разных вопросов, таких как:

темп и распорядок жизни;

бытовые аспекты, начиная с любимых блюд и заканчивая выбором интерьера в квартире;

фундаментальное мироощущение, вопросы религии, политики, воспитания детей, ценностей, убеждений, личных целей и результатов.

2. Отсутствие желания и времени ходить на свидания, узнавать человека

Чем старше и опытнее мы становимся, тем больше негатива вызывает необходимость ходить на свидания и выслушивать стандартную браваду гипотетического партнера. Обладая опытом, женщина с легкостью понимает, где другой врет, где преувеличивает, а где старается скрыть важные факты. Следовательно, большая часть свиданий превращается в «неудачные собеседования», и несут они в основном разочарования. А еще на свидание надо собираться, прихорашиваться, выбирать время в своем расписании, сдвигать планы. И возникает закономерный вопрос: «А что я получу при затраченных усилиях?»

3. Нежелание меняться и попадать под чье-то влияние

Партнерские отношения всегда напрямую связаны с поиском компромиссов. Даже при мудрости и четком понимании своих границ женщине сложно поступать в ущерб самой себе. И любую попытку партнера изменить ее она воспринимает как агрессивное вторжение на свою территорию и личное пространство.

4. Тратить время на то, что может не получиться

Развиваясь и становясь старше, женщина понимает, что самый главный ресурс в ее жизни — это время. И тратить драгоценные недели и годы впустую — это не самая приятная перспектива. Когда вам 20, вы можете встречаться с человеком, даже если понимаете, что у вас нет общего будущего. А после 30 это уже кажется довольно странным и бесцельным, безответственным по отношению к самой себе и своей жизни. Поэтому многие женщины отказываются от построения отношений, если перспективы неясны.

Таким образом, поиск партнера в этом возрасте для многих возможен только в том случае, если женщина сама найдет для себя что-то привлекательное, мотивирующее и просто полезное в построении отношений.

Будьте внимательны к своим чувствам. Если вам действительно скучно собираться на очередное свидание и неинтересно переписываться с неизвестным персонажем, вполне вероятно, что вас устраивает своя перспективная и налаженная жизнь. И поиск мужчины становится не таким уж и важным, если мы самодостаточны и живем полной жизнью.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Археологи нашли в Китае 2600-летний монетный двор https://otari.mirtesen.ru/blog/43035978084/

«Голубь мой белый»: как на самом деле Сергей Есенин добился славы https://otari.mirtesen.ru/blog/43404379125/

Как разбитая керамика стала украшением Барселоны и принесла автору мировую славу: Великий каталонец Антонио Гауди https://otari.mirtesen.ru/blog/43209264832/