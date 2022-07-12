Вера, Надежда, Любовь и София: чему они нас учат

17 сентября по старому стилю (30 сентября н. ст.) Церковь чтит память мамы и трех девочек-дочерей двенадцати, десяти и девяти лет, которые выстояли с Божьей помощью в страшных мучениях, приняли смерть за Христа и сподобились райских венцов.

Это святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София.

Внимательно же всмотримся, дорогие братья и сестры, в их подвиг…

Начало II века. Римский император Адриан узнает, что среди знати – богатых столичных патрициев – есть православная семья: мать и три дочери, славившиеся своим благочестием и добродетелями. Он призывает их к себе. Понимая, что взрослого человека тяжело будет переубедить отказаться от своих убеждений, тем более веры, император лукаво начинает с детей. Таким образом, он пытается достичь двух целей одним ударом: сломить детей и угрозой их жизни переубедить мать.

Кажется, все логично и будет быстро и легко. Но внезапно дети, убеждаемые матерью, демонстрируют удивительную стойкость. Даже пытки не могут сломать их. Двенадцатилетнюю Веру нещадно бичевали, отрезали сосцы, но из ран потекло молоко. Потом ее обезглавили. Десятилетнюю Надежду тоже бичевали, бросили в горящую печь, но Божьим Промыслом пламя погасло. После долгих мучений деву усекли мечом.

Девятилетнюю Любовь растянули на дыбе так, что ломались хрупкие детские косточки. Потом бросили в печь, но святой Ангел спас ее. Она, как и сестры, была обезглавлена.

Никто из отроковиц не отрекся от веры. София же видела мучения дочерей и убеждала их не предавать истинного Бога – Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.

Матери император уготовал самую страшную пытку: остаться жить. Ее отпустили. Страдание Софии было огромно. Через несколько дней она умерла на могиле дочерей, заключив их мученический подвиг.

Итак, подведем итоги… Мать отдает своих детей на смерть добровольно. И мало того, уговаривает их принять лютые мучения и кончину. Казалось бы, немыслимое дело! Даже чудовищное в земном отношении!

Одно слово отречения – и возвращаются мягкие постели, вкусная еда, услужливые слуги, теплый дом и богатство. Но вместо этого дыба, плети, ножи, огонь и мечи они выбирают. И причем не взрослые, но дети. Что же толкает их на это? Какая мотивация у этих нежных чистых детских сердечек? Вера в Бога. Но что она представляет собой? Их конкретная вера в Бога?

Мне кажется, очень хороший ответ дает в своем труде «Молитва Господня» митрополит Вениамин (Федченков): «Возьмем простой пример – здоровье. Каждому из нас всегда хочется быть здоровым, и это мы считаем благом. Или другой пример – богатство. Едва ли из тысячи людей найдется один человек, который бы не хотел этого или отказывался от него, когда тому представляется возможность. Но на самом деле болезненность или бедность большею частью ведут нас ко многому добру. Мы в болезнях и бедности бываем и смиреннее, и религиознее. А здоровье и богатство, наоборот, ведут к надменности и самонадеянности. Недаром Господь сказал: “Трудно богатому войти в Царство Небесное, легче верблюду пройти чрез Иглиные ушиˮ (Мф. 19:24) (так назывались очень низкие ворота в стене иерусалимской, куда легко проходили овцы, но крайне трудно проползали на коленях громадные верблюды), чем богатому смириться и достигнуть Царствия Небесного Божия. И даже пословица говорит: “Гром не грянет, человек не перекреститсяˮ. Так можно сказать и про все земные “богатстваˮ: ум, знание, начальство, сытость, благополучие и прочее. Известно и из истории христианства, и из нашей повседневной жизни, что апостолы были из рыбаков и первые христиане были преимущественно из бедных и низких классов, богатых же и знатных было мало. И известная евангельская притча о жестоком богаче и болящем нищем Лазаре наглядно говорит нам о неверии первого и богоугодности второго. Все это каждому из нас хорошо известно, и тем не менее, весь род людской стремится желать все больше и больше. <…>

Или возьмем еще пример о смерти. Все хотят жить и жить. Но лишь одному Богу ведомо, не лучше ли прервать нам жизнь? Примеров тысячи! Поэтому и Церковь поет на панихидах по усопшим: “Глубиною мудрости притом, человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй, упокой рабов Твоих, Господи!ˮ

Ведь цель нашей жизни не здесь на земле, а опять-таки “тамˮ, у Него в Царствии Божием. И вся земная жизнь есть лишь путь к той, небесной. Если же посмотреть на землю именно с этой точки зрения – и как подобает христианину, – то ответ может быть совершенно иной, чем наш».

Святой первоверховный апостол Павел написал: «Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего» (1 Кор. 7:29–32).

«Ибо проходит образ мира сего». О чем говорят эти строки? В чем их эсхатология? «Эсхатос» в переводе с греческого «конечный», «последний». Эсхатология – это учение Православной Церкви о конечных судьбах мира.

Духовная история человечества такова… Сотворение Богом мира и людей. Их грехопадение, изгнание из рая и ожидание Спасителя-Мессии. С Рождеством Христовым, земной жизнью и Вознесением Господним человеческая история пришла к своей кульминации, к высшей точке напряжения, и к своему завершению. Искупление Богом человеческого рода завершилось. Если сравнивать с литературой, роман написан. Осталось черкнуть постскриптум – послесловие. Мы, дорогие братья и сестры, живем в «постскриптуме». Оркестр сыграл уже симфонию. Тянется последний чистый звук скрипки. Эсхатологические последние времена, так часто обозначаемые в Посланиях святыми апостолами.

Вспомним притчу о сеятеле (см. Мф. 13:24–43). Все уже сделано. Поле засеяно. Есть злаки и плевелы. Сейчас время роста того и другого в максимальную меру. Одни люди становятся с Божьей помощью праведниками. Другие – грешниками. Одни «воссияют, как солнце, в Царстве Отца их», других «ввергнут в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов».

Вот в чем дело. Постскриптум. Спаситель совершил Свое дело. Мы растем на поле жизни и превратимся в злаки либо в плевелы. Святые Ангелы ждут, пока восполнится число праведников на небе.

И в конце притчи призыв-клич Христа, который оканчивается не точкой, нет. Он оканчивается восклицательным знаком: «Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. 13:43).

Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София услышали и все правильно поняли. Они расставили верные акценты в своих коротких, но пламенных святых жизнях.

Услышим ли призыв Господа мы? И расставим ли правильные акценты в своих жизнях?

Как написал в вышеупомянутом сочинении митрополит Вениамин: «Премудрость Божия – мудрее нас!»

Если мы начнем свою жизнь в вере, продолжим в надежде, то Премудрость Божия дарует и нам венец душевно сердечный – любовь, которая и есть рай, начинающийся здесь, на земле, и уводящий нас в высь – в бесконечное блаженство.

В чем да помогут нам святые мученицы.

Святи мученицы Вера, Надежда, Любовь и мати их София, молите Бога о нас!

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А вы знали об этом?

Москву в 1812 году подожгли не россияне, а Наполеон ,и не за то , что русские лишили его славы победителя, а за то , что в этой войне русские применили бактериологическое оружие ! Мало кто знает, что перед вступлением Наполеона в Москву весь город был специально завален зараженными оспой вещами, в результате чего французская армия понесла огромные потери от эпидемии оспы!Ведь именно поэтому Москву сожгли не русские, а в ярости французы !К сожалению, этот факт ,по сути, бактериологической войны против Наполеона усердно скрывался как российскими , так и многими лживыми советскими историками.Подобное однозначно делалось для того, чтобы еще больше приукрасить народный патриотизм русского народа, скрывая что ополчение, созванное по указу Александра, воевало не только против французов, но и против рабских крепостных России, которые рубили себе пальцы и наносили другие увечья , чтобы не идти в армию! Например, наиболее зверской была расправа правительственных войск над 7200 восставшими ополченцами Пензенского уезда.

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