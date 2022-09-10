Почему дневники королевы Елизаветы II никогда не будут опубликованы

С 15 лет королева Елизавета II вела дневники, в которых записывала свои самые сокровенные мысли. И если поклонники британской королевской семьи мечтают прочитать их, то стоит предупредить, что они никогда не будут обнародованы.

Каждый вечер Елизавета II пишет в своем дневнике около пятнадцати минут. Это время она тратит на то, чтобы запечатлеть на бумаге свои сокровенные мысли, а также то, что заставляет ее нервничать и трепетать. До Елизаветы так же поступал ее отец, король Георг VI, который ежедневно тратил время на написание своих мемуаров.

Принцесса Елизавета во время ведения дневника. Источник фото pinterest.com

Если ее поклонникам хотелось бы узнать, что королева писала на протяжении многих лет, то, к сожалению, выяснить это не получится. В четверг, 11 августа 2022 г., вышел документальный фильм под названием Елизавета II: 70 лет правления, тайн и скандалов, в котором было рассказано, что после когда не станет королевы, принц Чарльз защитит ее дневники.

В 2020 году один из источников сообщил:

" "Дневник хранится в черном кожаном футляре - версия меньшего размера, чем та, в которой хранятся правительственные документы. Есть только два ключа, чтобы открыть его. Двойник хранится у ее личного секретаря и только для экстренных случаев.

Сэр Майкл Пэйлин, Командор Ордена Британской Империи рассказал изданию The Sun:

"Во время обсуждения я рассказал ей, что у меня есть записная книжка, в которой я рассказываю о людях, с которыми я встречался, о местах, которые я посетил. Она рассказала мне, что у нее тоже, и единственная разница заключалась в том, что моя предназначена для публикации, в отличие от ее.

Наконец он добавил :

"Она призналась мне, что ей было трудно выполнять это упражнение, поскольку через пятнадцать минут после написания она чувствует сонливость. Впрочем, она изобразила, как ее голова ударяется о стол."

Вспоминая свои вечера, проведенные за дневником, королева Елизавета II сказала:

"Это все равно что чистить зубы.

Знаете, это не совсем такой дневник, как дневник королевы Виктории... он гораздо менее подробный. На самом деле это довольно коротко".

Королева Елизавета II со своими правительственными документами. Источник фото pinterest.com

Кто имел право читать дневник Елизаветы II?

За свою жизнь бабушка принцев Уильяма и Гарри позволила только одному человеку получить доступ к своим сокровенным мыслям. Действительно, ее мужу принцу Филиппу было разрешено взглянуть на ее дневник.

Однако того, как ее не станет, эта рукопись будет "помещена в королевский архив Виндзорского замка, недоступная для вечности". Таким образом, Елизавета II унесет с собой в могилу свои маленькие секреты, и ни один любопытный человек не сможет узнать, что она написала за эти годы.

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А вы знали об этом?

16 октября 2020 г. в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин 18-летний этнический чеченец Абдуллах Анзоров обезглавил школьного учителя истории Самюэля Пати. Таким образом молодой парень в порыве гнева, вызванного оскорблением пророка Мухаммеда, расправился с человеком, не раз кощунственно издевавшимся над чувством верующих мусульман! В ходе задержания Анзоров оказал сопротивление сотрудникам французской полиции и был застрелен. Безусловно, нельзя оправдать трагическое деяние Абдуллаха Анзорова, но одновременно с этим нельзя равнодушно смотреть, как «демократичная» Европа, яростно защищая ,например, права ЛГБТ-сообществ, игнорирует и оскорбляет права и чувства верующих!

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