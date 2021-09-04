5 завораживающих городов мира, ушедших под воду

Мировой океан покрывает около 70,8% поверхности Земли, но человеком он изучен лишь на 2-5%. Помимо того что моря скрывают таинственных животных, они «забирают» наши города, превращая их в мистические подводные селения. Посмотрите на пять самых загадочных и красивых городов, которые находятся на дне океана.

Город Льва



Город Ши Ченг в Китае был основан около 621 года. Свое название «город Льва» он получил из-за близлежащего холма «Ву Ши», что означает «Гора пяти львов». В 1959 году в этом регионе власти решили построить гидроэлектростанцию на реке Синьань. Увы, строительные работы привели к затоплению огромного участка, в том числе 30 городов и 1377 деревень со всей их инфраструктурой.

Образовавшийся водоем назвали «Озером тысячи островов». В 2001 году в рамках развития туризма местные власти привлекли дайверов для изучения сохранности древнего города под водой. Как оказалось, Ши Ченг остался почти невредим! Поэтому сейчас город можно посетить, погрузившись на дно с опытными специалистами.

Гераклион



В 2000 году французский подводный археолог Франк Годьо на глубине 10 метров у берегов Александрии, Египет, обнаружил Гераклион. Этот город является частью огромного количества легенд и мифов, а многие нарекают его Атлантидой.

Он был построен еще в VIII веке до нашей эры, но из-за многочисленных повышений и понижений уровня моря, землетрясений, Гераклион ушел под воду.

Это удивительно, но долгое время никто даже не мог подумать, что скрывают глубины у берегов Египта. На дне археологи обнаружили храмы, статуи греческих богов, жилые дома и даже пристани! Золото, драгоценности, предметы быта… и даже плиту из черного гранита, на которой было высечено «Гераклион».

Порт-Ройал



7 июня 1692 года земля «поглотила» ямайский город Порт-Ройал, который считался пристанищем самого дьявола. Он был настоящей пиратской столицей с сотнями борделей и тысячами питейных домов. Всего за три минуты весь город просто засосало под воду. Все дело в том, что Порт-Ройал стоял на песчаной косе. Под коркой песчаника шли грунтовые воды, как только землетрясение разбило эту самую корку, песок сразу превратился в болото.

Сейчас руины города находятся на глубине около 12 метров. С 1999 года Порт-Ройал признан объектом национального наследия, однако «на экскурсию» к нему можно отправиться лишь с разрешения правительства в составе специальной группы.

Павлопетри

Павлопетри — старейший затонувший город в мире. Считается, что ему около 5 000 лет. Впервые греческий город был обнаружен археологами из Кембриджа в 1968 году. Он находится на глубине 3 — 4 метров и занимает площадь в 30 000 квадратных метров.

«Сейчас нет сомнений в том, что это — старейший затонувший город в мире», — комментирует доцент подводной археологии Ноттингемского университета Джон Хендерсон. «На месте раскопок найдены остатки городских строений, датируемых периодом с 2800 до 1200 года до нашей эры, то есть задолго до славных дней античной Греции. В мире существуют и более старые затонувшие поселения, но ни одно из них не может считаться городом с «плановой застройкой»».

Байи



Одним из самых зрелищных и захватывающих видов подводных простор можно назвать древнеримский город Байи. Он находится под водой уже 1700 лет, но все еще может удивить красотой плитки и скульптурами.

Увы, специалисты античности плохо рассчитали место для возведения города. Байи стоял на берегу небольшого озера, которое по мере опускания земной коры превратилось в залив. Этот процесс затопил город, который теперь находится на глубине 9 метров.

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