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Успешный дипломат, который стал предателем СССР

Успешный дипломат, который стал предателем СССР
Одним из самых известных советских перебежчиков в 70-е прославился дипломат и ближайший друг семьи главы МИДа Аркадий Шевченко. Тогда мало кто мог понять, чего не хватало этому человеку. Он имел непыльную интересную работу за границей, баснословные доходы, любящую семью.
Дети Шевченко учились в именитых вузах, их дальнейшие карьерные успехи под отцовским крылом были гарантированы. Он предал всех: семью, покровителя, страну. Тогда говорили, что такого позора в СССР еще не было.
Баловень судьбы
Первая жена Леонгина.
Первая жена Леонгина.
Аркадию Шевченко везло всегда. Он воспитывался в донбасской семье авторитетного врача, который в Гражданскую войну лечил Махно, а позже пользовался доверием у советской верхушки. В 1935-м семья будущего дипломата перебралась в Крым, где отец возглавил санаторий. Ещё в сталинские годы Аркадий стал студентом МГИМО, закончив учебу с красным дипломом. Само по себе отличное образование не могло гарантировать блестящую карьеру. Да и на посты МИДа попадали единицы, не говоря уже о постоянной зарубежной дислокации. На стремительную карьеру Шевченко повлияли два роковых знакомства, на которые он впоследствии ответил предательством.
Нужное окружение
Громыко с сыном, другом Шевченко.
Громыко с сыном, другом Шевченко.
В институте Аркадий сблизился с сыном министра иностранных дел Громыко и быстро стал вхожим в высокопоставленную семью. В тот же период Шевченко познакомился с красавицей Леонгиной, бурный роман с которой обернулся свадьбой. Мать Лины давно занималась крупной торговлей, имела деньги, связи и просто обожала зятя. Ее финансовые возможности позволяли преподносить нужным людям шикарные презенты, что благотворно влияло на первые дипломатические шаги молодого Шевченко. На почве любви к бриллиантам сдружилась с семьей и юная Леонгина.
Год за годом Шевченко рос все выше и выше. Началась череда длительных американских командировок. В 1970-м Шевченко назначают советником министра Андрея Громыко, а спустя два года - заместителем генсека ООН по политическим вопросам и делам Совбеза ООН в ранге чрезвычайного и полномочного советского посла. На тот момент ни одному дипломату в СССР не удавалось достичь такого уровня в 43-летнем возрасте. Правда, «доброжелатели» подозревали, что цена вопроса – преподнесенная супруге Громыко брошь с десятками бриллиантов.
Сбывшиеся мечты
С американской супругой.
С американской супругой.
Жена и теща Шевченко были счастливы: все планы о блестящем будущем осуществились. Лина свободно путешествовала за рубежом, возвращаясь в роскошную московскую квартиру-музей и беззаботно проводя время с подрастающими детьми на подмосковной даче. Супруги начали коллекционировать антиквариат, пополняя коллекцию как за счет собственных щедрых приобретений, так и подарками мужу. Настал тот момент, когда появилось много желающих завоевать в лице Аркадия Николаевича покровителя. Редкий сотрудник МИДа не мечтал, подобно Шевченко, так тесно общаться с самим Громыко и проводить выходные в кругу его близких.
Играла красками и жизнь советского дипломата в сияющем Нью-Йорке. Высокая зарплата, непыльные рабочие будни, доступ к любым капиталистическим благам. Да и за Москву голова не болит. Семья в достатке, мягко говоря. Позже, когда за побегом дипломата последовал обыск его квартиры с описью имущества, следователям пришлось не один день трудиться. Даже с тем условием, что стоимость антиквариата в описях сознательно занижалась в разы, только картин, икон и статуэток насчитали на 250 тысяч рублей. Как вспоминал сын Шевченко, пару рублёвских икон записали как обычные.
Дипломат затосковал…
Встреча А.Громыко, К.Вальдхайма и А.Шевченко в приемной Генеральной Ассамблеи.
Встреча А.Громыко, К.Вальдхайма и А.Шевченко в приемной Генеральной Ассамблеи.
Люди, знающие Шевченко, замечали, что, упершись в самые высоты дипломатического потолка, он, что называется, заскучал. Жизнь часто разбавлялась алкоголем и амурными историями. Но тесные дружеские связи с министром не позволяли аморальности сказываться на карьере. Есть даже такая версия предательства Шевченко. Якобы, воспользовавшись слабостью Аркадия Николаевича, американские спецслужбы устроили ему ловушку, засняв глубоко нетрезвого дипломата в объятиях местных красавиц. А после шантажом принудили раскаявшегося и протрезвевшего Шевченко к сотрудничеству. Сам же он утверждал, что принял американский протекторат исключительно из идейных соображений.
Успешный дипломат, который стал предателем СССР
 
После того, как заместитель генерального секретаря ООН превратился в информатора ЦРУ, он начал сдавать всех известных ему кэгэбистов под прикрытием. С его легкой руки американцы знали о планах советской стороны задолго до их реализации. Приглашая отобедать прибывающих в Нью-Йорк коллег, Шевченко выведывал в доверительных разговорах свежую и нужную ему информацию прямиком из Москвы. В КГБ начали понимать, что у американцев появился крупный доносчик, были озвучены и подозрения, связанные с именем Аркадия Николаевича. Но Громыко подобные допущения пресекал. Когда Шевченко все же вызвали на беседу в Москву, он почуял неладное и попросил ЦРУ организовать его побег с переездом на пмж. Вечером 6 апреля 1978-го, оставив дома спящую жену, Шевченко в сопровождении агентов ЦРУ покинул квартиру и больше даже не пытался связаться с брошенной семьей. Жена Лина предательства не выдержала и, отказавшись от предложения американцев последовать за супругом, повесилась в одежном шкафу. Сын-дипломат поплатился за грехи отца карьерными перспективами.
Тем временем, дела Шевченко в США шли блестяще. Он тут же женился, стал профессором престижного университета, получил в дар виллу, написал книгу о разрыве с СССР, чем заработал около 1 млн долларов. В 1990-м онкология унесла жизнь его второй супруги, что сильно потрясло экс-дипломата. Ударившись в религию, он стал частым посетителем церкви в Вашингтоне, куда захаживали эмигранты. Там его и познакомили с молодой москвичкой Наташей. По некоторым сведениям, сделано это было намеренно, как месть перебежчику. Соотечественница быстро освоила все накопления престарелого Шевченко, оставив его еще и с долгами. До вступления с ней в брак Аркадий владел тремя домами в США и огромной квартирой на Канарских островах. К 1995-му его счет опустел. А в феврале 1998-го Шевченко умер в одиночестве в стенах съемной квартиры от цирроза печени.

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