Прошла любовь, завяли помидоры или как Алексей Толстой поменял жену-поэтессу на молоденькую секретаршу

Представлять Алексея Толстого думаю совсем не смысла. Он известен широкому кругу читателей от мала до велика. Произведения известного писателя перечитывают снова и снова, а его известного «Буратино» знает каждый ребенок, не говоря про взрослых.

Говорить о таланте Алексея Николаевича можно до бесконечности, а вот про личную его жизнь практически ничего не известно. А ведь она была такой насыщенной. Да что тут говорить — женат толстой был аж 4 раза. И именно с четвертой женитьбой как раз связана наша сегодняшняя история.

Алексей Николаевич Толстой

А дело, собственно, было так…

В далеком 1914 году молодой мужчина связал себя узами брака с поэтессой Натальей Крандиевской и в 1935 году счастливая семья готовилась отпраздновать фарфоровую свадьбу, если бы не один маленький такой инцидент.

Дело в том, что в свои 52 года Алексей Николаевич был полон сил и ни в какую не соглашался отказываться от супружеских обязанностей, чего не скажешь про Наталью Васильевну. Она хоть и была на 5 лет моложе своего супруга, от постельных подвигов старалась отлынивать.

Вот на этой почве между любящими супругами все чаще стали происходить ссоры, которые и переросли в грандиозный скандал. В результате поэтесса Крандиевская, которая на тот момент выполняла обязанности секретарши своего мужа собрала манатки и съехала из квартиры.

Она таким образом решила проучить своего распоясавшегося мужа. Мол, пускай поживет один, авось образумится, да сговорчивей станет. А когда соскучится, сам и приползет на задних лапках.

Ага! Как бы не так!

Наталья Васильевна

Но всему как говорится своё время

Тем не менее писателю на время отсутствия жены просто необходима была секретарша. Он, естественно, с этим вопросом к супруге пристал. Мол, раз ты сваливаешь, найди на время своего отсутствия мне помощницу. Я не могу без секретаря.

Ну и Наталья Васильевна нашла. Вместо того чтобы подсунуть мужу какую-нибудь старую горбунью, она предложила ему свою случайную знакомую, девушку молодую, симпатичную, да и в добавок умненькую — жену малоизвестного писателя Баршева — Людмилу. Расчет наверно был на то, что, во-первых, девушка была слишком молода, а во-вторых, к тому же замужем.

В общем оставила Крандиевская супругу новую секретаршу, а сама укатила в расчете на скорую встречу.

Но, как я уже говорил, как бы не так…

Алексей Николаевич скучать и не думал

Вместо этого он плотнее занялся своим творчеством, а при наличии новой красивой милашки секретарши, ещё и собой.

А на дворе уже вовсю стояло лето и от яркого знойного солнца скрыть было все тяжелее.

Людмила Баршева

В один из таких дней, когда усталые мухи бились о раскаленные стекла писательского окна, Алексей Николаевич сидел в кресле и о чем-то мечтал. Рядом сновала Людмила, подбирая разлетевшиеся бумажки с писательского стола. На ней было тонкое легкое платьице чуть выше колен, открывающее обозрение на удивительно стройные ножки.

В очередной раз порыв ветра хлопнул створки окна и бумажки снова закружились и попадали на пол. Девушка с усердием принялась их собирать, нагибаясь и ползая вокруг своего «хозяина».

Минут 15 Толстой смотрел на эту открывшуюся картину, а потом…

Дальнейшее происходило в молчании, хотя сомневаюсь

Алексей Толстой и Людмила

По истечении двух недель Алексей толстой сделал Людмиле Баршевой предложение, от которого она не смогла отказаться (мужа своего девушка послала подальше).

А вот свалявшая дурака супруга, узнав о таком исходе, бросилась обратно, но…было уже поздно.

Как она сама потом признавалась в своих воспоминаниях: «Победила молодость!»

Кстати, Людмила Ильинична до последних дней была со своим мужем и пережила его почти на 30 лет.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как-то Алексей Николаевич Толстой, работая над своим романом «Петр Первый» , принес Сталину документ, а именно некое письмо, которое явно свидетельствовало о том, что Петр I по своему происхождению вовсе не русский, как считалось ранее, а грузин! Как ни странно, Сталин столь необычному инциденту нисколько не удивился и после ознакомления с документами приказал Толстому сей факт не разглашать, дабы не давать ему возможности стать публичным. Подобное свое действие Сталин аргументировал достаточно просто и цинично заявил : «Оставим им хоть одного «русского», которым они могут гордиться!».Еще более циничными оказались слова, сказанные им про характер русского народа «Русский народ – царистский народ. Ему царь нужен»!

А вы знали об этом?

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