Прошла любовь, завяли помидоры или как Алексей Толстой поменял жену-поэтессу на молоденькую секретаршу

Представлять Алексея Толстого думаю совсем не смысла. Он известен широкому кругу читателей от мала до велика. Произведения известного писателя перечитывают снова и снова, а его известного «Буратино» знает каждый ребенок, не говоря про взрослых.
Говорить о таланте Алексея Николаевича можно до бесконечности, а вот про личную его жизнь практически ничего не известно. А ведь она была такой насыщенной. Да что тут говорить — женат толстой был аж 4 раза. И именно с четвертой женитьбой как раз связана наша сегодняшняя история.
А дело, собственно, было так…
В далеком 1914 году молодой мужчина связал себя узами брака с поэтессой Натальей Крандиевской и в 1935 году счастливая семья готовилась отпраздновать фарфоровую свадьбу, если бы не один маленький такой инцидент.
Дело в том, что в свои 52 года Алексей Николаевич был полон сил и ни в какую не соглашался отказываться от супружеских обязанностей, чего не скажешь про Наталью Васильевну. Она хоть и была на 5 лет моложе своего супруга, от постельных подвигов старалась отлынивать.
Вот на этой почве между любящими супругами все чаще стали происходить ссоры, которые и переросли в грандиозный скандал. В результате поэтесса Крандиевская, которая на тот момент выполняла обязанности секретарши своего мужа собрала манатки и съехала из квартиры.
Она таким образом решила проучить своего распоясавшегося мужа. Мол, пускай поживет один, авось образумится, да сговорчивей станет. А когда соскучится, сам и приползет на задних лапках.
Ага! Как бы не так!
Но всему как говорится своё время
Тем не менее писателю на время отсутствия жены просто необходима была секретарша. Он, естественно, с этим вопросом к супруге пристал. Мол, раз ты сваливаешь, найди на время своего отсутствия мне помощницу. Я не могу без секретаря.
Ну и Наталья Васильевна нашла. Вместо того чтобы подсунуть мужу какую-нибудь старую горбунью, она предложила ему свою случайную знакомую, девушку молодую, симпатичную, да и в добавок умненькую — жену малоизвестного писателя Баршева — Людмилу. Расчет наверно был на то, что, во-первых, девушка была слишком молода, а во-вторых, к тому же замужем.
В общем оставила Крандиевская супругу новую секретаршу, а сама укатила в расчете на скорую встречу.
Но, как я уже говорил, как бы не так…
Алексей Николаевич скучать и не думал
Вместо этого он плотнее занялся своим творчеством, а при наличии новой красивой милашки секретарши, ещё и собой.
А на дворе уже вовсю стояло лето и от яркого знойного солнца скрыть было все тяжелее.
В один из таких дней, когда усталые мухи бились о раскаленные стекла писательского окна, Алексей Николаевич сидел в кресле и о чем-то мечтал. Рядом сновала Людмила, подбирая разлетевшиеся бумажки с писательского стола. На ней было тонкое легкое платьице чуть выше колен, открывающее обозрение на удивительно стройные ножки.
В очередной раз порыв ветра хлопнул створки окна и бумажки снова закружились и попадали на пол. Девушка с усердием принялась их собирать, нагибаясь и ползая вокруг своего «хозяина».
Минут 15 Толстой смотрел на эту открывшуюся картину, а потом…
Дальнейшее происходило в молчании, хотя сомневаюсь
По истечении двух недель Алексей толстой сделал Людмиле Баршевой предложение, от которого она не смогла отказаться (мужа своего девушка послала подальше).
А вот свалявшая дурака супруга, узнав о таком исходе, бросилась обратно, но…было уже поздно.
Как она сама потом признавалась в своих воспоминаниях: «Победила молодость!»
Кстати, Людмила Ильинична до последних дней была со своим мужем и пережила его почти на 30 лет.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Как-то Алексей Николаевич Толстой, работая над своим романом «Петр Первый» , принес Сталину документ, а именно некое письмо, которое явно свидетельствовало о том, что Петр I по своему происхождению вовсе не русский, как считалось ранее, а грузин! Как ни странно, Сталин столь необычному инциденту нисколько не удивился и после ознакомления с документами приказал Толстому сей факт не разглашать, дабы не давать ему возможности стать публичным. Подобное свое действие Сталин аргументировал достаточно просто и цинично заявил : «Оставим им хоть одного «русского», которым они могут гордиться!».Еще более циничными оказались слова, сказанные им про характер русского народа «Русский народ – царистский народ. Ему царь нужен»!
А вы знали об этом?
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