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Новгородское вече: как на Руси появилась демократия

Новгородское вече: как на Руси появилась демократия

Вече – это уникальная форма народного собрания, которая существовала во времена Киевской Руси и в той или иной форме присутствовала практически у всех славянских народов.

Проводились такие собрания для принятия важных государственных решений, благодаря чему многие историки квалифицируют вече как орган власти. Принимать участие в вече имели право представители свободных семейств сообщества, а также знать – князья и бояре.

Стоит отметить, что вече по праву можно считать одной из форм прямой демократии, существовавшей во времена Средневековья. Ведь исторические сведения показывают, что мнение общественности (простого народа) в данном случае сильно влияло на решения, принимаемые правителями.

Кто созывал вече

Созываться вече могло как по инициативе простого люда, так и князей. Чаще всего причиной проведения таких собраний являлись чрезвычайные ситуации, которые требовали принятия неотложных решений.

К примеру, первое прямое упоминание о вече в летописях относится к 997 году, когда город Белгород был окружен печенегами. В итоге его жителям, страдающим от голода, приходилось решать, как поступать дальше – сдаваться или продолжать борьбу с врагами.

В других документах упоминаются аналогичные собрания в Новгороде (1016 год) и Киеве (1068 год).

При этом далеко не всегда проведение вече было связано с войной или другими катаклизмами. Во многих городах Киевской Руси такие собрания проводились и для принятия решений, касающихся благоустройства городов, общественной и культурной жизни.

Согласно историческим данным, вече начали терять свою силу и перестали использоваться в качестве органа государственной власти после переходя части земель Руси под контроль Великого Княжества Литовского.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/157845

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Что же касается демократии ,то  россияне , как  ,кстати, и мы грузины,  не те народы  , которые нуждаются в насильственном насаждении демократии западного образца. Наши предки самостоятельно создали основы народовластия (древнюю демократию), а не позаимствовали  ее у греков , как многие европейские народы.         

В этой связи, действительно, поучительны новгородское вече и свод  законов царицы Тамары , которые , по существу,  являлись  ранними  формами демократического правления ,ограничивающими власть князей и заложившими основы демократии. Поучительно, что эта форма демократии выгодно отличалась от греческой, которая с одной стороны ратовала за демократические выборы а с другой нарушала  ее основы,  высмеивая  и   называя  людей оказавшихся при голосовании в меньшинстве «идиотами» – словом, приобретшим  впоследствии оскорбительный смысл .                                                                                             

Кроме того, не следует забывать, что древнегреческая демократия была основана на рабстве и стала основой нынешней либеральной демократии. Почему-то некоторые сердобольные  европейские борцы за демократию забывают , что, когда их предки, которых цивилизованные римляне считали варварами , грабили, порабощали, а иногда и полностью уничтожали целые народы , наши предки уже строили церкви и создавали научные центры .

Если бы не греко-римская цивилизация , трудно сказать,  чего достигли бы дикие племена (предки некоторых нынешних европейцев), населявшие европейскую  территорию. Вместе с тем  ,например, Вашингтон любит упрекать другие страны в отсутствии свободы и демократии, однако в тюрьмах самой «свободной и демократической» страны сидит самое большое количество заключенных в мире. Так, в начале 2009 года в тюрьмах США содержалось 2,3 миллиона человек - это более четверти всех заключённых на планете! Даже полуторамиллиардный Китай держал в тюрьмах только 1,5 млн. человек.            

Всё это  напоминает мне Францию, в которой также гордятся одной из старейших демократий в Европе, несмотря на то, что последняя  публичная казнь с применением гильотины (более «гуманного»,  по их мнению, способа казни  чем, например, сожжение) произошла в 1939 году, а непубличная казнь (в тюрьме) с применением гильотины официально отменена лишь в 1981 году. Обратите, пожалуйста, внимание на эти даты и вы поймёте - насколько Францию можно считать образцом  демократии - кстати, как и Америку, для которой неформальным символом  является электрический стул, с помощью которого преступников убивали и сейчас убивают в некоторых  штатах, как скот!                                                                   

Единственное, что теперь «гуманно»  изменилось, так это то, что преступник в современной Америке может сам выбрать вид казни (ничего не скажешь - удобный сервис!). Хотелось бы обратить  внимание законодателей этих стран, что  ещё  во времена царствования царицы Тамары (1166 –1213 гг.) смертная казнь  в Грузии была фактически  отменена, а  её свод  законов  был гораздо демократичнее, чем основы греческой демократии.

Насильственная  демократизация стран Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока , Африки конца XX начала XXI века показывает, что экспорт демократии западного образца неизбежно влечет за собой разного рода девиации. Скажу больше,  те,  кто считают истинную демократию конечным пунктом  прогресса человечества ,  ошибаются,  ибо прогресс человечества бесконечен, а следовательно  истинная  демократия – недостижимый идеал.                                                                                                

Таким образом, мнение  наших либералов, что  всех нас якобы спасет западная демократия , абсурдны и циничны !Напротив, тесная интеграция в Европу погубит нас и нашу самобытность (мы совершенно разные по культуре и менталитету народы), поэтому мы сами должны  выбрать подобающий нам идеал развития!   

С уважением , Отари Хидирбегишвили ! 

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