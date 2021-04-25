Новгородское вече: как на Руси появилась демократия

Вече – это уникальная форма народного собрания, которая существовала во времена Киевской Руси и в той или иной форме присутствовала практически у всех славянских народов.

Проводились такие собрания для принятия важных государственных решений, благодаря чему многие историки квалифицируют вече как орган власти. Принимать участие в вече имели право представители свободных семейств сообщества, а также знать – князья и бояре.

Стоит отметить, что вече по праву можно считать одной из форм прямой демократии, существовавшей во времена Средневековья. Ведь исторические сведения показывают, что мнение общественности (простого народа) в данном случае сильно влияло на решения, принимаемые правителями.

Кто созывал вече

Созываться вече могло как по инициативе простого люда, так и князей. Чаще всего причиной проведения таких собраний являлись чрезвычайные ситуации, которые требовали принятия неотложных решений.

К примеру, первое прямое упоминание о вече в летописях относится к 997 году, когда город Белгород был окружен печенегами. В итоге его жителям, страдающим от голода, приходилось решать, как поступать дальше – сдаваться или продолжать борьбу с врагами.

В других документах упоминаются аналогичные собрания в Новгороде (1016 год) и Киеве (1068 год).

При этом далеко не всегда проведение вече было связано с войной или другими катаклизмами. Во многих городах Киевской Руси такие собрания проводились и для принятия решений, касающихся благоустройства городов, общественной и культурной жизни.

Согласно историческим данным, вече начали терять свою силу и перестали использоваться в качестве органа государственной власти после переходя части земель Руси под контроль Великого Княжества Литовского.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/157845

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Что же касается демократии ,то россияне , как ,кстати, и мы грузины, не те народы , которые нуждаются в насильственном насаждении демократии западного образца. Наши предки самостоятельно создали основы народовластия (древнюю демократию), а не позаимствовали ее у греков , как многие европейские народы.

В этой связи, действительно, поучительны новгородское вече и свод законов царицы Тамары , которые , по существу, являлись ранними формами демократического правления ,ограничивающими власть князей и заложившими основы демократии. Поучительно, что эта форма демократии выгодно отличалась от греческой, которая с одной стороны ратовала за демократические выборы а с другой нарушала ее основы, высмеивая и называя людей оказавшихся при голосовании в меньшинстве «идиотами» – словом, приобретшим впоследствии оскорбительный смысл .

Кроме того, не следует забывать, что древнегреческая демократия была основана на рабстве и стала основой нынешней либеральной демократии. Почему-то некоторые сердобольные европейские борцы за демократию забывают , что, когда их предки, которых цивилизованные римляне считали варварами , грабили, порабощали, а иногда и полностью уничтожали целые народы , наши предки уже строили церкви и создавали научные центры .

Если бы не греко-римская цивилизация , трудно сказать, чего достигли бы дикие племена (предки некоторых нынешних европейцев), населявшие европейскую территорию. Вместе с тем ,например, Вашингтон любит упрекать другие страны в отсутствии свободы и демократии, однако в тюрьмах самой «свободной и демократической» страны сидит самое большое количество заключенных в мире. Так, в начале 2009 года в тюрьмах США содержалось 2,3 миллиона человек - это более четверти всех заключённых на планете! Даже полуторамиллиардный Китай держал в тюрьмах только 1,5 млн. человек.

Всё это напоминает мне Францию, в которой также гордятся одной из старейших демократий в Европе, несмотря на то, что последняя публичная казнь с применением гильотины (более «гуманного», по их мнению, способа казни чем, например, сожжение) произошла в 1939 году, а непубличная казнь (в тюрьме) с применением гильотины официально отменена лишь в 1981 году. Обратите, пожалуйста, внимание на эти даты и вы поймёте - насколько Францию можно считать образцом демократии - кстати, как и Америку, для которой неформальным символом является электрический стул, с помощью которого преступников убивали и сейчас убивают в некоторых штатах, как скот!

Единственное, что теперь «гуманно» изменилось, так это то, что преступник в современной Америке может сам выбрать вид казни (ничего не скажешь - удобный сервис!). Хотелось бы обратить внимание законодателей этих стран, что ещё во времена царствования царицы Тамары (1166 –1213 гг.) смертная казнь в Грузии была фактически отменена, а её свод законов был гораздо демократичнее, чем основы греческой демократии.

Насильственная демократизация стран Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока , Африки конца XX начала XXI века показывает, что экспорт демократии западного образца неизбежно влечет за собой разного рода девиации. Скажу больше, те, кто считают истинную демократию конечным пунктом прогресса человечества , ошибаются, ибо прогресс человечества бесконечен, а следовательно истинная демократия – недостижимый идеал.

Таким образом, мнение наших либералов, что всех нас якобы спасет западная демократия , абсурдны и циничны !Напротив, тесная интеграция в Европу погубит нас и нашу самобытность (мы совершенно разные по культуре и менталитету народы), поэтому мы сами должны выбрать подобающий нам идеал развития!

С уважением , Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Станет ли убийство Самюэля Пати уроком для французской вседозволенной демократии?(https://otari.mirtesen.ru/blog/43100901804/)

Россияне должны «сдаться Западу» ради отмены санкций(https://otari.mirtesen.ru/blog/43666468533/)

ОБРАЩЕНИЕ К АМЕРИКАНСКИМ ИЗБИРАТЕЛЯ (http://ru.saqinform.ge/news/29155/)