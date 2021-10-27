Зачем мы ставим свечи в храме

Обычай ставить свечу перед иконой является очень древним. Все знают, что непременно следует это делать, но о причинах, по которым совершается этот обряд, знает не каждый.

Одним из первых божественных повелений Моисею от Господа было устроить светильник с семью лампадами. И после этого нередко службы проводились при свете свечей. Но значение этого гораздо более глубокое, чем просто освещение места, где проводились богослужения, хотя в период гонения на христиан, когда им приходилось проводить свои встречи тайно, свет свечи действительно становился путеводным.

Много смыслов имеет этот ритуал зажжения свечи. Свет от неё – это Божественный свет, который принес в мир Иисус Христос. Жизнь людей во грехе и неведении – это сумрак, который развеял Спаситель. Так и свеча своим сиянием прогоняет мрак вокруг. Чистый же воск, из которого изготавливают свечи, является символом того, что человек раскаивается в грехах своих и готов к послушанию перед лицом Бога.

Говоря о том, как правильно ставить свечи, стоит начать с того, что делать это нужно не автоматически, а осознанно и с ощущением в сердце любви: к тому, кому ставится свеча (Спасителю, Богородице, святому), и к тому, за кого она ставится (то есть к вашим близким).

Когда вы покупаете в храме свечку, она становится вашим добровольным пожертвованием, символом вашей веры и любви.



Свечи ставят за здравие и за упокой. «За упокой» свечи обычно ставятся в церкви на специальный поминальный стол — канун, чтобы почтить добрую память человека, отошедшего в мир иной. Свечи «за здравие» ставятся перед различными иконами по разным поводам: в благодарность за что-либо, при вопрошении помощи в трудном вопросе, перед серьезной поездкой, для выздоровления от болезни, при испрашивании благословения на доброе дело и так далее.

Нередко возникает вопрос: перед какими иконами и каким святым ставить свечи? На самом деле, это не самое главное. Главными являются мысли и чувства, с которыми ставится свеча. С добрыми мыслями и любовью в сердце вы можете поставить свечку за себя или за близкого вам человека перед любой иконой. Часто ставят свечи Спасителю, Богородице, Ангелу-Хранителю, своим святым покровителям, а также перед иконой праздника текущего дня.

Также и дома, если у вас есть иконы, можно поставить свечку и помолиться перед ними.

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