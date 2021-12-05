Чем удивил Ленин свою тещу, когда та приехала в Шушенскую ссылку

Мать Крупской приехала в Шушенское через несколько месяцев после того, как туда был сослан Ленин. Увидев будущего зятя, Елизавета Васильевна не смогла скрыть своего удивления. Впрочем, она никогда не скрывала своих чувств и часто спорила с Лениным.



«Вполне доволен...»

В 1897 году Владимир Ильич Ульянов-Ленин по приговору суда был выслан в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции сроком на 3 года. До места ссылки по разрешению властей Ульянов добирался за свой счет в купейном вагоне. 8 мая того же года вождь прибыл в село Шушенское, где снял комнату в крестьянском доме. Как вспоминала позже жена Ленина, Надежда Крупская, пособия в 8 рублей в месяц, полагавшегося ссыльным, ему вполне хватало не только на оплату жилья, но и на оплату обслуживания: стирку, починку белья, питание. Причем по словам Крупской, считалось, что Владимир Ильич еще дорого платит хозяевам дома, в котором он обосновался.

Впоследствии Крупская смогла присоединиться Ленину благодаря официальной регистрации брака, точнее венчанию. В тот момент Надежда Константиновна сама была осуждена, поэтому, как ссыльная, и она ежемесячно получала 8 рублей в качестве пособия. И это при том, что, по утверждению Крупской, «дешевизна в Шушенском была поразительная». Неудивительно, что Надежда Ульянова сообщала: «Ссылка прошла неплохо». Ей вторил и Ильич. В июне 1897 года, как указано в издании «Ленин в жизни» Евгения Гуслярова, он писал: «Сегодня ровно месяц, как я здесь, и я могу повторить то же самое: и квартирой и столом вполне доволен...»



Сытный стол

Что касается того самого «стола», о котором упоминал Владимир Ильич, то, по мнению Надежды Крупской, «обед и ужин был простоват». На одну неделю исключительно для Ленина забивали барана. После того как тот был съеден, для вождя покупали мяса, которое рубили на котлеты. И уж картофеля, свеклы, огурцов, капусты и выпечки было сколько угодно. Кажется, состояние здоровья Ленина во время ссылки даже улучшилось. Известно, что Ульянов страдал заболеванием желудка. Швейцарский доктор некогда рекомендовал ему регулярное употребление минеральной воды.

Однако из Шушенского Ленин сообщал: «... я и думать забыл и надеюсь, что скоро забуду ее название». Ильич восторгался: «Вот что значит охота и деревенская жизнь! Сразу все питерские болести побоку!». Не без гордости в этом же письме матери Ленин рассказывал: «...все нашли, что я растолстел за лето, загорел и высмотрю совсем сибиряком». В мае 1898 года Надежда Крупская писала сестре супруга, Марии Ульяновой: «Он (Ленин) ужасно поздоровел, и вид у него блестящий сравнительно с тем, какой был в Питере». Не смогла удержаться от возгласа удивления и мать Надежды Крупской, Елизавета Васильевна, которая приехала в Шушенское в мае 1898 года вместе с дочерью. «Эк вас разнесло!» — воскликнула теща, увидев пополневшего зятя.



Ленин и теща Несмотря на то, что в момент приезда в Шушенское Елизавете Васильевне было около 55 лет, она не могла похвастать крепким здоровьем. Тем не менее именно теща обеспечивала ссыльным молодоженам быт. Надежда Константиновна готовить почти не умела да и вообще была не слишком приспособлена к жизни. Со времен Шушенской ссылки, как утверждает Дмитрий Волкогонов, автор книги «Ленин», Елизавета Васильевна всюду следовала за Надеждой и ее супругом. Она жила вместе с ними и в период эмиграции. Мало того, Елизавета Васильевна даже умерла в швейцарском Берне, где тогда вели подпольную революционную работу Ленин и Крупская.

Нельзя сказать, что теща ненавидела Владимира Ильича. Елизавета Васильевна даже на венчании настояла, но и особой нежности к нему не питала. Наверное, только она могла сказать так в адрес Ленина: «Эк вас разнесло!». Елизавета Васильевна была единственным человеком в окружении Ульянова, кто мог дать ему отпор, поспорить с ним, отстоять свою независимость. Муж дочери ей был не слишком симпатичен: она считала, что тот не сможет обеспечить Надежду. Ленин, конечно, знал об этом. Несмотря на то, что не сохранилось никаких документов, свидетельствующих об отношениях между Елизаветой Васильевной и Ильичем, об обиде последнего говорят некоторые факты. Например, Ленин очень любил анекдот: «Какое самое большое наказание за двоеженство?» — «Две тещи». А самым сильным ругательством Владимира Ильича считалось: «Три тещи вам за это!».

Юлия Попова

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Читая эту статью автора, лишний раз убеждаешься в подлости и коварстве Ленина и в великодушии последнего русского царя!Вместо того , чтобы вешать всех большевистских нехристей на столбах , Николай I создавал им все условия для отдыха от антигосударственной и подрывной деятельности. Мало того, на то пособие , которое выплачивалось царем кровожадному сексуальному плутишке Ленину, он жил в ссылке как на курорте , так он умудрялся посещать на эти деньги публичные дома , где и подхватил пикантную болезнь — сифилис!

Несмотря на это , палач и садист Ленин изуверски уничтожил всю российскую царскую династию, даже не удосужившись по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции? Разве не позор и кощунство, когда до сих пор станция метро «Войковская» носит имя палача и садиста Войкова – участника убийства царской семьи, который даже после расстрела протыкал штыками несчастных раненых дочерей царя ?

Что же касается тещи иуды Ленина, то она никак не могла простить сексуально озабоченному зятю измену своей дочери!Действительно , моральный облик Ленина никак нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо этого тирана!

Чего только стоит неподражаемая семейная «идиллия» вождя, когда он поставил супругу Наденьку Крупскую(Фишберг) в известность, что в будущем они будут жить втроем с Инессой Арманд . Причем,Наденьке в этом «гареме» отводилась роль домохозяйки и служанки, а вот любвеобильная и темпераментная Инесса надолго заняла место в пролетарской постели Ильича !

Отец Инессы рано умер, и из-за материальных трудностей девочку отдали на воспитание к тетке, которая жила в Москве. Там она познакомилась с богатым фабрикантом Александром Армандом и вышла за него замуж.Родив от него четырех детей, она вдруг влюбилась в родного брата мужа, Владимира Арманда. Тот был революционером и под его влиянием Инессу охватила страсть переменить мир к лучшему.

Она бросила мужа с детьми и целиком окунулась в омут революционной борьбы. В 1904 году Инесса стала членом РСДРП, ну а затем, как и положено истинному революционеру, отправилась в ссылку – за участие в революционных событиях 1905 года.

Инесса настолько удовлетворяла сексуальные потребности вождя мирового пролетариата, что после ее смерти «сексуальный плутишка» Ленин, не забывая страстные ночные «вакханалии » с ней, в знак признательности и уважения приказал почетно похоронить «буржуазную» любовницу в Кремлевской стене. Кроме того , видимо, чтобы она не «скучала» и напрасно не «ждала» в загробном царстве своего Володеньку, которого так и не предали земле, вместе с ней в могилу сверху был захоронен друг Ильича и видный деятель Компартии Америки Джон Рид! Любопытно, что некоторые революционеры, в частности Леонид Красин, который был дружен с врачом Александром Богдановым, ставившим сомнительные опыты по воскресению из мертвых , верил даже в то, что Ленина можно воскресить. К счастью, им так и не «удалось» воскресить величайшего злодея и авантюриста современности!

Правда, злые языки утверждали , что Зиновьев (Апфельбаум) в свое время вытеснил Инессу из революционного сердца и постели Ильича, став страстным гомосексуальным партнером вождя пролетариата! Любопытно, что все эти факты старательно скрывались в советское время и , наоборот, жизнь Наденьки и Ильича подавалась как пример для подражания молодоженов советской страны. Однако от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!

Следует также отметить, что, несмотря на атеистические взгляды Ленина и Крупской , они все же венчались в церкви. Впрочем, идеальной супругой в общепринятом понимании этого слова Надежда Константиновна действительно не стала. Кстати, мать Ленина выбор сына не одобряла и относилась к невестке подчеркнуто прохладно. К тому же поговаривают, что Крупская , которая до замужества тесно общалась с несколькими мужчинами, после замужества не устояла перед высоким и статным красавцем Курнатовским – одним из первых русских марксистов.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !



Источник : https://russian7.ru/post/chem-udivil-lenin-svoyu-teshhu-kogd...

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